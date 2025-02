Bron : 20 millions d’euros d’investissements en 2025 sans hausse d’impôts

Un effort qui, selon lui, répond aux "exigences de l’effort de guerre demandé aux collectivités bien gérées", tout en maintenant les priorités de la Ville sur la sécurité, l’éducation, la santé et la jeunesse.

En matière de sécurité, après une augmentation du nombre de caméras (passées de 35 à 300), la création de brigades canines et motos, et l’ouverture d’un Centre de Supervision Urbain, Bron prévoit la livraison d’un nouveau poste de police municipale en mai 2025.

Côté éducation, la Ville inaugurera en septembre l’école Élisabeth et Robert Badinter, avec une classe inclusive pour les 3-12 ans, une première en France. La désimperméabilisation des cours d’école se poursuit, tandis que les écoles Jean-Moulin et Pierre-Cot seront étendues à Terraillon.

Dans le domaine de la santé, après l’ouverture récente d’un Centre de santé avec six médecins et d’un Pôle médical à Terraillon, Bron a obtenu l’implantation d’une Maison de santé pluridisciplinaire à la Clairière. Un partenariat avec la mutuelle Just vise aussi à renforcer la couverture santé des habitants et travailleurs de la commune. "Des engagements tenus sans hausse d’impôts et avec un soutien continu aux associations", assure la mairie LR.

D’autres sujets ont été évoqués par Jérémie Bréaud, dont la transformation de la place de la Liberté, la rénovation du quartier Parilly ou encore les tensions autour du projet VL12 et de l’arrivée du BHNS route de Genas. La ville accueillera par ailleurs une nouvelle ligne de tramway, le T8, et verra le retour du carnaval après 30 ans d’absence, le 22 mars 2025.