Incendie à Rillieux-la-Pape lors d'un tournage de clip de rap : comment venir en aide aux familles sinistrées ?

Samedi, plusieurs riverains d'un immeuble de l'avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape ont tout perdu.

La faute à des individus tournant un clip de rap qui ont réalisé des tirs de mortiers d'artifice. L'incendie qui s'est ensuite déclenché a totalement détruit cinq appartement.

Si l'enquête recherche activement les fautifs ainsi que les jeunes qui ont jeté des projectiles sur les pompiers et les policiers qui intervenaient pour faire évacuer le bâtiment et tenter d'éteindre le sinistre, les Rilliards veulent se montrer solidaires.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le maire (Horizons) de la commune Alexandre Vincendet explique comment venir en aide aux familles sinistrées qui ont été relogées dès samedi soir par la municipalité.

"En plus de leur logement, ces familles ont perdu beaucoup. Elles ont dû partir dans la précipitation de leur domicile, sans pouvoir rien emporter. (...) La Ville met d’ores et déjà tout en œuvre pour leur venir en aide mais vos dons seront aussi les bienvenus. Nous vous invitons à déposer dès (lundi) à l'Hôtel de Ville des biens de première nécessité qui conviendraient à des familles avec des enfants allant jusqu'au collège", explique l'ancien député de la 7e circonscription du Rhône.

Alexandre Vincendet alerte également sur "l’existence de cagnottes dont la sincérité et la destination ne sont pas garanties".

"En tout cas, un immense merci à vous tous. La solidarité de l'immense majorité des Rilliards est sans commune mesure avec la médiocrité de l'ultra-minorité qui pourrit notre quotidien", conclut le maire.

Rillieux-la-Pape

Alexandre Vincendet

Ex Précisions le 10/11/2025 à 09:50

C'est simple on vire de leurs logements les familles de ceux qui ont provoqué cet incendie pour reloger les sinistrés.

Stop a l'omerta ! le 10/11/2025 à 09:12

Je ne peux pas croire un instant que personne ne sache qui sont les raclures qui ont foutu ce bordel.
A défaut de cagnotte commençons par inciter à donner des noms.

lol le 10/11/2025 à 08:54
Pour venir en aide efficacement aux familles sinistrées... a écrit le 10/11/2025 à 07h11

Il suffit de voter Bardella

Avec moi,c'est "barre de là"

Alouf le 10/11/2025 à 08:39

Qui casse les verres les paie

Homa le 10/11/2025 à 08:28
Jacques27 a écrit le 10/11/2025 à 08h20

L'affaire est grave, des gens sont délogés de chez eux et toi, tu fais le mariolle ? Immaturité ?

mes yeux sont secs

Jacques27 le 10/11/2025 à 08:20
comme johnny? a écrit le 10/11/2025 à 06h47

allumeeer le feeeuuu!!

L'affaire est grave, des gens sont délogés de chez eux et toi, tu fais le mariolle ? Immaturité ?

Bon le 10/11/2025 à 08:12

L’aide la plus importante : que la justice fasse son travail.

Rlb le 10/11/2025 à 07:58

Commencez par saisir, les BMW, MERCEDES, MOTOS des rappeurs pour faire des rentrées d'argent. Le contribuable est surtaxé et on le sollicite. Prenez les bonnes décisions.
Culottés incapables

Klein le 10/11/2025 à 07:49

L’initiative de cagnotte est saine mais dans le fond, ce sont ayant mis le « bazar » ou les familles si qui devraient payer

déjà fait le 10/11/2025 à 07:32

on leur vient déjà en aide lol avec toutes ces taxes

Marc72 le 10/11/2025 à 07:17

C'est à eux les responsables de payer les dégâts ou pire à leur familles

Pour venir en aide efficacement aux familles sinistrées... le 10/11/2025 à 07:11

Il suffit de voter Bardella

Racailles de m... le 10/11/2025 à 06:57

Déjà qu'on mette en prison toutes les racailles responsables de l'incendie et pour longtemps.

Bin non le 10/11/2025 à 06:49
Et les coupables ? a écrit le 10/11/2025 à 06h43

Ce n'est pas aux coupables de payer les frais de leur bêtises ? Ops travailler toute la vie pour rembourser les frais c'est le minimum...

On est en France et rien que cette idée ferait hurler d indignation la gauche voyons , pour qui c est toujours à la communauté de supporter financièrement les conséquences

juges rouges coiffeurs et perruquiers le 10/11/2025 à 06:48
Et les coupables ? a écrit le 10/11/2025 à 06h43

Ce n'est pas aux coupables de payer les frais de leur bêtises ? Ops travailler toute la vie pour rembourser les frais c'est le minimum...

les fau-tifs ne sont pas toujours coupables

comme johnny? le 10/11/2025 à 06:47

allumeeer le feeeuuu!!

Et les coupables ? le 10/11/2025 à 06:43

Ce n'est pas aux coupables de payer les frais de leur bêtises ? Ops travailler toute la vie pour rembourser les frais c'est le minimum...

Looool le 10/11/2025 à 06:07

Commencer par vendre tous les biens de l "artiste" qui a mis le feu a l immeuble

