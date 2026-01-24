Lou en direct

Racing 92-LOU : Lyon crucifié à la dernière minute (35-34)

Sur la pelouse du Racing 92 ce samedi 24 janvier, le LOU Rugby s'est vaillamment battu, avant de craquer à la dernière minute (35-34). Le bonus défensif servira de lot de consolation.

A la 77e minute, Martin Méliande pensait avoir offert au LOU sa deuxième victoire de l'année 2026. Mais le rugby est parfois cruel, et les Rouge et Noir l'ont appris de la pire des manières ce samedi après-midi.

Les hommes de Karim Ghezal avaient mal débuté la rencontre, encaissant un essai de Nathan Hugues à la 6e minute. Jiuta Wainiqolo lui répondait à la 34e minute. Et Ugo Seunes et Martin Méliande excellaient dans leur duel à distance.

A la mi-temps, les Franciliens menaient 13-10.

Baptiste Couilloud relançait le LOU dès la reprise, avec un essai à la 42e. Puis un autre quatre minutes plus tard, signé Iosefo Masi.

On ne jouait que la 47e minute et Lyon menait sur la pelouse du Racing avec 11 points d'avance.

Les locaux n'allaient évidemment pas en rester là. A la 55e minute, Fabien Sanconnie inscrivait un essai important.

Car Irakli Aptsiauri redonnait de l'air 10 minutes plus tard au LOU, avec le 4e essai lyonnais.

Le Racing inscrivait à son tour un troisième, puis un quatrième essai signés Taniela Tupou, pour repasser devant (32-31).

C'est là que Martin Méliande redonnait l'avantage à quelques minutes du coup de sifflet final, mais Atoine Gibert inscrivait une pénalité à la 79e qui permettait à la Paris La Défense Arena d'exulter.

Avec cette défaite, accompagnée du bonus défensif, Lyon stagne à la 12e place de Top 14. Samedi prochain, il faudra à nouveau se déplacer, cette fois à La Rochelle.

Il faut viser le TOP 6 pour avancer le 24/01/2026 à 19:22

Le LOU est solide, courageux, mais trop souvent en réaction au lieu d’imposer son rugby.

