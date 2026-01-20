Les Coulisses du Grand Lyon

Jérémie Bréaud : "La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants"

Jérémie Bréaud, maire de Bron, est l’invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Jérémie Bréaud : "La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants"
Jérémie Bréaud : "La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants" - LyonMag

Ce lundi soir, Jérémie Bréaud a lancé sa campagne pour briguer un second mandat à Bron. "On aborde cette élection avec sérénité et combativité", indique le maire LR, rappelant qu'un récent sondage indiquait que 81% des Brondillants se disaient satisfaits ou très satisfaits de l'action municipale.

"La sécurité reste toujours la priorité des Brondillants. On partait de loin et on a fait beaucoup de choses : triplement des effectifs, armement de la police municipale, une caméra pour 140 habitants", poursuit Jérémie Bréaud, qui estime que "lorsqu'on met les moyens, et qu'il y a une volonté politique, les résultats, on les a".

Ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a partagé la scène à Bron. Et la droite est parfois mal à l'aise avec ce qu'il promet. Jérémie Bréaud désamorce en saluant "des propositions qui remuent, mais qui ont un sens. (...) Il apporte un vent de fraîcheur".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Candidat à sa réélection
01:08 Sécurité
03:52 Innovation
05:25 L'Est oublié par Aulas ?
06:08 Mesures d'Aulas boudées à droite ?
11:12 Métropolitaines

X

Tags :

Jérémie Bréaud

bron

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Plus large le 20/01/2026 à 13:50

C'est une préoccupation nationale, chaque commune doit avoir à l'esprit que la délinquance s'exporte dans tout l'Hexagone.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/01/2026 à 13:36
Chris6969699 a écrit le 20/01/2026 à 13h05

Le Maire de Bron a su développer sa police municipale et les caméras de vidéo protection...

contrairement à tous ses prédécesseurs de gauche...

Ceci explique cela...

Donc selon tes arguments les maires peuvent agir sur l'insécurité.
Donc dans les communes qui voient la délinquance exploser gérées par des maires RN, les maires sont responsables.
CQFD
Merci Chris6969699 pour ta participation à démontrer l'escroquerie RN.

Signaler Répondre
avatar
J’adore le 20/01/2026 à 13:36

Ça fait rêver

Signaler Répondre
avatar
Spacelex le 20/01/2026 à 13:30
LFI 69 a écrit le 20/01/2026 à 12h25

Faudrait savoir, quand la délinquance explose dans une commune, les maires dont Bréaud vous expliquent que la sécurité est du ressort de l'état, quand la délinquance baisse dans une commune, ces mêmes maires vous expliquent que c'est grâce à eux.

LFI 69 … tout est contenu dans le nom … l’état n’installe pas de caméras dans les communes c’est du (dernier) ressort des mairies et encore plus clairement un devoir pour les mairies de droite pour qui c’est une priorité : la sécurité des biens et surtout des personnes. Une défaillance de plus de l’état qui est constitutionnellement responsable de la sécurité des citoyens. Passons.
En 2001, Perben (UMP) avait mené sa campagne autour de la sécurité et l’installation de caméras. Colomb , en bon socialiste, avait fait sa campagne contre les caméras, le sentiment d’insécurité, les libertés individuelles … 3 mois après son élection il installait des caméras dans toute la ville…

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 20/01/2026 à 13:05
LFI 69 a écrit le 20/01/2026 à 12h25

Faudrait savoir, quand la délinquance explose dans une commune, les maires dont Bréaud vous expliquent que la sécurité est du ressort de l'état, quand la délinquance baisse dans une commune, ces mêmes maires vous expliquent que c'est grâce à eux.

Le Maire de Bron a su développer sa police municipale et les caméras de vidéo protection...

contrairement à tous ses prédécesseurs de gauche...

Ceci explique cela...

Signaler Répondre
avatar
Priorité le 20/01/2026 à 13:02

j'aime bien cette notion de priorité.
la sécurité est prioritaire, puis on nous dit que c'est l'éducation, puis l'hôpital, puis les agriculteurs, puis la défense / géopolitique, puis le pouvoir d'achat...

Au final, vu que tout est prioritaire, rien ne l'est vraiment

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/01/2026 à 13:02
LFI 69 a écrit le 20/01/2026 à 12h25

Faudrait savoir, quand la délinquance explose dans une commune, les maires dont Bréaud vous expliquent que la sécurité est du ressort de l'état, quand la délinquance baisse dans une commune, ces mêmes maires vous expliquent que c'est grâce à eux.

Ce n'est pas faux, de tous bords politique.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/01/2026 à 12:25

Faudrait savoir, quand la délinquance explose dans une commune, les maires dont Bréaud vous expliquent que la sécurité est du ressort de l'état, quand la délinquance baisse dans une commune, ces mêmes maires vous expliquent que c'est grâce à eux.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.