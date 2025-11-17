Anaïs Belouassa-Cherifi : "Avec des propositions concrètes, on peut créer un engouement à Lyon"

Candidate "pour faire mieux pour Lyon", Anaïs Belouassa-Cherifi porte un projet de gauche radicale avec la France Insoumise. "Quand la politique nationale ne répond plus aux préoccupations des gens, il faut agir concrètement avec des mesures ambitieuses", souligne la députée du Rhône.
Elle veut ainsi la réquisition des logements vacants, car "lorsqu'il y a une urgence sociale dans la ville, il faut trouver des solutions. La réquisition, c'est une possibilité pour le maire".
Mais aussi la gratuité des TCL, de la cantine scolaire et d'un petit-déjeune dans chaque école.
"Je suis convaincue que lorsqu'on arrive avec des propositions concrètes, on peut créer un engouement et l'engagement des gens dans la campagne", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi.
Si elle a attaqué le PS allié à Grégory Doucet, la candidate insoumise estime que Jean-Michel Aulas est son adversaire principal : "Monsieur Aulas est arrivé là parce qu'il n'avait plus rien à faire. Il est l'instrument de la droite lyonnaise et d'une Macronie qui n'existe plus vraiment. (...) Ce n'est sûrement pas avec des selfies et des petites phrases qu'on peut gagner".
00:00 Candidature sans les écologistes
00:48 Gratuité des TCL
02:54 Réquisition des logements vacants
04:33 Alimentation
07:32 Chèques de Jean-Michel Aulas
08:28 Critiques envers le PS
11:37 Jean-Michel Aulas
12:20 Election encore gagnable ?
12:46 Quelle maire pour Lyon ?
Elle devrait de présenter à Alger c mieuxSignaler Répondre
Vous êtes un rêveur au même titre qu'Anaïs Belouassa-Cherifi, vous voyez Aulas comme le Messie, le même genre de rêveur qui croyait en Macron, en Sarko et en d'autres temps à Pétain, à Staline, etc. On connait la suite. Les rêveurs sont les pires de tous dans tous les camps politiques car ils prennent leurs rêves pour des réalités et leurs croyances pour des vérités absolues, on connait la suite.Signaler Répondre
La NUPES l'ex LFI on vendu leurs âmes aux écolos. les lyonnais veulent retrouver leurs ville d'auparavant (les lyonnais ne son pas seulement qui vivent dans les arrondissements a ne pas oublier)Signaler Répondre
C est vraiment l hôpital qui se moque de la charité….reprocher à JM aulas ses petites phrases et ses selfies sur les réseaux ….alors que ABC les insoumis melenchonistes passent leur temps à faire des petites phrases haineuses ….lfi ne sera jamais au pouvoir ni localement ni nationalement….Signaler Répondre
Anaïs Belouassa-Cherifi ?LA ROUE DE SECOURS DE DOUCET ET BERNARD . on est pas dupe et idiot, elle croit nous la faire a l'envers.Signaler Répondre
c est tout ce que tu sais faire...tu es un eludeur precoceSignaler Répondre
la suffisance péremptoire d'un pégago syndiqué ...Signaler Répondre
Programme simplissime de LFI: gratuité de tous les services publics, réquisitions massives de logements pour y mettre des individus défavorisés, et pour payer, rien de plus simple: Ceux qui paient des impôts en paieront plus, et ceux qui n'en paient pas n'en paieront toujours pas. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire, et, en plus, il faut une majorité pour élire un maire LFI et voter ces mesures.Signaler Répondre
Non vraiment merci, je ne reprendrai pas une derniere part de gâteau au chocolat avec de la chantilly en pleine crise de foieSignaler Répondre
Une belle manière de faire le pont avec Aulas, et de coincer Doucet, qui est pris en tenaille par sa gauche ET par sa droite sur cette proposition.Signaler Répondre
LFI ne vise clairement pas l'alliance avec les écolos au second tour !
Hors sujet.Signaler Répondre
Next
L'engouement des zadistes, des extrémistes, des casseurs et autres clients de ce genre de politique de destruction de Lyon.Signaler Répondre
il ne devrait rester que des miettes pour l’extrême gauche verdâtre ; bonne nouvelleSignaler Répondre
les entreprises génèrent 2,5 fois plus de taxes qu'elles ne reçoivent en subventions ; mais je sais que pour vous , entreprise= travail et la forcément ca coince ...Signaler Répondre
ABC ne cherche pas à être élue maire. Elle sait sur c'est impossible et son programme infinancable en est la preuve.Signaler Répondre
Par contre, grapiller quelques pourcents au premier tour, et passer devant Doucet c'est clairement possible !
Donne-moi ta montre et je te donnerai l’heure !!!Signaler Répondre
Sale temps pour les contribuables si cette dame et ses compagnons de cordée arrivaient au pouvoir.
Rien n'est gratuit dans ce bas monde, absolument rien.
Tout sauf LFISignaler Répondre
En tout cas, vous êtes tellement prévisible qu'on ne risque pas d'être surpris par vous...Signaler Répondre
LFI et le parti le plus dangereux pour la France et les françaisSignaler Répondre
Elle doute de rien la p'tite dame !!!!Signaler Répondre
la vitrine parfaite de l anti France A fuir si on a un peu de jugeote !Signaler Répondre
Et vous financez comment votre projet de vie et de ville sans les capitalistes pour vous procurer de l'argent ?Signaler Répondre
Il y a un système qui s'est appelé le communisme que je vous conseille d'analyser avant de raconter une histoire pour faire croire que demain on rase gratuit.
Réquisitionné les logements vacants pour y loger tous les clandestins?Signaler Répondre
Merci mais non merci !Signaler Répondre
La gratuité, avec l'argent de ceux qui bossent et paient des impôts 👍Signaler Répondre
Il suffit de regarder qui monte sur des immeubles des bâches pro Aulas et lui collera ses affiches pour constater qu'Aulas ratisse du centre gauche jusqu'à l'extrême droite.Signaler Répondre
Et vous allez financer toutes ces belles propositions avec quoi ? vous n'envisagez pas quand même de faire travailler ceux qui votent pour elle?Signaler Répondre
Elle veut surtout faire de Lyon une ville morte, abandonnée par tout ce qui pourrait financer ses délires.Signaler Répondre
Le cauchemar Lyonnais !Signaler Répondre
Enlever vos horribles tags partout sur les murs de la ville !!!!’Signaler Répondre
Après, on verra ….
Profil habituelSignaler Répondre
Science pot a Lyon 2 ( encore une) puis directement en politique; Tout dans la theorie, n' a jamais rien réalisé de concret ou d'utile à la société
Les premiers assistés en France sont les entreprises.Signaler Répondre
Des milliards d'exonération en tout genre chaque année.
Pourquoi ?
Pour exploser les dividendes et rien pour les employés.
Avec LFI les milliards d'argent public gaspillés dans les entreprises ce sera fini.
Avant de réquisitionner des logements , il serait plus judicieux de s'attaquer à la fraude sociale.Signaler Répondre
Ainsi on pourrait récupérer des millions d'Euros qui permettraient alors de rénover ou de construire des nouveaux logements sociaux.
Par contre ces derniers devraient être en priorité attribués à des personnes sérieuses qui travaillent , mais qui ne s'en sortent .
Il y en à assez de toujours favoriser les mêmes qui , comme les petits oiseaux dans leur nid , attendent la gueule ouverte qu'on viennent leur donner à manger.
Pourquoi Lepeniste ?Signaler Répondre
C'est de la rhétorique pour faire peur avec l'extrême droite ?
OUI et alors ??? On droit de vivre dignement dans ce pays ou pas ???Signaler Répondre
Ce que nous vivons à Lyon, c’est plus qu’une gestion municipale : c’est une bifurcation. Une bifurcation vers une ville respirable, juste, solidaire, inclusive . Et cette bifurcation, elle est incarnée par Anaïs Belouassa-Cherifi et son équipe multiculturelle. Il ne s’agit pas d’un tournant superficiel. Il s’agit d’un choix radical : remettre la vie au cœur des politiques publiques. Choisir le vivant, la justice sociale , l'inclusion plutôt que la finance. Le soin plutôt que la rentabilité. Le long terme plutôt que l’immédiateté productiviste.
Alors oui, VOTER la liste de Anaïs Belouassa-Cherifi, c’est faire le choix d’une ville qui protège les plus vulnérables, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui met l’égalité et la justice sociale au cœur de ses décisions. C’est reconnaître que un LYON est féministe, antiraciste, décoloniale, et profondément démocratique.
Ne laissons pas revenir celles et ceux qui veulent faire de Lyon une vitrine du capitalisme urbain, où l’espace public est accaparé par la voiture, où les loyers explosent, où l’on bétonne les dernières parcelles de nature au nom de la croissance. Ce modèle est mort. Ce modèle détruit.
Le problème principal de lfi est son soutien, avéré ou pas, aux islamistes et à Poutine, ça fait beaucoup !Signaler Répondre
Ils passent leur temps par leurs actions et revendications à essayer d'instaurer l'anarchie en France, qu'ils aillent faire ça ailleurs...
Pour le reste ils n'ont pas un programme déconnant pour la gauche mais ça ne suffira pas pour les faire élire à Lyon.
Aulas va gagner si tout le monde vote .. Tout le monde doit aller voter !Signaler Répondre
Le LFI a réintroduit l’antisémitisme au coeur des débats l’a fait renaître par clientélisme.. le LFI est le parti le plus dangereux depuis laSignaler Répondre
seconde guerre mondiale dans notre pays ..
Bonjour amis LyonnaisSignaler Répondre
Tous ces gens qui se présentent et balancent leur venin sans savoir de quoi ils parlent c.est pathétique Cette femme qui se permet de juger Aulas qu’à t’elle fait dans dans sa vie,qu’à t’elle crée
On a vraiment touché le fond
Si on veut enfoncer définitivement la ville de Lyon votez pour elle et vous verrez votre TF progresse de façon exponentielle en fonction de son appétit pour le social
Bonne journée amis lyonnais
Il n'y a qu'à y croire hein !Signaler Répondre
un engouement du chaos plutôt !Signaler Répondre
Aulas le macroniste lepeniste va être surpris par Anaïs et son équipe.Signaler Répondre
Avec cette candidate , tout sera gratuit , transports , cantines , logements ...Signaler Répondre
Elle oublie de nous préciser quel sera le taux d'augmentation des impôts pour financer ces mesures !
Augmenter la taxe transport des employeurs ?
Elle oublie de nous préciser que cela entrainera mécaniquement une baisse des salaires dans le privé !
Une candidate pour ceux qui ne travaille pas et ne paie pas d'impôts directs ?
LFI ?Signaler Répondre
Non merci !