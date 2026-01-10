Le LOU Rugby croqué par les Lions (42-33)

Partis en Afrique du Sud affronter les Lions dans le cadre de la 3e journée de Challenge Cup, les Rouge et Noir ont subi une troisième défaite en autant de rencontres.

Les joueurs de Johannesburg étaient auteurs d'une grande première période, avec quatre essais inscrits, auxquels Lyon répondait par Charly Mignot et Alexandre Tchaptchet. A la mi-temps, les deux formations se quittaient à 28-14.

En seconde mi-temps, le LOU y a cru. Car à quelques minutes de la fin, avec l'essai d'Alfred Parisien, il n'y avait que deux points d'écart.

Mais les Lions ont finalement marqué à leur tour pour prendre le large et glaner la victoire méritée (42-33).

Grâce à ces cinq essais, le LOU décroche tout de même le bonus offensif.

C'est une nouvelle rencontre de Challenge Cup qui attend les joueurs de Karim Ghezal, qui recevront Trévise au Matmut Stadium de Gerland dimanche prochain.