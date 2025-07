Près de Lyon : le cortège de mariage fait du grabuge, une vingtaine de véhicules verbalisés, des berlines saisies

Police municipale et gendarmerie attendaient donc les mariés et leurs convives à la mairie de la commune au sud de Lyon pour procéder aux verbalisations constatées en amont et sur place. Au total, 22 PV sont tombés pour excès de vitesse et stationnements gênants.

Quatre berlines ont également été saisies par la fourrière.

Les forces de l'ordre ont aussi saisi du matériel pyrotechnique, et notamment une fusée de détresse qu'un invité du mariage comptait tirer selon le Progrès.