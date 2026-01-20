Jérémie Bréaud : "La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants"

Ce lundi soir, Jérémie Bréaud a lancé sa campagne pour briguer un second mandat à Bron. "On aborde cette élection avec sérénité et combativité", indique le maire LR, rappelant qu'un récent sondage indiquait que 81% des Brondillants se disaient satisfaits ou très satisfaits de l'action municipale.

"La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants. On partait de loin et on a fait beaucoup de choses : triplement des effectifs, armement de la police municipale, une caméra pour 140 habitants", poursuit Jérémie Bréaud, qui estime que "lorsqu'on met les moyens, et qu'il y a une volonté politique, les résultats, on les a".

Ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a partagé la scène à Bron. Et la droite est parfois mal à l'aise avec ce qu'il promet. Jérémie Bréaud désamorce en saluant "des propositions qui remuent, mais qui ont un sens. (...) Il apporte un vent de fraîcheur".

00:00 Candidat à sa réélection

01:08 Sécurité

03:52 Innovation

05:25 L'Est oublié par Aulas ?

06:08 Mesures d'Aulas boudées à droite ?

11:12 Métropolitaines