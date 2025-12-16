Alexandre Chevalier exclu de Place Publique à Lyon : pourquoi l'adjoint de Grégory Doucet rejoint réellement Georges Képénékian

"Elle", c’est Lisa Gauthier, co-cheffe de file à Lyon, c’est-à-dire celle chargée d’organiser la stratégie locale du parti de Raphaël Glucksmann en vue des municipales de mars prochain.

Son soulagement vient de l’ouverture ce lundi d’une procédure d’exclusion par Place Publique à l’encontre d’Alexandre Chevalier. Car le 16e adjoint de Grégory Doucet aux Personnes âgées vient d’abandonner la campagne du maire de Lyon alors même qu’il avait participé à son lancement officiel le 4 novembre dernier. Cette exclusion est la suite logique d’une mise en retrait qu’il avait lui-même acté il y a quelques jours au terme d’un début de campagne compliqué.

En effet, de réunions en réunions, depuis août, Alexandre Chevalier faisait de sa présence en tête de liste du 4e arrondissement pour l'union de la gauche une condition nécessaire du ralliement par Place Publique à la liste conduite par le maire écologiste sortant. Problème : à ces même réunions les négociateurs verts n’ont jamais envisagé de laisser cette tête de liste à un allié, et encore moins à Alexandre Chevalier, qui avait pourtant fait des concessions en tournant le dos à Nathalie Perrin-Gilbert.

Les relations se sont donc dégradées, pour franchement s’envenimer lorsque le même Alexandre Chevalier a compris qu’outre la tête de liste du 4e qui allait lui échapper, il n’obtiendrait pas non plus de place sur une liste métropolitaine dans la campagne de Bruno Bernard.

C’est donc pile à ce moment-là, que les boucles Telegram du parti Place Publique ont vibré de messages d’Alexandre Chevalier qui entendait soudainement réinterroger la stratégie globale du parti d’alliance avec le PS et les Verts, et discuter du risque d’échec en contexte de sondages inquiétants pour la majorité sortante dont il est pourtant un membre actif.

Le comité départemental a alors accepté une nouvelle réunion où la volonté soudaine de l'intéressé de tourner le dos aux Verts a été déjugée. Il s’est alors mis en retrait du parti au nom du risque (soudain ?) que les listes de Grégory Doucet fassent alliance avec celles de LFI entre les deux tours, chose qu’il ne pouvait soudainement plus accepter.

La décision (finale ?) de rejoindre Georges Képénékian n’est que la suite logique.

On notera que l’allergie d’Alexandre Chevalier pour le parti de Jean-Luc Mélenchon est soudaine, sachant qu’en 2020, il était tête de liste du 4e arrondissement dans la campagne de Nathalie Perrin-Gilbert, qui bénéficiait justement du soutien de LFI.

@lemediapol