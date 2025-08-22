Saint-Genis-Laval s'équipe d'un nouveau site internet dopé à l’intelligence artificielle

Particularité de cette refonte : l’intégration d’outils d’intelligence artificielle générative, une première pour une collectivité locale de la Métropole de Lyon.

En partenariat avec l’entreprise lyonnaise Wikit, la municipalité a développé un chatbot citoyen et un moteur de recherche intelligent. Objectif affiché : simplifier l’accès aux informations publiques et réduire les démarches répétitives. "Nous voulions un site moderne, intuitif et efficace, permettant un accès rapide aux bonnes informations, tout en préservant notre souveraineté numérique", explique Jacky Béjean, adjoint au maire chargé du numérique.

Testé, le chatbot a une connaissance assez limitée, mais renvoie assez efficacement sur les liens fournissant les informations réclamées. Par exemple, quand on lui demande ce qu'il y a à voir ce soir à La Mouche, il est incapable de répondre, notamment que le théâtre/cinéma ne rouvre ses portes que le 29 août.

Interrogé sur les élus, il fait un sans-faute, y compris avec l'opposition. Étonnamment, sauf avec un certain Fabien Bagnon...

Le moteur de recherche constitue l’autre innovation majeure. Contrairement aux outils classiques limités aux mots-clés, il analyse directement la demande de l’utilisateur pour fournir une réponse synthétique et proposer des documents pertinents, comme des délibérations ou des arrêtés municipaux.

La collectivité insiste également sur l’aspect sécuritaire et souverain du projet : les données sont hébergées en France et la solution permet de tester plusieurs modèles d’IA, dont ceux d’OpenAI et de Mistral.

Au-delà du lancement de ce portail numérique, la municipalité y voit une première étape vers une administration plus intelligente et plus accessible. Elle entend poursuivre l’expérimentation de nouveaux usages de l’IA pour améliorer le service rendu aux habitants.