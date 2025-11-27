"Les règles doivent être les mêmes pour tous" : Alexandre Dupalais saisit la Commission des comptes de campagne au sujet de Jean-Michel Aulas

Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN à la mairie de Lyon, annonce ce jeudi soir saisir officiellement la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). En cause : ce qu’il qualifie de "violations successives du code électoral" imputées à son adversaire Jean-Michel Aulas.

Dans un communiqué virulent, l'avocat affirme avoir été "stupéfait" en découvrant que l’Olympique Lyonnais avait choisi Jean-Michel Aulas pour donner le coup d’envoi du "match des légendes" organisé ce dimanche pour les 75 ans du club. Un geste symbolique, mais selon lui hautement problématique en pleine campagne électorale.

Pour Alexandre Dupalais, cette “mise en avant inédite” constitue un avantage en nature prohibé, d’autant plus qu’elle provient d’une société privée dans laquelle Jean-Michel Aulas "conserve des intérêts financiers directs" via sa holding familiale Holnest. Le tout "contrevient frontalement" aux règles d’égalité entre candidats, martèle-t-il.

Des accusations qui s’accumulent

Le candidat UDR-RN estime que cet épisode s’ajoute à plusieurs "dérives" déjà constatées dans la campagne de son rival : la communication autour du déploiement, fin octobre, d’une banderole géante dans l’espace public associant Aulas et l’OL et des sondages qui auraient été commandés par sa holding Holnest.

Alexandre Dupalais affirme désormais vouloir obtenir l’arbitrage de la CNCCFP. "Comme dans le sport, les règles doivent être les mêmes pour tous", écrit-il, justifiant ainsi son dépôt de saisine pour que "les règles électorales soient désormais respectées par tous dans la campagne municipale lyonnaise".