Anaïs Belouassa-Cherifi : "Avec des propositions concrètes, on peut créer un engouement à Lyon"

Candidate "pour faire mieux pour Lyon", Anaïs Belouassa-Cherifi porte un projet de gauche radicale avec la France Insoumise. "Quand la politique nationale ne répond plus aux préoccupations des gens, il faut agir concrètement avec des mesures ambitieuses", souligne la députée du Rhône.

Elle veut ainsi la réquisition des logements vacants, car "lorsqu'il y a une urgence sociale dans la ville, il faut trouver des solutions. La réquisition, c'est une possibilité pour le maire".

Mais aussi la gratuité des TCL, de la cantine scolaire et d'un petit-déjeune dans chaque école.

"Je suis convaincue que lorsqu'on arrive avec des propositions concrètes, on peut créer un engouement et l'engagement des gens dans la campagne", poursuit Anaïs Belouassa-Cherifi.

Si elle a attaqué le PS allié à Grégory Doucet, la candidate insoumise estime que Jean-Michel Aulas est son adversaire principal : "Monsieur Aulas est arrivé là parce qu'il n'avait plus rien à faire. Il est l'instrument de la droite lyonnaise et d'une Macronie qui n'existe plus vraiment. (...) Ce n'est sûrement pas avec des selfies et des petites phrases qu'on peut gagner".

00:00 Candidature sans les écologistes

00:48 Gratuité des TCL

02:54 Réquisition des logements vacants

04:33 Alimentation

07:32 Chèques de Jean-Michel Aulas

08:28 Critiques envers le PS

11:37 Jean-Michel Aulas

12:20 Election encore gagnable ?

12:46 Quelle maire pour Lyon ?