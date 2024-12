Florence Laufer : "Pas de soins médicaux, repas froids, surpopulation dans les prisons"

L'ONG lyonnaise Prison Insider dévoile Prison Life Index, un outil scientifique qui mesure les conditions de détention dans le monde. Douze pays ont été passés au scanner.

Et la France est assez mal classée dans 5 grands domaines, à travers 61 indicateurs. "La France obtient la note de C- dans les 5 critères, ça correspond à des violations fréquentes et sévères", indique Florence Laufer.

La directrice de Prison Insider relève des "soins médicaux largement insuffisants, il n'y en a pas à la prison de Corbas", la "surpopulation", des "repas servis froid et dans des proportions insuffisantes" ou encore le "recours très fréquent de la mise à l'isolement".

L'ONG entend désormais "suivre l'évolution dans la durée, avec une nouvelle version en 2027".

