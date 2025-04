Challenge Cup : un choc au sommet pour le LOU Rugby face aux tenants du titre sud-africains

Les Lyonnais reçoivent les Sharks de Durban ce dimanche à 18h30.

Les Sud-africains sont tenants du titre et vont arriver au Matmut Stadium de Gerland avec une armada de Springboks, mais pas de quoi faire trembler les hommes de Karim Ghezal : "Il faut rester concentré sur nous-même, peu importe qui on a en face. On les a analysés en vidéo, leurs lancements, leurs conquêtes, leurs principes de jeu", a expliqué Hamza Kaabeche en conférence de presse d’avant-match.

"Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais parfois leur collectif est un peu à la peine", note de son côté Coenie Basson. "Nous, notre force, c’est notre collectif. On les respecte, car ils ont beaucoup d’internationaux, mais nous aussi on a des internationaux avec de l’expérience", poursuit l’entraineur de la défense.

Oubliée en tout cas la lourde défaite à Bayonne subie la semaine dernière, les joueurs se disent concentrés sur le match qui les attend : "Il fallait vite switcher. On a fait une bonne semaine de travail et on est focus sur ce match qui arrive", assure Hamza Kaabeche.

Les Rouge et Noir espèrent donc créer l’exploit. En cas de victoire, le LOU affrontera en quart de finale le vainqueur du derby gallois entre les Ospreys et les Scarlets.