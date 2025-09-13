Lyon 8e : une dispute conjugale dégénère en coups de couteau

Une violente altercation a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi au domicile d’un couple, rue Maryse Bastié, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Alertés pour des violences conjugales, les policiers ont découvert sur place un homme et une femme présentant des plaies par arme blanche.

Pris en charge par les pompiers et le SAMU, les deux blessés ont été transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’etait pas engagé.

Une fois leur état stabilisé, ils ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et le rôle de chacun dans cette violente dispute.