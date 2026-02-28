L’adolescent de 14 ans suspecté d’avoir poignardé un lycéen de 15 ans lundi 23 février à Bron a été mis en examen pour tentative d’assassinat, a indiqué le parquet de Lyon ce vendredi. Il a été placé en détention provisoire.

Les faits s’étaient produits à proximité du lycée automobile Émile-Béjuit, dans le secteur du square situé devant la bibliothèque et la maison de quartier des Genêts. La victime, atteinte d’un coup de couteau sous l’aisselle, avait été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Son état s’est depuis amélioré.

Une agression filmée par vidéosurveillance

Selon les premiers éléments de l’enquête, la scène aurait été précédée d’un différend sur les réseaux sociaux impliquant deux adolescentes, puis leurs petits amis respectifs. Les deux garçons s’étaient donnés rendez-vous près de l’établissement scolaire.

Les caméras de vidéosurveillance de la Ville de Bron ont capté la scène : après un bref échange, le suspect aurait porté plusieurs coups de poing avant de sortir un couteau et de frapper la victime.Identifié rapidement par les policiers, le jeune suspect n’était pas présent à son domicile lors des premières recherches. Il s’est finalement présenté de lui-même, le lendemain, dans un commissariat de Villeurbanne.

Un mineur déjà connu de la justice

Âgé de 14 ans, le mis en cause était en fugue depuis le mois de décembre. Il avait quitté le domicile de son père, en Seine-Saint-Denis, chez qui il avait été placé dans le cadre d’une mesure éducative afin de l'éloigner du Rhône. Auparavant, il vivait à Saint-Priest.Déjà condamné à deux reprises, notamment pour détention de stupéfiants et incendie de poubelle, il est également poursuivi dans une affaire d’extorsion de fonds.

À l’issue de sa présentation devant un juge d’instruction, il a été écroué à la prison pour mineurs de Meyzieu.Un autre mineur de 14 ans a par ailleurs été mis en examen. Il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger ainsi que pour avoir soustrait le suspect à l’arrestation ou aux recherches.

Contrairement à l’auteur présumé des coups de couteau, il a été placé sous contrôle judiciaire.