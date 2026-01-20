Jérémie Bréaud : "La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants"

Ce lundi soir, Jérémie Bréaud a lancé sa campagne pour briguer un second mandat à Bron. "On aborde cette élection avec sérénité et combativité", indique le maire LR, rappelant qu'un récent sondage indiquait que 81% des Brondillants se disaient satisfaits ou très satisfaits de l'action municipale.
"La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants. On partait de loin et on a fait beaucoup de choses : triplement des effectifs, armement de la police municipale, une caméra pour 140 habitants", poursuit Jérémie Bréaud, qui estime que "lorsqu'on met les moyens, et qu'il y a une volonté politique, les résultats, on les a".
Ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a partagé la scène à Bron. Et la droite est parfois mal à l'aise avec ce qu'il promet. Jérémie Bréaud désamorce en saluant "des propositions qui remuent, mais qui ont un sens. (...) Il apporte un vent de fraîcheur".
00:00 Candidat à sa réélection
01:08 Sécurité
03:52 Innovation
05:25 L'Est oublié par Aulas ?
06:08 Mesures d'Aulas boudées à droite ?
11:12 Métropolitaines
C'est une préoccupation nationale, chaque commune doit avoir à l'esprit que la délinquance s'exporte dans tout l'Hexagone.Signaler Répondre
Donc selon tes arguments les maires peuvent agir sur l'insécurité.Signaler Répondre
Donc dans les communes qui voient la délinquance exploser gérées par des maires RN, les maires sont responsables.
CQFD
Merci Chris6969699 pour ta participation à démontrer l'escroquerie RN.
Ça fait rêverSignaler Répondre
LFI 69 … tout est contenu dans le nom … l’état n’installe pas de caméras dans les communes c’est du (dernier) ressort des mairies et encore plus clairement un devoir pour les mairies de droite pour qui c’est une priorité : la sécurité des biens et surtout des personnes. Une défaillance de plus de l’état qui est constitutionnellement responsable de la sécurité des citoyens. Passons.Signaler Répondre
En 2001, Perben (UMP) avait mené sa campagne autour de la sécurité et l’installation de caméras. Colomb , en bon socialiste, avait fait sa campagne contre les caméras, le sentiment d’insécurité, les libertés individuelles … 3 mois après son élection il installait des caméras dans toute la ville…
Le Maire de Bron a su développer sa police municipale et les caméras de vidéo protection...Signaler Répondre
contrairement à tous ses prédécesseurs de gauche...
Ceci explique cela...
j'aime bien cette notion de priorité.Signaler Répondre
la sécurité est prioritaire, puis on nous dit que c'est l'éducation, puis l'hôpital, puis les agriculteurs, puis la défense / géopolitique, puis le pouvoir d'achat...
Au final, vu que tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment
Ce n'est pas faux, de tous bords politique.Signaler Répondre
Faudrait savoir, quand la délinquance explose dans une commune, les maires dont Bréaud vous expliquent que la sécurité est du ressort de l'état, quand la délinquance baisse dans une commune, ces mêmes maires vous expliquent que c'est grâce à eux.Signaler Répondre