Près de Lyon : un olivier bientôt planté à Bron en mémoire d’Ilan Halimi

Ce vendredi 29 août, à 11h30, la Ville de Bron organise un évènement en mémoire d’Ilan Halimi, séquestré et torturé en janvier 2006 par une vingtaine d’individus antisémites. Un olivier va être symboliquement planté au square Grimma de Bron en présence du maire, Jérémie Bréaud, avec tous ses conseillers municipaux, ainsi que du conseiller régional délégué aux Grands événements.

"Nous répondons à l’appel lancé par Alain Jakubowicz. Cet olivier planté en mémoire du jeune Ilan Halimi, torturé et assassiné parce qu’il était juif, symbolise notre mobilisation contre toute forme d’antisémitisme et de racisme. Parce que l’antisémitisme n’a pas sa place dans notre République", a déclaré le maire LR de Bron.

Pour rappel, Alain Jakubowicz, président d’honneur de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), avait lancé un appel à chaque maire de France, le 20 août dernier, en demandant de planter un arbre pour rendre hommage à la victime.

Dans la métropole, Lyon, Caluire et Bron ont donc déjà annoncé suivre ce mouvement.