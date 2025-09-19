Lyon Politiques : commerces en Presqu'île et adjoints écartés à Lyon - 19/09/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, l'élu de La Mulatière Maxime Bost et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Commerces de la Presqu'île à l'agonie : les élus locaux peuvent-ils vraiment les sauver ?

- Adjoints de Grégory Doucet écartés pour 2026 : des fusibles ou des erreurs de casting ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire

00:37 Commerces de la Presqu'île

16:35 Adjoints écartés par Grégory Doucet