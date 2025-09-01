Caluire : un joueur de l’Academy de l’OL, âgé de 13 ans, interpellé après le meurtre d’un adolescent

Le drame survenu dimanche soir à Caluire connaît un nouveau rebondissement. Un adolescent de 13 ans, habitant Caluire-et-Cuire et licencié à l’Academy de l’Olympique lyonnais, a été interpellé ce lundi et placé en garde à vue, rapporte le Progrès.

Cette arrestation intervient dans l’enquête ouverte après l’agression mortelle de Chems Z., 16 ans, survenue dimanche 31 août vers 22h30 avenue Alexandre Flemming, à Caluire.

L’enquête est confiée à la Division Criminalité Territoriale, qui poursuit les investigations pour éclaircir les circonstances de ce drame.