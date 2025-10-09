Politique

Alexandre Vincendet anticipe la dissolution et fait déjà coller des affiches

Il y a un peu plus d'un an, Alexandre Vincendet perdait son mandat de député de la 7e circonscription, battu par Abdelkader Lahmar (LFI).

Le maire Horizons de Rillieux-la-Pape semble attendre la possible dissolution à venir avec impatience, puisqu'il a pris une initiative avant même qu'Emmanuel Macron ne prenne la parole autour de la séquence politique que traverse actuellement la France.

Alexandre Vincendet a en effet fait produire puis coller des affiches à son effigie, avec les slogans suivants : "Votre élu de proximité", "La République partout, pour tous" et "Sécurité, rénovation urbaine, cadre de vie, pouvoir d'achat".

Des affiches repérées à Vaulx-en-Velin dans la semaine... Alexandre Vincendet est-il déjà en campagne avant même le coup d'envoi de cette dernière ? L'intéressé a confié au Progrès avoir voulu faire réagir les habitants, mais n'a pas confirmé vouloir absolument tenter de reprendre son siège de député de la 7e circo, mandat qu'il a occupé durant deux ans, de 2022 à 2024.

Alexandre Vincendet

legislatives

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Jesaistout le 09/10/2025 à 16:14
Connor McLeod a écrit le 09/10/2025 à 14h14

Ça sera difficile de s'opposer au vote communautaire...

Vous avez tout à fait raison.
C'est plié d avance. Comme le dit Ahmed Chekhab, les gens votent pour ceux qui leur ressemblent.

avatar
Veqrur le 09/10/2025 à 15:02

La moitié des Français sont pour le rétablissement de la peine de mort : c'est "un faux débat" selon l’expert lyonnais Emmanuel Taieb.
https://www.20minutes.fr/justice/4178032-20251009-robert-badinter-pantheon-pourquoi-francais-questionnent-encore-retour-peine-mort

avatar
Connor McLeod le 09/10/2025 à 14:14

Ça sera difficile de s'opposer au vote communautaire...

avatar
roco le 09/10/2025 à 13:51

l artiste qui a réussi à se faire battre par Mr Lahmar devrait faire coller ses affiches tous les jours de l année et les années suivantes pour avoir une petite chance d être élu !

