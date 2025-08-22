Plusieurs centaines de personnes privées d’eau à Villeurbanne à cause des travaux

Ce vendredi 22 août, aux alentours de 8h du matin, plusieurs habitants de Villeurbanne se sont réveillés de très mauvaise humeur. En cause, une canalisation a été percée, près de la place des Maisons Neuves, à cause des travaux du Sytral pour mettre en place le bus à haut niveau de service (BHNS).

Suite à cela, près de 500 personnes résidentes dans ce secteur ont été privées d’eau. Des équipes de la Métropole de Lyon ont dû couper cette dernière pour éviter tout problème, puisque la place commençait à être inondée.

Les Villeurbannais pourront à nouveau consommer de l’eau en fin d’après-midi. Une distribution de bouteilles d’eau a été mise en place par la Régie.