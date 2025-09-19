Lyon Politiques

Lyon Politiques : commerces en Presqu'île et adjoints écartés à Lyon - 19/09/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de La Mulatière Maxime Bost et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Commerces de la Presqu'île à l'agonie : les élus locaux peuvent-ils vraiment les sauver ?
- Adjoints de Grégory Doucet écartés pour 2026 : des fusibles ou des erreurs de casting ?

00:00 Introduction/Sommaire
00:37 Commerces de la Presqu'île
16:35 Adjoints écartés par Grégory Doucet

