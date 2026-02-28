Week-end compliqué sur les routes lyonnaises : voici les axes à éviter samedi

Après un vendredi resté globalement fluide autour de l’agglomération lyonnaise et en direction des stations alpines, la situation change nettement ce samedi 28 février.

Bison Futé a classé le département du Rhône en rouge, conséquence du croisement entre les zones B et C des vacances d’hiver. Automobilistes français, mais aussi belges et néerlandais prennent simultanément la route vers ou depuis les stations de ski, augmentant fortement les flux autour de Lyon.

A6 et A43 particulièrement touchées

Dans le sens des départs, plusieurs axes majeurs concentreront les difficultés tout au long de la journée de samedi. La circulation est notamment déconseillée sur l’A6 entre Beaune et Lyon entre 8 heures et 14 heures, période durant laquelle le trafic devrait fortement ralentir. Sur l’A43 reliant Lyon à Chambéry, la situation s’annonce encore plus compliquée avec une circulation annoncée saturée entre 9 heures et 18 heures.

L’A48 entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble devrait également connaître un trafic dense, tandis que le contournement Est lyonnais, via l’A46 et la N346, sera très emprunté durant une grande partie de la journée.

Des ralentissements aussi au retour

Les difficultés concerneront aussi les automobilistes effectuant le trajet retour depuis les stations de ski. Sur l’A6, entre Lyon et Beaune, Bison Futé recommande d’éviter le secteur entre 11 heures et 16 heures en raison d’importants ralentissements attendus.

La circulation sera aussi perturbée sur l’A43 entre Chambéry et Lyon, où des difficultés sont annoncées entre 11 heures et 14 heures. Comme souvent lors des grands week-ends de vacances, la métropole lyonnaise devrait ainsi concentrer une large partie du trafic national et européen.

Bonne nouvelle pour les conducteurs : aucune difficulté particulière n’est anticipée dimanche 1er mars. Le trafic devrait progressivement retrouver un niveau normal dans la région lyonnaise.