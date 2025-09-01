Caluire : un joueur de l’Academy de l’OL, âgé de 13 ans, interpellé après le meurtre d’un adolescent

Le drame survenu dimanche soir à Caluire connaît un nouveau rebondissement. Un adolescent de 13 ans, habitant Caluire-et-Cuire et licencié à l’Academy de l’Olympique lyonnais, a été interpellé ce lundi et placé en garde à vue, rapporte le Progrès.
Cette arrestation intervient dans l’enquête ouverte après l’agression mortelle de Chems Z., 16 ans, survenue dimanche 31 août vers 22h30 avenue Alexandre Flemming, à Caluire.
L’enquête est confiée à la Division Criminalité Territoriale, qui poursuit les investigations pour éclaircir les circonstances de ce drame.
Mais réel.Signaler Répondre
Éclaircir les circonstances du drame, à 13 ans et dans les rues à 22h30. Le mal être de la jeunesse peut être. Et les parents, oh il est gentil mon fils !!!!Signaler Répondre
Ce tueur à 13 ans.Signaler Répondre
Qu'il ne s'inquiète pas, la macronie, les islamistes et les lr, ont tout mis en place, pour que cette raclure de tueur, ai un avenir radieux !!
Les parents et la famille, du gone de 16 ans tué par cette raclure, eux, en ont pris à perpète.
Si j'étais président :
Suppression de l'excuse de minorité.
> Tu tentes de tuer, ou tu tues une personne, par n'importe quel moyen. Tu es complice. La peine que j'instaurerai : tu pars en prison, mais avec une vraie perpétuité (tu en sortiras les pieds devant).
> Les parents du tueur et de ses complices : ils iront en prison, jusqu'à la majorité du déchet qu'ils ont mis au monde.
J'en ai plus que ras-le-bol !!!!!!!!!!!!!!!
Monsieur retailleau, est le ministre de l'Intérieur qui a le pire bilan qui soit !!!!
PS : J'espère que les dirigeants de l'OL, vont se sortir les doigts du fondement, pour revoir les profils et enquêter, sur les individus membres de ses effectifs.
COMMENTAIRE STUPIDE ET RACISTESignaler Répondre
Le foot est un sport où s'exprime trop librement la masculinité toxique.Signaler Répondre
ça reste entre eux ..Signaler Répondre
Commentaires stupides.Signaler Répondre
De l'OL Academy de à Meyzieu ? Il a dû trainer là-bas avec des mini-nuisibles, ça commence à dégénérer fortement dans cette commune aussi, comme partout ailleurs.Signaler Répondre
Ne dites pas de nom on devine une fois de plus ;-)
on devrait interdire l'académie de l'OL pour le bien de la ville et rajouter des pistes cyclable a Caluire pour éviter caSignaler Répondre
Que le pseudo assassin soit ou non de l"académie de l' OL, n'a pas à paraître dans cette information, l OL n'a rien à voir avec le comportement de ces adeptes. Un gamin de 13 ans face un autre de 3 ans son aîné, la question à se poser est la raison de savoir le pourquoi de ce meurtre ? Avant tout jugement, attendons l'écoute de deux adolescents qui accompagnaient la victime. Comment expliquer qu'à 3, ils n'ont pas pu empêcher cela ? En fait, le gamin de 13 ans est peut-être d'une force bien supérieur à son âge !! Quoiqu'il en soit, la mort est bien là.Signaler Répondre