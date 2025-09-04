Caluire : soupçonné d’homicide sur un autre adolescent, le jeune de 13 ans placé en détention provisoire

À l’issue des 48 heures de garde à vue, le mineur de 13 ans soupçonné d’avoir mortellement poignardé Chems El Dine, 16 ans, dimanche soir à Caluire-et-Cuire, a été mis en examen puis écroué.

Présenté ce mercredi à un juge d’instruction, il a été placé en détention provisoire dans un quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).

Le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide volontaire. Le suspect, jusque-là inconnu des services de police, s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre au lendemain des faits.

Le parcours du mis en cause détonne avec ce drame : licencié à l'Academy de football de l’Olympique lyonnais, il était décrit par son entourage comme un garçon "adorable, gentil, serviable".

Lors de sa comparution, le jeune a affirmé s’être défendu après avoir été pris à partie par trois adolescents. Sa mère, présente à l’audience, a confié au Progrès : "Je ne l’ai jamais vu sortir avec un couteau."

L’enquête devra désormais déterminer les circonstances précises de ce drame qui a coûté la vie à un lycéen de 16 ans, tué d’un coup de couteau alors qu’il se trouvait avec deux amis.