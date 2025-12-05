Evasion spectaculaire d'un détenu dans un sac : la surveillante de la prison de Lyon-Corbas mise en examen

Soupçonnée d'avoir aidé Elyazid Ahamada, dit "Joker", à s'évader en se cachant dans le sac de linge d'un détenu qui sortait de prison le 11 juillet dernier, elle a été mise en examen pour évasion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et communication non autorisée avec un détenu par une personne chargée de la surveillance de détenus.

Laissée libre sous contrôle judiciaire, elle a l'interdiction de poursuivre une activité de fonctionnaire.

On ignore encore son degré d'implication dans l'évasion spectaculaire du jeune tueur à gages présumé, originaire de Mayotte.

Selon les premiers éléments, la surveillante était chargée de vérifier les affaires du détenu libérable et de dresser un inventaire. Elle aurait donc dû remarquer la présence d'Elyazid Ahamada, caché dans un sac.

Pour rappel, le suspect avait été arrêté au bout de trois jours de cavale à Sathonay-Camp, tandis que son complice avait été retrouvé à Marseille.