Alexandre Dupalais (UDR) exige le départ de l'adjoint à la Sécurité à Lyon, Grégory Doucet renouvelle sa confiance en Mohamed Chihi

Mise à jour à 16h45 : Grégory Doucet a réagi auprès de LyonMag concernant les propos d'Alexandre Dupalais, qui exigeait la démission de son adjoint à la Sécurité : "J'ai toute toute confiance en Mohamed Chihi. Encore ce matin, nous étions ensemble aux côtés de la police municipale, lors des opérations de contrôle menées Rue de la République. Que M. Dupalais cherche à attirer l'attention plutôt que travailler à la sécurité des Lyonnais ne surprendra personne".
Article initial : Ce lundi, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon ont présenté leur dispositif de sécurité pour la Fête des Lumières qui débutera vendredi. Une conférence de presse à laquelle a participé Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été prévenu il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne serait pas reconduit au sein des équipes de Grégory Doucet en 2026. Et qui selon plusieurs proches a très mal vécu l'annonce rendue publique.
Pour Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises, le fait que Mohamed Chihi soit encore en poste est "inquiétant". Car selon lui, l'élu écologiste a été "jugé trop nul par Grégory Doucet lui-même pour le reconduire en 2026".
"Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !", tacle-t-il.
Inquiétant de voir la sécurité de la #fetedeslumieres confiée coté mairie à M. Chihi jugé trop nul par M. Doucet lui-même (il s’y connaît) pour le reconduire en 2026.— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) December 1, 2025
Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une… https://t.co/X4kxTjgS4s
Allez voter !!Signaler Répondre
Starsky et Hutch à Lyon pendant 5 ans Bilan catastrophique.. tout a augmenté! sécurité stationnement travaux qui servent pas à grand chose Œuvre éphémère l’ombriere de la place Bellecour 1,6M€ c’est le bouquet final !Signaler Répondre
Les électeurs procéderont au changement. Tous les verts se feront balayés.Signaler Répondre
Intérêt pour la sécurité nulSignaler Répondre
Une seule séance plénière du CLSPD en fin de mandat....
Ça veut tout dire....
Et comment Doucet a t’il pu être élu à Lyon?ceci montre n’importe quoi des électeurs.Signaler Répondre
La République c'est nous !Signaler Répondre
"Les attaques et agressions fascistes" Qui des agressions et casses de gaucheSignaler Répondre
Pour répondre à Le pathétique vire au sublime le 02/12/2025 à 15:52Signaler Répondre
Toi t'es comme les buses de la secte de Merluchon, si on critique ton bord, on est des fachos et on insulte des millions de personnes. Rigolo !
Pour ton information, en tant que buse, sache que je vole très haut bien au dessus de la secte des merluchons et d'un rat tel que toi!
Quel menteur doucet.il n'y a pas si longtemps l'escrologiste avait déclaré qu'il le mettait de côté ! Alzheimer? Non,un faux culSignaler Répondre
dégage Doucet !!!Signaler Répondre
tu saoules
tu as fais que du mal
Doudou : quand on soutient quelqu'un ou quelque chose c'est qu'il tombe.......Signaler Répondre
Ce n'est pas danss leur ADN ?Signaler Répondre
Lorsque l'on se présente en tant que maire, on est sensé avoir un minimum de connaissances sur les problèmes qui vont être à gérer au sein d'une ville non ?
Et effectivement cela n'a vraiment pas été le cas avec ce maire.
Vivement 2026
En fait il faut savoir quelque chose.Signaler Répondre
Lorsque les écologistes ont bâti leur programme en vu des élections la sécurité n'était pas abordé.
Tout simplement parce que ce n'est pas dans leur ADN.
Une fois élus, ils ont été pris de cours. Il fallait rassurer les lyonnais et les volontaires n'étaient pas nombreux.
Celui qui a pris le poste l'a fait pour rendre service au parti et il n'a pas été aidé par Doucet et ces collègues.
Il a du avaler des couleuvres pour se plier à la communication du maire.
Il ne faut pas juger de sa compétence quand on a les mains liées.
"toute toute ma confiance" je ne sais pas pourquoi mais dans le bouche de ce triste bonhomme ça sonne faux, ça pue l'hypocrisie....me trompe-je ?Signaler Répondre
Monsieur Dupalais n'a rien compris c'est le départ de toute la mairie qu'il faut exiger et renvoyer monsieur Bernard à ses usines.Signaler Répondre
toute ma confiance mais je le vite dans 4 mois !Signaler Répondre
Mohamed est très compétent.Signaler Répondre
Les attaques et agressions fascistes ont diminué depuis.
Mais il faut continuer à rester vigilant.
C'est la réponse du berger à la bergère ?Signaler Répondre
Le Doudou une girouette par grand vent !Signaler Répondre
Ça sent la panique avant l'é"j"ection dans 4 mois ;-)
Je ne vois pas le rapport avec le RN ?Signaler Répondre
Bougre d'andouille....
Cela veut dire quoi tapé dans la caisse ?Signaler Répondre
Les personnes concernées se sont enrichies personnellement ? ou bien ont-elles utilisé de l'argent prévu pour salarier des emplois dans le cadre européen pour faire fonctionner le parti ?
Je crois bien que tous les partis on fait de même mais que concernant le RN la justice est moins tolérantes que pour le modem ou LFI.
A lyon, l'histoire du reacasage d'amis en chargés de mission est de la même veine.
Je crois qu'il faut être réaliste, dans tous les partis il y a des arrangements et entre élus également.
recaser Najat Vallaud-Belkacem à la cour des comptes alors qu'elle n'a pas les compétences et qu'elle est également conseillère régionale, vous ne trouvez pas que c'est du foutage de gueule et qu'il y a eu collution ?
L'argument le plus stupide qui soit !Signaler Répondre
Donc chaque parti peut pleurnicher comme toi en disant qu'on insulte X millions d'électeurs.
T'as la majorité, et de loin ? Non ! Alors t'es juste un parmi d'autres. 12, 10, 8, 4, ça représente malgré tout des millions de personnes. On peut les critiquer, t'es pas au-dessus du lot.
Toi t'es comme les buses de la secte de Merluchon, si on critique ton bord, on est des fachos et on insulte des millions de personnes. Rigolo !
Du panache ? Comme celui dont ont fait preuve les membres du RN condamnés pour avoir taper dans la caisse de l'Union ?Signaler Répondre
Réfléchis avant de dire n'importe quoi.
L'équipe d'écolos municipaux et métropolitaine n'est pas très bonne , c'est certain ; mais les services municipaux et métropolitain ne sont pas des élites et la police municipale de Lyon c'est pas des champions OlympiquesSignaler Répondre
Suffit de les appeler pour avoir en réponse une excuse, ils sont meilleurs pour les PV et autour des barbecues
Tu crois qu'il n'y a que LYON ?Signaler Répondre
Faut sortir de la banlieue....
CHIHI ou l 'exemple même du "sert à rien" !!!!! vivement le 22 03 ... oust comme les autres pastèques d'écolos ....Signaler Répondre
DUPALAIS CE SERAIT BIEN MIEUX QU AULAS ..... et sa clique d'idiots
Si il n'y avait que lui à remplacer , mais le problème c'est qu'il y en a bien d'autres !Signaler Répondre
le geant vert!Signaler Répondre
Chihi et Doucet contre la vidéo mais des qu'un problème surgit annonce installer un camera nomade.Signaler Répondre
Ils trouvent qu'il y a assez de caméras mais à un an de la fin de mandat annoncent la création de 60 caméras supplémentaires.
Dans deux mois ils vont annoncer que finalement ils acceptent le pilotage des flux par la police nationale...
Tout ça pour les élections.
La stratégie de Doudou ressemble au parcours d'un canard sans tête.....
Ce n'est pas le mauvais bougre il est au niveau de ses collègues et de son chef ... c'est à dire nul.Signaler Répondre
Doucet a fait une faute de management et politique de faire fuiter par son cabinet la liste des adjoints virés.
Ils sont désormais sous tutelle du cabinet mais bon il faut croire que la soupe est bonne et que les couleuvres à avaler le sont aussi.
S'ils avaient eu un peu de panache et de personnalité ils auraient démissionnés.
L'extrême gauche veut désarmer la police et supprimer les caméras : une demande des lyonnais ou les dogmes hors-sol d'un parti sectaire à imposer aux lyonnais ? Sinon que vient faire l'extrême droite ici ? Le rapport avec la situation lyonnaise et cet article ?Signaler Répondre
Comment Doucet a pu nommer un gars pareil pour la sécurité à lyon ?Signaler Répondre
ceci montre l’incompétence de notre Maire actuel
Chiffres nationaux, compliqué à comprendre ? D'ailleurs pourquoi certains parlent du RN sous un article d'un militant écolo à la sécurité ? Un militant qui est pour la désobéissance civile dans le cadre de sa fonction...Signaler Répondre
Ce Duchateau, ces jeunes côté droit avec le maire de Caluire et Rillieux ont les dents longues et sont près à uniquement faire du buzz...Signaler Répondre
Pour Chihi le Doudou l'a déjà viré pour janvier, pas la peine de s'exciter pour 1 mois.
C'est vrai qu'en attendant il ne doit plus faire grand chose, mais comme les pastèques sont aussi virées dans 4 mois le poste risque d'être vacant, personne ne voudra aller au casse-pipe.
Y'a pas 12 millions d'électeurs RN à lyonSignaler Répondre
c est plutot le bateau ivre!!Signaler Répondre
Bon en rien et mauvais en toutSignaler Répondre
De toute façon,il est critiqué par son propre camp,les escrologistes ....Et pourtant,il mène toujours la barqueSignaler Répondre
Voua, l'extrême gauche s'exprime en crachant sur 12 million d'électeurs .... Pathétique le mec !Signaler Répondre
C'est en totale cohérence avec la conception de la hiérarchie des pseudo-écologistes.Signaler Répondre
Il est vrai que s’il arrive une catastrophe ou que quelqu'un est tué maintenant, ça n’a pas d’importance, du moins pour vous.Signaler Répondre
Un peu de sérieux, on ne joue pas avec la sécurité, il n’est jamais trop tard pour agir, on n’attend jamais pour agir et ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps.
Tout le monde le sais que l’extrême droite n’a pas de projet pour Lyon à part des Twittes je ne vois pas ce que l’extrême droite rapporte à la ville de LyonSignaler Répondre
Parce que la sécurité des lyonnais qui se font agresser tous les jours, jusqu'y compris les personnes très âgées qui se font attaquer pour leurs bijoux en or, ce n'est pas la priorité.Signaler Répondre
La priorité, c'est "l'écologie" et le petit vélo...
Des illuminations basse consommation et des barrages aux voitures, voilà tout ce qu'est capable de concevoir cette équipe en terme de sécurité.
Effectivement être directeur de la sécurité, c'est une compétence de stratège et de tacticien : à voir pourquoi a été choisi M. Chihi......
Momo chichi un prof élu à la sécurité de la 3 eme ville de FranceSignaler Répondre
Y a que les escrolos pour inventer ça
Ils sont tous fonctionnaires ou salariés d’associations, ils ne connaissent pas le vrai monde
Ils sont fous militants et dogmatiques
Très dangereux
À dégager
J'espère qu'il n'y aura pas de drame cette année à la fêtes des Lumières à Lyon.Signaler Répondre
J'ai plus confiance dans les services de l'Etat et les privés pour assurer la sécurité de cet événement à LYON.
Dans 3 - 4 mois on vote pour changer tout ça.
Il a été très efficace pour la lutte anti tags …. on ne peut plus en mettre … tellement il y en a partout !!!Signaler Répondre
Esperons que rien de grave arrive ! Il faut s’attendre à tout avec ces branquignols .Signaler Répondre
un ecolo nul qui a trouvé encore plus nul que lui .Heureusement Doucet ne sera pas réélu puisqu'il a maintenant comme ennemi, Perrin Gilbert, Chili, et un LFI , sans oublier son affaire judiciaire.Signaler Répondre
Que grégory Doucet mette 5 ans pour s'apercevoir que son adjoint n'est pas apte à son poste ?Signaler Répondre
Cela pose vraiment question...
En plus le désavouer publiquement , et ne pas lui retirer sa délégation , ce maire devrait suivre une formation en gestion des ressources humaines !
Good bye a toute cette équipe de bon a rienSignaler Répondre