Incendie à Rillieux-la-Pape lors d'un tournage de clip de rap : comment venir en aide aux familles sinistrées ?

La faute à des individus tournant un clip de rap qui ont réalisé des tirs de mortiers d'artifice. L'incendie qui s'est ensuite déclenché a totalement détruit cinq appartement.
Si l'enquête recherche activement les fautifs ainsi que les jeunes qui ont jeté des projectiles sur les pompiers et les policiers qui intervenaient pour faire évacuer le bâtiment et tenter d'éteindre le sinistre, les Rilliards veulent se montrer solidaires.
Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le maire (Horizons) de la commune Alexandre Vincendet explique comment venir en aide aux familles sinistrées qui ont été relogées dès samedi soir par la municipalité.
"En plus de leur logement, ces familles ont perdu beaucoup. Elles ont dû partir dans la précipitation de leur domicile, sans pouvoir rien emporter. (...) La Ville met d’ores et déjà tout en œuvre pour leur venir en aide mais vos dons seront aussi les bienvenus. Nous vous invitons à déposer dès (lundi) à l'Hôtel de Ville des biens de première nécessité qui conviendraient à des familles avec des enfants allant jusqu'au collège", explique l'ancien député de la 7e circonscription du Rhône.
Alexandre Vincendet alerte également sur "l’existence de cagnottes dont la sincérité et la destination ne sont pas garanties".
"En tout cas, un immense merci à vous tous. La solidarité de l'immense majorité des Rilliards est sans commune mesure avec la médiocrité de l'ultra-minorité qui pourrit notre quotidien", conclut le maire.
