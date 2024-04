Cette commune du Rhône sur le podium du classement des villes les plus dynamiques en termes d’entrepreneuriat

Le résultat du classement des villes françaises les plus dynamiques en termes d’entrepreneuriat vient d’être dévoilé.

Réalisé par la plateforme de cartographie en géomarketing Smappen avec des données du BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et des bases INSEE, le palmarès met en avant le dynamisme et l’attractivité des villes.

Si Paris arrive en tête avec une nouvelle entreprise tous les 118 habitants, une commune du Rhône prend la seconde place. Il s’agit de Saint-Priest qui enregistre une nouvelle entreprise tous les 156 habitants, soit 311 nouvelles entreprises en 2023 (464 créations et 153 radiations). "C’est le résultat de la politique ambitieuse menée à Saint-Priest depuis 2014 pour encourager et accompagner ceux qui entreprennent sur notre territoire. Ici, nous soutenons les entreprises et les porteurs de projets parce que nous savons ce que nous leur devons : attractivité, dynamisme et création d’emplois pour nos habitants. En matière d’entrepreneuriat, Saint-Priest est la ville la plus dynamique de la Métropole et de la Région", commente le maire Gilles Gascon.

D’autres communes du Rhône figurent dans le classement ; Vénissieux est 4e, Villeurbanne 13e, Décines-Charpieu 17e, Vaulx-en-Velin 25e et Bron 50e.