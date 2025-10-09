Alexandre Vincendet anticipe la dissolution et fait déjà coller des affiches

Le maire Horizons de Rillieux-la-Pape semble attendre la possible dissolution à venir avec impatience, puisqu'il a pris une initiative avant même qu'Emmanuel Macron ne prenne la parole autour de la séquence politique que traverse actuellement la France.
Alexandre Vincendet a en effet fait produire puis coller des affiches à son effigie, avec les slogans suivants : "Votre élu de proximité", "La République partout, pour tous" et "Sécurité, rénovation urbaine, cadre de vie, pouvoir d'achat".
Des affiches repérées à Vaulx-en-Velin dans la semaine... Alexandre Vincendet est-il déjà en campagne avant même le coup d'envoi de cette dernière ? L'intéressé a confié au Progrès avoir voulu faire réagir les habitants, mais n'a pas confirmé vouloir absolument tenter de reprendre son siège de député de la 7e circo, mandat qu'il a occupé durant deux ans, de 2022 à 2024.
Vous avez tout à fait raison.Signaler Répondre
C'est plié d avance. Comme le dit Ahmed Chekhab, les gens votent pour ceux qui leur ressemblent.
Ça sera difficile de s'opposer au vote communautaire...Signaler Répondre
l artiste qui a réussi à se faire battre par Mr Lahmar devrait faire coller ses affiches tous les jours de l année et les années suivantes pour avoir une petite chance d être élu !Signaler Répondre