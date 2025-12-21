Lou en direct

Le LOU submergé par Toulouse à Gerland malgré un sursaut après la pause - DR : LOU Rugby

  Dominateur et clinique, le Stade Toulousain s’est largement imposé sur la pelouse du LOU Rugby ce samedi soir à Gerland (19-41), lors de la 12e journée de Top 14.

Le LOU Rugby savait que le défi serait immense. Menés à la pause, les Lyonnais ont brièvement renversé la tendance avant de céder face à la puissance et à la maîtrise toulousaines. Les Lyonnais ont longtemps subi la loi d’une équipe visiteuse en quête de rebond après sa défaite européenne à Glasgow. 

Dès l’entame, Toulouse impose son tempo. Thomas Ramos ouvre le score sur pénalité avant que Vergé ne conclue une longue séquence de domination (0-8, 10e). Sous pression, le LOU s’accroche et trouve une première réponse par Camille Chat, à la conclusion d’un temps fort lyonnais, Léo Berdeu assurant la transformation (7-10, 20e). 

Mais la vitesse et la continuité toulousaines finissent par payer. Paul Graou inscrit un essai sous les poteaux avant la pause, offrant aux hommes d’Ugo Mola un avantage logique à la mi-temps (7-17). 

Au retour des vestiaires, le scénario bascule brièvement. Le LOU accélère, joue vite les pénalités et surprend Toulouse. Moukoro puis Wainiqolo permettent aux Lyonnais de passer devant pour la première fois de la rencontre (19-17, 48e). Gerland y croit. 

La réaction toulousaine est immédiate. L’entrée d’Antoine Dupont change la physionomie du match. Toulouse enchaîne les temps de jeu, marque par Brennan puis Roumat, avant de définitivement faire le break sur des contres létaux conclus par Costes et Vignères. Le bonus offensif est validé dans les dernières minutes (19-41). 

Devant 29 463 spectateurs, le LOU aura montré du caractère mais n’a pas résisté à la maîtrise collective et à l’efficacité du Stade Toulousain.

avatar
go le 21/12/2025 à 11:27
rugby69 a écrit le 21/12/2025 à 08h48

Dupont était une fois de plus trop fort !

il n'a pas joué tout le match !!!!!!!!!!!

avatar
et de nouveau le 21/12/2025 à 09:41

La cabane est tombé sur le chien !

avatar
rugby69 le 21/12/2025 à 08:48

Dupont était une fois de plus trop fort !

avatar
olé le 21/12/2025 à 08:40

Le plus gros budget du championnat (Toulouse) rencontrait le 2 ème plus gros budget (Lou).
Y a pas eu photo
Le Lou a regardé le Stade Toulousain joué
Quel gâchis !!!
Quand aurons une équipe à la hauteur du budget ???

