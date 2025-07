Tirs à balles réelles ou LBD ? Le député LFI Abdelkader Lahmar entre dans la danse à Rillieux

On y voit une voiture de police municipale, de nuit, et on entend des détonations, laissant à penser à des tirs à balles réelles réalisés par les fonctionnaires de Rillieux-la-Pape. Il s'agissait en réalité de tirs de LBD. Une infox démentie par le maire (Horizons) de la commune Alexandre Vincendet, d'abord dans nos colonnes, puis dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Et l'ancien député débute sa tirade en ciblant directement son successeur, Abdelkader Lahmar (LFI), l'accusant d'avoir relayé l'information initiale et erronnée.

"Cette affirmation est fausse et mensongère : je n’ai, à aucun moment, publié un communiqué, ni sur mes réseaux sociaux ni dans la presse, en ce sens", se défend le parlementaire insoumis.

Alexandre Vincendet a visiblement piqué au vif son adversaire, potentiel futur candidat aux municipales à Vaulx-en-Velin, puisqu'Abdelkader Lahmar annonce saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, afin de faire toute la lumière sur cet incident.

"Il n’est pas tolérable que des jeunes attaquent les policiers et mettent en péril leur sécurité. Mais il serait tout aussi grave que des policiers outrepassent leurs prérogatives dans le maintien de l’ordre", prévient le député de la 7e circonscription du Rhône.

Et de conclure : "Le constat est implacable : Rillieux n’a jamais été aussi privée de sérénité. Il est donc urgent de mener un véritable travail de fond. Cela commence par garantir à chaque jeune un accès à une éducation de qualité, à des formations adaptées, à un emploi digne et à des perspectives concrètes d’avenir. Ce n’est qu’en redonnant aux jeunes les moyens de se projeter, en les responsabilisant, en restaurant la confiance dans les institutions et la promesse républicaine, que nous pourrons construire une réponse durable à la violence".