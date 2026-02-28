La tech belge Odoo installe son siège français dans la Métropole de Lyon et promet des centaines d’emplois

Nouvelle implantation d’envergure pour l’écosystème numérique lyonnais. L’entreprise technologique belge Odoo installera son siège français dans la Métropole de Lyon à partir de mai 2026.

Spécialisée dans les solutions ERP (progiciels de gestion intégrés), Odoo entend structurer durablement sa présence sur le marché français, son deuxième marché mondial après les États-Unis. À terme, la filiale devrait compter "plusieurs centaines de salariés d’ici trois ans".

Selon Joséphine Vander Linden, responsable du développement d’Odoo en France, Lyon a été retenue pour "accompagner au plus près nos clients, partenaires et talents". L’entreprise met en avant un écosystème tech dynamique, un vivier de compétences riche et une qualité de vie attractive.

La filiale française aura vocation à piloter l’activité nationale depuis Lyon. Les premiers recrutements concerneront des profils RH, commerciaux et chefs de projet, avant un renforcement progressif des équipes techniques et R&D.

Une dizaine de collaborateurs belges devraient rejoindre Lyon pour lancer la structure.

La Métropole de Lyon et l’agence ONLYLYON Invest ont accompagné le projet, notamment sur les aspects RH et juridiques. L’entreprise souligne également la présence d’acteurs comme H7, Digital League, Minalogic ou La French Tech Saint-Étienne Lyon, qui ont pesé dans la décision.

Bertrand Foucher, directeur général d’ONLYLYON Invest, estime que cette implantation "contribue à la digitalisation de l’industrie" et renforce la souveraineté numérique européenne.

Fondée en 2002, Odoo compte aujourd’hui plus de 7000 collaborateurs dans le monde, dont 1700 en Belgique, et dispose de 19 bureaux dans 14 pays.

L’entreprise entend également accompagner les entreprises françaises dans la transition vers la facturation électronique obligatoire prévue avant septembre 2026, via une plateforme agréée gratuite.