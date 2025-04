Université Lyon 2 : au tour du maire de Bron de soutenir Fabrice Balanche et d'attaquer "les dérives wokistes" de la fac

Le maître de conférence et spécialiste du Moyen-Orient, critiqué cette semaine par la présidente de la faculté après ses attaques contre les étudiants "islamogauchistes" qui avaient fait irruption dans l'un de ses cours le 1er avril dernier, a été reçu par le maire LR Jérémie Bréaud.

Dans un communiqué, ce dernier estime que Isabelle von Bueltzingsloewen désigne Fabrice Balanche "comme principal responsable de la situation", "une forme d'humiliation institutionnelle qui ne peut laisser indifférent".

Jérémie Bréaud s'estime "contraint de le dire" : "les dérives islamogauchistes et wokistes (…) ne sont plus anecdotiques" à Lyon 2.

"Un temps j'ai voulu croire que la direction ignorait ces dérives. Ou, à défaut, qu'elle fermait les yeux pour acheter une forme de paix sociale. Je n'y crois plus. La réalité est plus grave : il existe au sein de cette université - du moins dans certaines composantes - une forme de complicité idéologique avec des mouvements qui piétinent la laïcité et mettent en danger les valeurs de la République", conclut l'édile de Bron.

Pour rappel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes de son côté a réclamé le lancement d'une mission d'inspection indépendante au sein de Lyon 2.