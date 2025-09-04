Judiciaire

Caluire : soupçonné d’homicide sur un autre adolescent, le jeune de 13 ans placé en détention provisoire

Comment un garçon de 13 ans a-t-il pu en arriver là ?

À l’issue des 48 heures de garde à vue, le mineur de 13 ans soupçonné d’avoir mortellement poignardé Chems El Dine, 16 ans, dimanche soir à Caluire-et-Cuire, a été mis en examen puis écroué.

Présenté ce mercredi à un juge d’instruction, il a été placé en détention provisoire dans un quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).

Le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide volontaire. Le suspect, jusque-là inconnu des services de police, s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre au lendemain des faits.

Le parcours du mis en cause détonne avec ce drame : licencié à l'Academy de football de l’Olympique lyonnais, il était décrit par son entourage comme un garçon "adorable, gentil, serviable".  

Lors de sa comparution, le jeune a affirmé s’être défendu après avoir été pris à partie par trois adolescents. Sa mère, présente à l’audience, a confié au Progrès : "Je ne l’ai jamais vu sortir avec un couteau."

L’enquête devra désormais déterminer les circonstances précises de ce drame qui a coûté la vie à un lycéen de 16 ans, tué d’un coup de couteau alors qu’il se trouvait avec deux amis.

jjt le 04/09/2025 à 17:26

bravo les parents à cause de vous votre enfant a sa vie qui a un casier à 13 ans pourquoi était il dehors à cette heure là vous devriez faire rentrer les enfants à la maison et ne dites pas que c’est la faute des autres c’est vous qui devez le faire rentrer encore bravo à votre place j’aurais honte

nena le 04/09/2025 à 15:25
oksour a écrit le 04/09/2025 à 14h45

ça peut être une histoire d'harcèlement, on sait bien où ça mène parfois (en France et ailleurs).

à 13 ans veille de rentrée scolaire, que faisait il dehors à cette heure tardive et de plus muni d'un couteau, la mère de ce jeune garçon semble bien ingénue

adorable gentil serviable le 04/09/2025 à 14:52

Que doivent être les autres ? c’est un peu inquiétant ?

oksour le 04/09/2025 à 14:45
Jérémy a écrit le 04/09/2025 à 12h45

Un garçon "adorable, gentil, serviable" que sa mère, présente à l’audience, a confié au Progrès : "Je ne l’ai jamais vu sortir avec un couteau."
Elle le voyait donc sortir à 13 ans en pleine nuit dans la rue avec son approbation.
Nous ne pouvons définitivement pas vivre avec ces gens qui n'éduquent pas leurs enfants, multiplient les enfants uniquement pour les prestations liées à la politique familiale, etc...

ça peut être une histoire d'harcèlement, on sait bien où ça mène parfois (en France et ailleurs).

petit ange bis repetita le 04/09/2025 à 14:22

ils vont refaire le coup du petit ange … à 13 ans dehors la nuit ???

Tartufferie le 04/09/2025 à 14:08

"Il est gentil" et bien il faut s'inquiéter dans ce cas

plus précisement le 04/09/2025 à 14:01
Le Progrès a titré : "Il va devoir vivre avec ça toute sa vie"... a écrit le 04/09/2025 à 13h09

Le meurtrier est déjà transformé en victime...

c'est le commentaire de son avocat

Ex Précisions le 04/09/2025 à 13:09
Responsabilité dzs parente a écrit le 04/09/2025 à 12h00

A 13 ans ce sont les parents qui sont RESPONSABLES

Tout le monde le sait mais aucun politique ne veut l'admettre...

Le Progrès a titré : "Il va devoir vivre avec ça toute sa vie"... le 04/09/2025 à 13:09

Le meurtrier est déjà transformé en victime...

Jérémy le 04/09/2025 à 12:45

Un garçon "adorable, gentil, serviable" que sa mère, présente à l’audience, a confié au Progrès : "Je ne l’ai jamais vu sortir avec un couteau."
Elle le voyait donc sortir à 13 ans en pleine nuit dans la rue avec son approbation.
Nous ne pouvons définitivement pas vivre avec ces gens qui n'éduquent pas leurs enfants, multiplient les enfants uniquement pour les prestations liées à la politique familiale, etc...

Responsabilité dzs parente le 04/09/2025 à 12:00

A 13 ans ce sont les parents qui sont RESPONSABLES

Monsieur le Maire de Caluire et Cuire le 04/09/2025 à 11:55

Il est temps d'agir avec fermeté sur la sécurité de cette ville dont vous êtes RESPONSABLE et de sortir de la voie verte et autres trucs à bobos Merci

