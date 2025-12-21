Le LOU submergé par Toulouse à Gerland malgré un sursaut après la pause 

Le LOU Rugby savait que le défi serait immense. Menés à la pause, les Lyonnais ont brièvement renversé la tendance avant de céder face à la puissance et à la maîtrise toulousaines. Les Lyonnais ont longtemps subi la loi d’une équipe visiteuse en quête de rebond après sa défaite européenne à Glasgow.

Dès l’entame, Toulouse impose son tempo. Thomas Ramos ouvre le score sur pénalité avant que Vergé ne conclue une longue séquence de domination (0-8, 10e). Sous pression, le LOU s’accroche et trouve une première réponse par Camille Chat, à la conclusion d’un temps fort lyonnais, Léo Berdeu assurant la transformation (7-10, 20e).

Mais la vitesse et la continuité toulousaines finissent par payer. Paul Graou inscrit un essai sous les poteaux avant la pause, offrant aux hommes d’Ugo Mola un avantage logique à la mi-temps (7-17).

Au retour des vestiaires, le scénario bascule brièvement. Le LOU accélère, joue vite les pénalités et surprend Toulouse. Moukoro puis Wainiqolo permettent aux Lyonnais de passer devant pour la première fois de la rencontre (19-17, 48e). Gerland y croit.

La réaction toulousaine est immédiate. L’entrée d’Antoine Dupont change la physionomie du match. Toulouse enchaîne les temps de jeu, marque par Brennan puis Roumat, avant de définitivement faire le break sur des contres létaux conclus par Costes et Vignères. Le bonus offensif est validé dans les dernières minutes (19-41).