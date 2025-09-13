Faits Divers

Lyon 8e : une dispute conjugale dégénère en coups de couteau

La querelle conjugale a tourné à l’attaque au couteau.

Une violente altercation a éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi au domicile d’un couple, rue Maryse Bastié, dans le 8e arrondissement de Lyon. 

Alertés pour des violences conjugales, les policiers ont découvert sur place un homme et une femme présentant des plaies par arme blanche.

Pris en charge par les pompiers et le SAMU, les deux blessés ont été transportés à l’hôpital. Leur pronostic vital n’etait pas engagé.

Une fois leur état stabilisé, ils ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits et le rôle de chacun dans cette violente dispute.

10 commentaires
grosse34 le 13/09/2025 à 12:24

quelqu'un à dit aimez vous les uns les autres , ne me faites pas rire 😄😄

Mollah Le Homard le 13/09/2025 à 12:21

Ah !!! Ces blédards sont incorrigibles.

Smith? le 13/09/2025 à 12:08

C'était Mister and Ms Smith?

Ex Précisions le 13/09/2025 à 11:59

J'espère qu'ils n'ont pas de gosses les pauvres petits, ou qu'ils ne vont pas en faire...

Vive le célibat. le 13/09/2025 à 11:42

Je connais des meufs hystériques que je défi n’importe quel mec de les contredire 😂.
Elle les prennent à coups de têtes, et même à coups de couteaux comme EVE une ancienne copine que j’ai connu divorcée et qui était en couple avec un voyou qui se faisait ruiné par cette meuf à couille . Bref , elle a eut beaucoup de copain, mais elle a finit seule comme sherazade la sœur d’un ami qui était un déménageur et qui frappait les garçons 😂.

2025 ! le 13/09/2025 à 11:19
çà me rappelle une chanson des annees 70 ou 80 de pierre perret a écrit le 13/09/2025 à 08h32

on reste ensemble à cause du gosse
et on s fout des baffes -baffes -baffes ,des baffes
on reste ensemble à cause du gosse et on s fout des gnions -gnions pour voir
qui qu 'a raison!

La nuit des longs couteaux !

khmers le 13/09/2025 à 11:18
le tabac aussi a écrit le 13/09/2025 à 11h07

l'alcool tue

Et LFI pue !

le tabac aussi le 13/09/2025 à 11:07

l'alcool tue

Triste le 13/09/2025 à 10:16

Certainement un triste cas social, de l'alcool, des drogues diverses, et un peu de cul pour finir la sauce, le plus con a gagné
On recommence la semaine prochaine
Un dossier de plus pour la société

Amen le 13/09/2025 à 09:42

De nos jours , les couteaux ont remplacé les rouleaux à pâtisserie , c'est moins romantique !

Declinator le 13/09/2025 à 09:17
çà me rappelle une chanson des annees 70 ou 80 de pierre perret a écrit le 13/09/2025 à 08h32

on reste ensemble à cause du gosse
et on s fout des baffes -baffes -baffes ,des baffes
on reste ensemble à cause du gosse et on s fout des gnions -gnions pour voir
qui qu 'a raison!

L’homme et la femme ne sont plus complémentaires mais ennemis dans notre société décadente.

L’éternel recommencement. le 13/09/2025 à 09:15

Au pays des misandre et des Non genrés , l’homme n’a plus sa place ! Comme il est dit dans l’ancien testament ´´ les hommes auront Sodome , les femmes auront Gomorrhe et de loin se jetant un regard irrité, Et les hommes et les femmes iront mourir seuls de Leur Coté.´´ le châtiment a été le nucléaire certainement, puisque certains auraient été censément changés en statue de sel . Nous sommes effectivement à la fin de nôtre civilisation occidentale, touts les voyants sont dans le rouge et une haine viscérale divise aujourd’hui les hommes et les Femmes pour le plus grand bonheur des élites LGBTQ 🏳️‍🌈 IA ++ et autres minorités déviantes qui gouvernent l’Europe aujourd’hui.

sympa la famille le 13/09/2025 à 09:04

qui a alerté la police ? ils s entretuent et après ils appellent à l aide !! des dingues ! et qui c est qui a commencé ???

çà me rappelle une chanson des annees 70 ou 80 de pierre perret le 13/09/2025 à 08:32

on reste ensemble à cause du gosse
et on s fout des baffes -baffes -baffes ,des baffes
on reste ensemble à cause du gosse et on s fout des gnions -gnions pour voir
qui qu 'a raison!

