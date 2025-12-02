Alexandre Dupalais (UDR) exige le départ de l'adjoint à la Sécurité à Lyon, Grégory Doucet renouvelle sa confiance en Mohamed Chihi

Mise à jour à 16h45 : Grégory Doucet a réagi auprès de LyonMag concernant les propos d'Alexandre Dupalais, qui exigeait la démission de son adjoint à la Sécurité : "J'ai toute toute confiance en Mohamed Chihi. Encore ce matin, nous étions ensemble aux côtés de la police municipale, lors des opérations de contrôle menées Rue de la République. Que M. Dupalais cherche à attirer l'attention plutôt que travailler à la sécurité des Lyonnais ne surprendra personne".

Article initial : Ce lundi, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon ont présenté leur dispositif de sécurité pour la Fête des Lumières qui débutera vendredi. Une conférence de presse à laquelle a participé Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été prévenu il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne serait pas reconduit au sein des équipes de Grégory Doucet en 2026. Et qui selon plusieurs proches a très mal vécu l'annonce rendue publique.

Pour Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises, le fait que Mohamed Chihi soit encore en poste est "inquiétant". Car selon lui, l'élu écologiste a été "jugé trop nul par Grégory Doucet lui-même pour le reconduire en 2026".

"Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !", tacle-t-il.