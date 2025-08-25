Vote de confiance : les députés rhodaniens de gauche et d'extrême-droite réclament la tête de François Bayrou

Le Premier ministre a surpris tout le monde en engageant "la responsabilité du gouvernement" à l'occasion d'un vote de confiance programmé le 8 septembre à l'Assemblée nationale. Les députés devront valider ou non la déclaration de politique générale. Et en cas de débâcle, "le gouvernement tombe" a admis François Bayrou.

Les députés rhodaniens sont évidemment partagés sur le sujet.

A gauche, les insoumis sont sur la même ligne. Gabriel Amard, député de Villeurbanne, votera pour que le Premier ministre "s'en aille". "Puisque Macron ne veut pas dissoudre alors il doit lui aussi partir pour qu’on puisse enfin voter pour que cesse ce monde de malheur. Avec le programme l’avenir en commun nous sommes prêts", annonce-t-il.

Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de Lyon et probable candidate aux élections municipales 2026, annonce qu'elle votera "pour faire tomber ce gouvernement".

Voter le 8 septembre pour "tourner la page du plan Bayrou, du macronisme et de leur monde de malheur", c'est aussi le programme de l'insoumis Abdelkader Lahmar.

Au RN, Tiffany Joncour a le même projet : "François Bayrou demande la confiance des parlementaires. Ils ont ruiné le pays et méprisé les Français, jamais ils n’auront notre confiance".

Député MoDem du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille se range évidemment derrière son dirigeant. Il estime que le gouvernement a l'objectif louable "de redresser nos comptes publics". "Les députés devront dire s'ils estiment la situation grave, et nécessitant des mesures fortes pour sortir de cette impasse ou s'ils préfèrent l'enlisement, au détriment de l'intérêt général, de l'intérêt des Français", prévient le parlementaire centriste.