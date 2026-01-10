Lou en direct

Le LOU Rugby croqué par les Lions (42-33)

C'est la valise pleine d'essais que le LOU Rugby va revenir à Lyon.

Partis en Afrique du Sud affronter les Lions dans le cadre de la 3e journée de Challenge Cup, les Rouge et Noir ont subi une troisième défaite en autant de rencontres.

Les joueurs de Johannesburg étaient auteurs d'une grande première période, avec quatre essais inscrits, auxquels Lyon répondait par Charly Mignot et Alexandre Tchaptchet. A la mi-temps, les deux formations se quittaient à 28-14.

En seconde mi-temps, le LOU y a cru. Car à quelques minutes de la fin, avec l'essai d'Alfred Parisien, il n'y avait que deux points d'écart.

Mais les Lions ont finalement marqué à leur tour pour prendre le large et glaner la victoire méritée (42-33).

Grâce à ces cinq essais, le LOU décroche tout de même le bonus offensif.

C'est une nouvelle rencontre de Challenge Cup qui attend les joueurs de Karim Ghezal, qui recevront Trévise au Matmut Stadium de Gerland dimanche prochain.

lou rugby

Emirates Lions

Challenge Cup

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
ou là là là là le 10/01/2026 à 10:17

Ils risquent de rentrer la valise pleine ...... d'essais !

Signaler Répondre
avatar
Quelle honte d'avoir associé l'Afrique du sud à nos compétitions européennes le 10/01/2026 à 07:42

Non sens écologique, fatigue des joueurs, budget ... on commence à marcher sur la tête dans l'ovalie.
Le LOU n'a pas besoin de ça en ce moment et doit absolument se concentrer sur son championnat déjà très compliqué.

Signaler Répondre

