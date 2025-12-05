Faits Divers

Evasion spectaculaire d'un détenu dans un sac : la surveillante de la prison de Lyon-Corbas mise en examen

Evasion spectaculaire d'un détenu dans un sac : la surveillante de la prison de Lyon-Corbas mise en examen
Evasion spectaculaire d'un détenu dans un sac : la surveillante de la prison de Lyon-Corbas mise en examen - LyonMag

L'étau se resserre autour de cette surveillante pénitentiaire de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas.

Soupçonnée d'avoir aidé Elyazid Ahamada, dit "Joker", à s'évader en se cachant dans le sac de linge d'un détenu qui sortait de prison le 11 juillet dernier, elle a été mise en examen pour évasion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et communication non autorisée avec un détenu par une personne chargée de la surveillance de détenus.

Laissée libre sous contrôle judiciaire, elle a l'interdiction de poursuivre une activité de fonctionnaire.

On ignore encore son degré d'implication dans l'évasion spectaculaire du jeune tueur à gages présumé, originaire de Mayotte.

Selon les premiers éléments, la surveillante était chargée de vérifier les affaires du détenu libérable et de dresser un inventaire. Elle aurait donc dû remarquer la présence d'Elyazid Ahamada, caché dans un sac.

Pour rappel, le suspect avait été arrêté au bout de trois jours de cavale à Sathonay-Camp, tandis que son complice avait été retrouvé à Marseille.

Tags :

prison de Lyon-Corbas

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Schuss69 le 05/12/2025 à 11:37

Ce n'était qu'un malentendu monsieur le juge. Quand il m'a dit qu'il voulait se faire la belle, j'ai cru comprendre qu'il avait le béguin pour moi.

Signaler Répondre
avatar
Moctarus le 05/12/2025 à 10:50

Il a du regarder le film la grande évasion 🤣

Signaler Répondre
avatar
ECOLO 2026 le 05/12/2025 à 10:39

Une surveillante qui craque face à la machine pénitentiaire, et on la traite de criminelle ?
Les prisons usent tout le monde, surtout celles bourrées de pauvres et de recalés de la société.
Le vrai scandale c’est pas un sac, c’est ce système qui broie les gens.

Signaler Répondre
avatar
Kid 69 le 05/12/2025 à 10:06

Bonjour, un habitant de Mayotte, c'est normal qu'il soit emmailloté.

Signaler Répondre
avatar
c'est évident le 05/12/2025 à 09:55

Il y a des complicités !

Signaler Répondre
avatar
La décadence le 05/12/2025 à 09:22

Elle a été prise la main dans le sac...

Signaler Répondre
avatar
un film de Hollywood le 05/12/2025 à 09:20

peut-être elle était amoureuse de lui, on dirait un film américain peut-être le cinéma français doit s’inspirer de cet évènement et faire un chef-d’œuvre à suivre

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.