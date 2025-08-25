Vote de confiance : les députés rhodaniens de gauche et d'extrême-droite réclament la tête de François Bayrou

Le Premier ministre a surpris tout le monde en engageant "la responsabilité du gouvernement" à l'occasion d'un vote de confiance programmé le 8 septembre à l'Assemblée nationale. Les députés devront valider ou non la déclaration de politique générale. Et en cas de débâcle, "le gouvernement tombe" a admis François Bayrou.
Les députés rhodaniens sont évidemment partagés sur le sujet.
A gauche, les insoumis sont sur la même ligne. Gabriel Amard, député de Villeurbanne, votera pour que le Premier ministre "s'en aille". "Puisque Macron ne veut pas dissoudre alors il doit lui aussi partir pour qu’on puisse enfin voter pour que cesse ce monde de malheur. Avec le programme l’avenir en commun nous sommes prêts", annonce-t-il.
Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon et probable candidate aux élections municipales 2026, annonce qu'elle votera "pour faire tomber ce gouvernement".
Voter le 8 septembre pour "tourner la page du plan Bayrou, du macronisme et de leur monde de malheur", c'est aussi le programme de l'insoumis Abdelkader Lahmar.
Au RN, Tiffany Joncour a le même projet : "François Bayrou demande la confiance des parlementaires. Ils ont ruiné le pays et méprisé les Français, jamais ils n’auront notre confiance".
Député MoDem du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille se range évidemment derrière son dirigeant. Il estime que le gouvernement a l'objectif louable "de redresser nos comptes publics". "Les députés devront dire s'ils estiment la situation grave, et nécessitant des mesures fortes pour sortir de cette impasse ou s'ils préfèrent l'enlisement, au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt des Français", prévient le parlementaire centriste.
Macron va être le champion incontesté de la 5ème république.Signaler Répondre
Champion du nombre de 1er ministres et donc de gouvernements qui ont explosé en plein vol.
À part ça son bilan est un vide intersidéral ...
Je me ferais une opinion lorsque je disposerai de la liste des sénateurs ayant refusé l augmentation de 700 euros pour couvrir leur frais de mandat le 16 novembre 2023, et la liste des députés qui eux aussi auront refusé l augmentation de 300 euros pour les mêmes raisons le 24 janvier 2024. Nicolas il est fâché tout rouge..........Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
la charge de la dette est le premier poste du budget. les français ont été biberonnés au déficit depuis 1974. Pas un seule politique n a du le. ouvrage de dire stop pour acheter la pais sociale d un peuple qui pense plus,aux vacances qu au boulot . on laisse à nos enfant un mur de dettes. quoi que dise LFI une dette ça se rembourse, demandez aux Grecques.Signaler Répondre
un seul homme politique à,le courage de dire ce qu il fera c est David Lisnard à droite . Le problème du RN est son logiciel économique étatique comme à gauche alors qu il faut aller vers la responsabilité individuelle et fermer entre autre toutes ces officines, contrôler les budgets, voir ou va l argent . ne pas se voiler la face.
heureusement que nous avons l euro sinon le franc serait dans un tel état que nous serions encore plus dans la merde.
Le problème est là connerie de Macron avec sa dissolution.
la France a besoin de liberté de libéralisme et non d un etatisme gsuchisant et mollasson pour faire plaisir aux syndicats
Si je comprends bien, seule LFI s'est exprimée, et c'est l'extrême gauche et non la gauche. La gauche, c'est à dire le PS, ne s'est pas encore exprimée.Signaler Répondre
La gauche fait croire qu'elle peut redresser le pays avec encore plus de dépenses publiques.Signaler Répondre
Le pire étant que des gens vont voter pour.
C est surtout la démission de Macron qu il faut .A part son ego surdimentionne, et ses shows médiatiques, il a mis le pays a genoux ,socialement, securitairement ,economiquement. Après on repart sur de nouvelles basesSignaler Répondre
On en prend un autre et on recommence.Signaler Répondre
Macron qu’a tu fais ?