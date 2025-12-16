Intrusion au collège Maria-Casarès : le maire de Rillieux-la-Pape renforce la sécurité ce mardi, le droit de retrait prolongé

Car au collège Maria-Casarès de Rillieux-la-Pape vendredi, deux adolescents extérieurs à l'établissement se sont introduits dans les locaux, visiblement à la recherche d'un collégien pour en découdre.

Les professeurs, les AESH et le personnel du secrétariat a donc exercé son droit de retrait lundi matin. Outre les conditions de sécurité et une "série de dysfonctionnements", ils dénoncent un manque de personnel à la vie scolaire, "domaine indispensable dans un établissement classé en REP+".

Le maire Horizons de Rillieux, Alexandre Vincendet a réagi. Selon lui, "les faits évoqués sont inadmissibles et appellent des mesures fortes pour rétablir l'ordre et la sécurité dans cet établissement. Sans cela, c'est la scolarité des élèves qui en pâtira, leur avenir".

🔴 Délinquance au collège Maria CASARES. J'ai demandé à la Police Municipale d'être présente demain matin aux abords de l'établissement. J'ai demandé également que soit convoquée une réunion avec tous les acteurs. La #sécurité des élèves est nécessaire pour leur scolarité. — Alexandre VINCENDET (@AlexVincendet) December 15, 2025

"J'ai demandé à la police municipale d'être présente (mardi) matin aux abords de l'établissement. J'ai demandé également que soit convoquée une réunion avec la direction, l'Education Nationale et la Métropole de Lyon. Les établissements scolaires doivent rester des lieux d'apprentissage. La violence n'y a pas sa place", a également précisé l'ancien député du Rhône.

De leur côté, les professeurs exigent des renforts de la part du rectorat, leur droit de retrait a été reconduit pour la journée de mardi.