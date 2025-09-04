Caluire : soupçonné d’homicide sur un autre adolescent, le jeune de 13 ans placé en détention provisoire

À l’issue des 48 heures de garde à vue, le mineur de 13 ans soupçonné d’avoir mortellement poignardé Chems El Dine, 16 ans, dimanche soir à Caluire-et-Cuire, a été mis en examen puis écroué.
Présenté ce mercredi à un juge d’instruction, il a été placé en détention provisoire dans un quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).
Le parquet de Lyon a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire pour homicide volontaire. Le suspect, jusque-là inconnu des services de police, s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre au lendemain des faits.
Le parcours du mis en cause détonne avec ce drame : licencié à l'Academy de football de l’Olympique lyonnais, il était décrit par son entourage comme un garçon "adorable, gentil, serviable".
Lors de sa comparution, le jeune a affirmé s’être défendu après avoir été pris à partie par trois adolescents. Sa mère, présente à l’audience, a confié au Progrès : "Je ne l’ai jamais vu sortir avec un couteau."
L’enquête devra désormais déterminer les circonstances précises de ce drame qui a coûté la vie à un lycéen de 16 ans, tué d’un coup de couteau alors qu’il se trouvait avec deux amis.
bravo les parents à cause de vous votre enfant a sa vie qui a un casier à 13 ans pourquoi était il dehors à cette heure là vous devriez faire rentrer les enfants à la maison et ne dites pas que c’est la faute des autres c’est vous qui devez le faire rentrer encore bravo à votre place j’aurais honteSignaler Répondre
à 13 ans veille de rentrée scolaire, que faisait il dehors à cette heure tardive et de plus muni d'un couteau, la mère de ce jeune garçon semble bien ingénueSignaler Répondre
Que doivent être les autres ? c’est un peu inquiétant ?Signaler Répondre
ça peut être une histoire d'harcèlement, on sait bien où ça mène parfois (en France et ailleurs).Signaler Répondre
ils vont refaire le coup du petit ange … à 13 ans dehors la nuit ???Signaler Répondre
"Il est gentil" et bien il faut s'inquiéter dans ce casSignaler Répondre
c'est le commentaire de son avocatSignaler Répondre
Tout le monde le sait mais aucun politique ne veut l'admettre...Signaler Répondre
Le meurtrier est déjà transformé en victime...Signaler Répondre
Un garçon "adorable, gentil, serviable" que sa mère, présente à l’audience, a confié au Progrès : "Je ne l’ai jamais vu sortir avec un couteau."Signaler Répondre
Elle le voyait donc sortir à 13 ans en pleine nuit dans la rue avec son approbation.
Nous ne pouvons définitivement pas vivre avec ces gens qui n'éduquent pas leurs enfants, multiplient les enfants uniquement pour les prestations liées à la politique familiale, etc...
A 13 ans ce sont les parents qui sont RESPONSABLESSignaler Répondre
Il est temps d'agir avec fermeté sur la sécurité de cette ville dont vous êtes RESPONSABLE et de sortir de la voie verte et autres trucs à bobos MerciSignaler Répondre