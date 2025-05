Lyon : une marche contre les violences pénitentiaires et les "morts suspectes" à la prison de Lyon-Corbas

A l'appel de l'association Idir, Espoir et Solidarité, créée après la mort d'Idir Mederess, retrouvé pendu dans sa cellule de Lyon-Corbas en septembre 2020, la marche dénoncera "les morts suspectes" de détenus, notamment au sein de la prison la plus importante du Rhône.

L'association rappelle les décès aux raisons contestées par les familles de Farid en 2011, Sofiane en 2013 ou encore Nizar en 2024.

"Vus les témoignages de violences commises par les matons, comment ne pas soupçonner des assassinats maquillés en suicides ? A cela s’ajoutent tous les décès liés au manque de soins et aux réels suicides, dûs aux conditions de détention", dénoncent les organisateurs, qui invitent les participants à venir défiler dès 14h place Bellecour pour "réclamer vérité et justice pour les proches des victimes" et exiger "une réforme en profondeur du système judiciaire, qui engorge les prisons en refusant d’accorder des peines alternatives pour les délits mineurs".