Alexandre Dupalais (UDR) exige le départ de l'adjoint à la Sécurité à Lyon, Grégory Doucet renouvelle sa confiance en Mohamed Chihi

En exigeant la démission immédiate de Mohamed Chihi, adjoint à la Sécurité au maire de Lyon, Alexandre Dupalais s'est attiré les foudres de Grégory Doucet.

Mise à jour à 16h45 : Grégory Doucet a réagi auprès de LyonMag concernant les propos d'Alexandre Dupalais, qui exigeait la démission de son adjoint à la Sécurité : "J'ai toute toute confiance en Mohamed Chihi. Encore ce matin, nous étions ensemble aux côtés de la police municipale, lors des opérations de contrôle menées Rue de la République. Que M. Dupalais cherche à attirer l'attention plutôt que travailler à la sécurité des Lyonnais ne surprendra personne".

Article initial : Ce lundi, la préfecture du Rhône et la Ville de Lyon ont présenté leur dispositif de sécurité pour la Fête des Lumières qui débutera vendredi. Une conférence de presse à laquelle a participé Mohamed Chihi, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, qui a été prévenu il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne serait pas reconduit au sein des équipes de Grégory Doucet en 2026. Et qui selon plusieurs proches a très mal vécu l'annonce rendue publique.

Pour Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises, le fait que Mohamed Chihi soit encore en poste est "inquiétant". Car selon lui, l'élu écologiste a été "jugé trop nul par Grégory Doucet lui-même pour le reconduire en 2026".

"Puisque tout le monde s’accorde sur son incompétence il faut le remplacer immédiatement sans attendre une catastrophe !", tacle-t-il.

avatar
il faut absolument le 02/12/2025 à 19:46
Degagez.com a écrit le 02/12/2025 à 19h20

Starsky et Hutch à Lyon pendant 5 ans Bilan catastrophique.. tout a augmenté! sécurité stationnement travaux qui servent pas à grand chose Œuvre éphémère l’ombriere de la place Bellecour 1,6M€ c’est le bouquet final !

Allez voter !!

Signaler Répondre
avatar
Degagez.com le 02/12/2025 à 19:20

Starsky et Hutch à Lyon pendant 5 ans Bilan catastrophique.. tout a augmenté! sécurité stationnement travaux qui servent pas à grand chose Œuvre éphémère l’ombriere de la place Bellecour 1,6M€ c’est le bouquet final !

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 02/12/2025 à 19:05

Les électeurs procéderont au changement. Tous les verts se feront balayés.

Signaler Répondre
avatar
Évidemment le 02/12/2025 à 19:02

Intérêt pour la sécurité nul
Une seule séance plénière du CLSPD en fin de mandat....
Ça veut tout dire....

Signaler Répondre
avatar
Eh oui, hé oui!!! le 02/12/2025 à 18:57
Dubalais.com a écrit le 02/12/2025 à 12h27

Comment Doucet a pu nommer un gars pareil pour la sécurité à lyon ?
ceci montre l’incompétence de notre Maire actuel

Et comment Doucet a t’il pu être élu à Lyon?ceci montre n’importe quoi des électeurs.

Signaler Répondre
avatar
mais oui c'est ça le 02/12/2025 à 18:41
LFI 69 a écrit le 02/12/2025 à 17h00

Mohamed est très compétent.
Les attaques et agressions fascistes ont diminué depuis.
Mais il faut continuer à rester vigilant.

La République c'est nous !

Signaler Répondre
avatar
LFU Pue ! le 02/12/2025 à 18:34
LFI 69 a écrit le 02/12/2025 à 17h00

Mohamed est très compétent.
Les attaques et agressions fascistes ont diminué depuis.
Mais il faut continuer à rester vigilant.

"Les attaques et agressions fascistes" Qui des agressions et casses de gauche

Signaler Répondre
avatar
X-rousse le 02/12/2025 à 18:29

Pour répondre à Le pathétique vire au sublime le 02/12/2025 à 15:52
Toi t'es comme les buses de la secte de Merluchon, si on critique ton bord, on est des fachos et on insulte des millions de personnes. Rigolo !

Pour ton information, en tant que buse, sache que je vole très haut bien au dessus de la secte des merluchons et d'un rat tel que toi!

Signaler Répondre
avatar
Yete le 02/12/2025 à 18:24

Quel menteur doucet.il n'y a pas si longtemps l'escrologiste avait déclaré qu'il le mettait de côté ! Alzheimer? Non,un faux cul

Signaler Répondre
avatar
Traveler le 02/12/2025 à 18:18

dégage Doucet !!!
tu saoules
tu as fais que du mal

Signaler Répondre
avatar
Perseverare diabolicum le 02/12/2025 à 18:07

Doudou : quand on soutient quelqu'un ou quelque chose c'est qu'il tombe.......

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 02/12/2025 à 17:49
ordrejuste a écrit le 02/12/2025 à 17h31

En fait il faut savoir quelque chose.
Lorsque les écologistes ont bâti leur programme en vu des élections la sécurité n'était pas abordé.
Tout simplement parce que ce n'est pas dans leur ADN.
Une fois élus, ils ont été pris de cours. Il fallait rassurer les lyonnais et les volontaires n'étaient pas nombreux.
Celui qui a pris le poste l'a fait pour rendre service au parti et il n'a pas été aidé par Doucet et ces collègues.
Il a du avaler des couleuvres pour se plier à la communication du maire.
Il ne faut pas juger de sa compétence quand on a les mains liées.

Ce n'est pas danss leur ADN ?
Lorsque l'on se présente en tant que maire, on est sensé avoir un minimum de connaissances sur les problèmes qui vont être à gérer au sein d'une ville non ?
Et effectivement cela n'a vraiment pas été le cas avec ce maire.
Vivement 2026

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 02/12/2025 à 17:31
LFI 69 a écrit le 02/12/2025 à 17h00

Mohamed est très compétent.
Les attaques et agressions fascistes ont diminué depuis.
Mais il faut continuer à rester vigilant.

En fait il faut savoir quelque chose.
Lorsque les écologistes ont bâti leur programme en vu des élections la sécurité n'était pas abordé.
Tout simplement parce que ce n'est pas dans leur ADN.
Une fois élus, ils ont été pris de cours. Il fallait rassurer les lyonnais et les volontaires n'étaient pas nombreux.
Celui qui a pris le poste l'a fait pour rendre service au parti et il n'a pas été aidé par Doucet et ces collègues.
Il a du avaler des couleuvres pour se plier à la communication du maire.
Il ne faut pas juger de sa compétence quand on a les mains liées.

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 02/12/2025 à 17:12

"toute toute ma confiance" je ne sais pas pourquoi mais dans le bouche de ce triste bonhomme ça sonne faux, ça pue l'hypocrisie....me trompe-je ?

Signaler Répondre
avatar
Absurde le 02/12/2025 à 17:05

Monsieur Dupalais n'a rien compris c'est le départ de toute la mairie qu'il faut exiger et renvoyer monsieur Bernard à ses usines.

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 02/12/2025 à 17:03

toute ma confiance mais je le vite dans 4 mois !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 02/12/2025 à 17:00

Mohamed est très compétent.
Les attaques et agressions fascistes ont diminué depuis.
Mais il faut continuer à rester vigilant.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 02/12/2025 à 16:58

C'est la réponse du berger à la bergère ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/12/2025 à 16:55

Le Doudou une girouette par grand vent !
Ça sent la panique avant l'é"j"ection dans 4 mois ;-)

Signaler Répondre
avatar
Bizarre le 02/12/2025 à 16:24
Bougre d'âne a écrit le 02/12/2025 à 15h47

Du panache ? Comme celui dont ont fait preuve les membres du RN condamnés pour avoir taper dans la caisse de l'Union ?
Réfléchis avant de dire n'importe quoi.

Je ne vois pas le rapport avec le RN ?
Bougre d'andouille....

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 02/12/2025 à 16:21
Bougre d'âne a écrit le 02/12/2025 à 15h47

Du panache ? Comme celui dont ont fait preuve les membres du RN condamnés pour avoir taper dans la caisse de l'Union ?
Réfléchis avant de dire n'importe quoi.

Cela veut dire quoi tapé dans la caisse ?
Les personnes concernées se sont enrichies personnellement ? ou bien ont-elles utilisé de l'argent prévu pour salarier des emplois dans le cadre européen pour faire fonctionner le parti ?
Je crois bien que tous les partis on fait de même mais que concernant le RN la justice est moins tolérantes que pour le modem ou LFI.
A lyon, l'histoire du reacasage d'amis en chargés de mission est de la même veine.
Je crois qu'il faut être réaliste, dans tous les partis il y a des arrangements et entre élus également.
recaser Najat Vallaud-Belkacem à la cour des comptes alors qu'elle n'a pas les compétences et qu'elle est également conseillère régionale, vous ne trouvez pas que c'est du foutage de gueule et qu'il y a eu collution ?

Signaler Répondre
avatar
Le pathétique vire au sublime le 02/12/2025 à 15:52
X-rousse a écrit le 02/12/2025 à 10h24

Voua, l'extrême gauche s'exprime en crachant sur 12 million d'électeurs .... Pathétique le mec !

L'argument le plus stupide qui soit !
Donc chaque parti peut pleurnicher comme toi en disant qu'on insulte X millions d'électeurs.
T'as la majorité, et de loin ? Non ! Alors t'es juste un parmi d'autres. 12, 10, 8, 4, ça représente malgré tout des millions de personnes. On peut les critiquer, t'es pas au-dessus du lot.
Toi t'es comme les buses de la secte de Merluchon, si on critique ton bord, on est des fachos et on insulte des millions de personnes. Rigolo !

Signaler Répondre
avatar
Bougre d'âne le 02/12/2025 à 15:47
Bougre a écrit le 02/12/2025 à 13h00

Ce n'est pas le mauvais bougre il est au niveau de ses collègues et de son chef ... c'est à dire nul.
Doucet a fait une faute de management et politique de faire fuiter par son cabinet la liste des adjoints virés.
Ils sont désormais sous tutelle du cabinet mais bon il faut croire que la soupe est bonne et que les couleuvres à avaler le sont aussi.
S'ils avaient eu un peu de panache et de personnalité ils auraient démissionnés.

Du panache ? Comme celui dont ont fait preuve les membres du RN condamnés pour avoir taper dans la caisse de l'Union ?
Réfléchis avant de dire n'importe quoi.

Signaler Répondre
avatar
Faut faire avec le 02/12/2025 à 14:52

L'équipe d'écolos municipaux et métropolitaine n'est pas très bonne , c'est certain ; mais les services municipaux et métropolitain ne sont pas des élites et la police municipale de Lyon c'est pas des champions Olympiques
Suffit de les appeler pour avoir en réponse une excuse, ils sont meilleurs pour les PV et autour des barbecues

Signaler Répondre
avatar
X-rousse le 02/12/2025 à 14:41
tutut a écrit le 02/12/2025 à 11h53

Y'a pas 12 millions d'électeurs RN à lyon

Tu crois qu'il n'y a que LYON ?
Faut sortir de la banlieue....

Signaler Répondre
avatar
MARCOPAULO le 02/12/2025 à 13:23

CHIHI ou l 'exemple même du "sert à rien" !!!!! vivement le 22 03 ... oust comme les autres pastèques d'écolos ....
DUPALAIS CE SERAIT BIEN MIEUX QU AULAS ..... et sa clique d'idiots

Signaler Répondre
avatar
oui mais le 02/12/2025 à 13:18

Si il n'y avait que lui à remplacer , mais le problème c'est qu'il y en a bien d'autres !

Signaler Répondre
avatar
comme sur les boites de mais le 02/12/2025 à 13:15
Quelle pause martiale sur la photo a écrit le 02/12/2025 à 13h04

Chihi et Doucet contre la vidéo mais des qu'un problème surgit annonce installer un camera nomade.
Ils trouvent qu'il y a assez de caméras mais à un an de la fin de mandat annoncent la création de 60 caméras supplémentaires.
Dans deux mois ils vont annoncer que finalement ils acceptent le pilotage des flux par la police nationale...
Tout ça pour les élections.
La stratégie de Doudou ressemble au parcours d'un canard sans tête.....

le geant vert!

Signaler Répondre
avatar
Quelle pause martiale sur la photo le 02/12/2025 à 13:04

Chihi et Doucet contre la vidéo mais des qu'un problème surgit annonce installer un camera nomade.
Ils trouvent qu'il y a assez de caméras mais à un an de la fin de mandat annoncent la création de 60 caméras supplémentaires.
Dans deux mois ils vont annoncer que finalement ils acceptent le pilotage des flux par la police nationale...
Tout ça pour les élections.
La stratégie de Doudou ressemble au parcours d'un canard sans tête.....

Signaler Répondre
avatar
Bougre le 02/12/2025 à 13:00

Ce n'est pas le mauvais bougre il est au niveau de ses collègues et de son chef ... c'est à dire nul.
Doucet a fait une faute de management et politique de faire fuiter par son cabinet la liste des adjoints virés.
Ils sont désormais sous tutelle du cabinet mais bon il faut croire que la soupe est bonne et que les couleuvres à avaler le sont aussi.
S'ils avaient eu un peu de panache et de personnalité ils auraient démissionnés.

Signaler Répondre
avatar
HUG003 le 02/12/2025 à 12:29
l’extreme droite fait du spectacle a écrit le 02/12/2025 à 10h04

Tout le monde le sais que l’extrême droite n’a pas de projet pour Lyon à part des Twittes je ne vois pas ce que l’extrême droite rapporte à la ville de Lyon

L'extrême gauche veut désarmer la police et supprimer les caméras : une demande des lyonnais ou les dogmes hors-sol d'un parti sectaire à imposer aux lyonnais ? Sinon que vient faire l'extrême droite ici ? Le rapport avec la situation lyonnaise et cet article ?

Signaler Répondre
avatar
Dubalais.com le 02/12/2025 à 12:27

Comment Doucet a pu nommer un gars pareil pour la sécurité à lyon ?
ceci montre l’incompétence de notre Maire actuel

Signaler Répondre
avatar
Rouge de vert le 02/12/2025 à 12:23
tutut a écrit le 02/12/2025 à 11h53

Y'a pas 12 millions d'électeurs RN à lyon

Chiffres nationaux, compliqué à comprendre ? D'ailleurs pourquoi certains parlent du RN sous un article d'un militant écolo à la sécurité ? Un militant qui est pour la désobéissance civile dans le cadre de sa fonction...

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 02/12/2025 à 12:03

Ce Duchateau, ces jeunes côté droit avec le maire de Caluire et Rillieux ont les dents longues et sont près à uniquement faire du buzz...
Pour Chihi le Doudou l'a déjà viré pour janvier, pas la peine de s'exciter pour 1 mois.
C'est vrai qu'en attendant il ne doit plus faire grand chose, mais comme les pastèques sont aussi virées dans 4 mois le poste risque d'être vacant, personne ne voudra aller au casse-pipe.

Signaler Répondre
avatar
tutut le 02/12/2025 à 11:53
X-rousse a écrit le 02/12/2025 à 10h24

Voua, l'extrême gauche s'exprime en crachant sur 12 million d'électeurs .... Pathétique le mec !

Y'a pas 12 millions d'électeurs RN à lyon

Signaler Répondre
avatar
il mene la barque? le 02/12/2025 à 11:31
kool a écrit le 02/12/2025 à 10h49

De toute façon,il est critiqué par son propre camp,les escrologistes ....Et pourtant,il mène toujours la barque

c est plutot le bateau ivre!!

Signaler Répondre
avatar
En mars ça dégage le 02/12/2025 à 11:10

Bon en rien et mauvais en tout

Signaler Répondre
avatar
kool le 02/12/2025 à 10:49

De toute façon,il est critiqué par son propre camp,les escrologistes ....Et pourtant,il mène toujours la barque

Signaler Répondre
avatar
X-rousse le 02/12/2025 à 10:24
l’extreme droite fait du spectacle a écrit le 02/12/2025 à 10h04

Tout le monde le sais que l’extrême droite n’a pas de projet pour Lyon à part des Twittes je ne vois pas ce que l’extrême droite rapporte à la ville de Lyon

Voua, l'extrême gauche s'exprime en crachant sur 12 million d'électeurs .... Pathétique le mec !

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas le 02/12/2025 à 10:20
Nul vs Nul a écrit le 02/12/2025 à 07h42

Le problème c’est que Doucet est aussi nul que lui, voir plus… Pathétique!

C'est en totale cohérence avec la conception de la hiérarchie des pseudo-écologistes.

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 02/12/2025 à 10:14
MiLyon a écrit le 02/12/2025 à 07h43

Ce monsieur a effectivement largement fait preuve de son incompétence reconnue par tous y compris le maire . Maisle changer a trois mois du scrutin serait improductif Mr Dupalais pour exister sur le plan médiatique doit arrêter de dire n importe quoi ce qui prouvé également son incompétence !

Il est vrai que s’il arrive une catastrophe ou que quelqu'un est tué maintenant, ça n’a pas d’importance, du moins pour vous.
Un peu de sérieux, on ne joue pas avec la sécurité, il n’est jamais trop tard pour agir, on n’attend jamais pour agir et ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps.

Signaler Répondre
avatar
l’extreme droite fait du spectacle le 02/12/2025 à 10:04

Tout le monde le sais que l’extrême droite n’a pas de projet pour Lyon à part des Twittes je ne vois pas ce que l’extrême droite rapporte à la ville de Lyon

Signaler Répondre
avatar
Il faut carrément remplacer toute la municipalité le 02/12/2025 à 10:03

Parce que la sécurité des lyonnais qui se font agresser tous les jours, jusqu'y compris les personnes très âgées qui se font attaquer pour leurs bijoux en or, ce n'est pas la priorité.

La priorité, c'est "l'écologie" et le petit vélo...

Des illuminations basse consommation et des barrages aux voitures, voilà tout ce qu'est capable de concevoir cette équipe en terme de sécurité.

Effectivement être directeur de la sécurité, c'est une compétence de stratège et de tacticien : à voir pourquoi a été choisi M. Chihi......

Signaler Répondre
avatar
Que des fonctionnaires le 02/12/2025 à 09:45

Momo chichi un prof élu à la sécurité de la 3 eme ville de France
Y a que les escrolos pour inventer ça
Ils sont tous fonctionnaires ou salariés d’associations, ils ne connaissent pas le vrai monde
Ils sont fous militants et dogmatiques
Très dangereux
À dégager

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 02/12/2025 à 09:15

J'espère qu'il n'y aura pas de drame cette année à la fêtes des Lumières à Lyon.

J'ai plus confiance dans les services de l'Etat et les privés pour assurer la sécurité de cet événement à LYON.

Dans 3 - 4 mois on vote pour changer tout ça.

Signaler Répondre
avatar
Gerard et Roland de Lyon le 02/12/2025 à 09:12

Il a été très efficace pour la lutte anti tags …. on ne peut plus en mettre … tellement il y en a partout !!!

Signaler Répondre
avatar
Encore 4 mois à patienter le 02/12/2025 à 09:11

Esperons que rien de grave arrive ! Il faut s’attendre à tout avec ces branquignols .

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 02/12/2025 à 08:59

un ecolo nul qui a trouvé encore plus nul que lui .Heureusement Doucet ne sera pas réélu puisqu'il a maintenant comme ennemi, Perrin Gilbert, Chili, et un LFI , sans oublier son affaire judiciaire.

Signaler Répondre
avatar
ancien caviste le 02/12/2025 à 08:55

Que grégory Doucet mette 5 ans pour s'apercevoir que son adjoint n'est pas apte à son poste ?
Cela pose vraiment question...
En plus le désavouer publiquement , et ne pas lui retirer sa délégation , ce maire devrait suivre une formation en gestion des ressources humaines !

Signaler Répondre
avatar
Bad pitre le 02/12/2025 à 08:53

Good bye a toute cette équipe de bon a rien

Signaler Répondre

