Intrusion au collège Maria-Casarès : le maire de Rillieux-la-Pape renforce la sécurité ce mardi, le droit de retrait prolongé

Car au collège Maria-Casarès de Rillieux-la-Pape vendredi, deux adolescents extérieurs à l'établissement se sont introduits dans les locaux, visiblement à la recherche d'un collégien pour en découdre.
Les professeurs, les AESH et le personnel du secrétariat a donc exercé son droit de retrait lundi matin. Outre les conditions de sécurité et une "série de dysfonctionnements", ils dénoncent un manque de personnel à la vie scolaire, "domaine indispensable dans un établissement classé en REP+".
Le maire Horizons de Rillieux, Alexandre Vincendet a réagi. Selon lui, "les faits évoqués sont inadmissibles et appellent des mesures fortes pour rétablir l'ordre et la sécurité dans cet établissement. Sans cela, c'est la scolarité des élèves qui en pâtira, leur avenir".
🔴 Délinquance au collège Maria CASARES. J'ai demandé à la Police Municipale d'être présente demain matin aux abords de l'établissement. J'ai demandé également que soit convoquée une réunion avec tous les acteurs. La #sécurité des élèves est nécessaire pour leur scolarité.— Alexandre VINCENDET (@AlexVincendet) December 15, 2025
"J'ai demandé à la police municipale d'être présente (mardi) matin aux abords de l'établissement. J'ai demandé également que soit convoquée une réunion avec la direction, l'Education Nationale et la Métropole de Lyon. Les établissements scolaires doivent rester des lieux d'apprentissage. La violence n'y a pas sa place", a également précisé l'ancien député du Rhône.
De leur côté, les professeurs exigent des renforts de la part du rectorat, leur droit de retrait a été reconduit pour la journée de mardi.
Du concret , des actes et pas de discours creux ou des lamentations !Signaler Répondre
Prefete, élus arrêtez vos condamnations, et autres commentaires. Tournez vous vers cette justice laxiste.Signaler Répondre
Les rillards veulent des terrains de foot et des lieux de prières en priorité. Ils veulent la gratuité de piscines non mixtes.Signaler Répondre
Ces écoles sont vouées à être brûlées et les enseignants y vont la boule au ventre et en se demandant comment aborder certains sujets tels la laïcité, Darwin ou la shoah sans blesser l amour-propre de ces "élèves" qui auront de toute façon le bac avec mention très bien (la paix sociale est à ce petit prix).
Mais comment en sommes nous arrivé là alors que l on promettait l enrichissement culturel et qu il fallait s'ouvrir aux autres car nous étions des intolérants responsable de très nombreux crimes.
Il y a cinquante ans le slogan de la gauche était " il faut ouvrir l' école sur la vie ".Signaler Répondre
C' est fait .
Cet établissement doit être fermé. Les lieux de culture et d'enseignement sont de toute façon inutiles et voués au vandalisme. Les Rillards n’en ont jamais voulu. Remplaçons ces structures par des prisons.Signaler Répondre