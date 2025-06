Voie Lyonnaise n°12 pérennisée avenue Rockefeller : le maire de Bron dénonce une "décision lyonno-lyonnaise"

Décisions fortes, mais aussi très impopulaires chez les automobilistes, ainsi que certains habitants et commerçants, sans oublier les opposants politiques.

Ainsi, pour l'avenue Rockefeller qui accueille la Voie Lyonnaise n°12 et qui ne peut plus être empruntée en voiture dans le sens de la descente Bron-Lyon, le maire LR de Bron Jérémie Bréaud dénonce ce vendredi une "décision lyonno-lyonnaise" prise "sans concertation" et qui "traduit une obstination technocratique coupée du terrain".

"Cette méthode est non seulement méprisante à l'égard des élus locaux, mais surtout irrespectueuse envers les habitants directement concernés", poursuit l'édile qui évoque des "conséquences terribles" pour sa ville.

Pour Jérémie Bréaud, "il est encore temps de faire marche arrière ou, à défaut, de prolonger l'expérimentation jusqu'en mars 2026". "Faute de quoi, la Métropole assumera seule l'échec de ce passage en force", conclut le président des Républicains du Rhône.