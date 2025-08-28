Politique

Près de Lyon : un olivier bientôt planté à Bron en mémoire d’Ilan Halimi

Après Lyon et Caluire, Bron va rendre hommage à Ilan Halimi.

Ce vendredi 29 août, à 11h30, la Ville de Bron organise un évènement en mémoire d’Ilan Halimi, séquestré et torturé en janvier 2006 par une vingtaine d’individus antisémites. Un olivier va être symboliquement planté au square Grimma de Bron en présence du maire, Jérémie Bréaud, avec tous ses conseillers municipaux, ainsi que du conseiller régional délégué aux Grands événements.

"Nous répondons à l’appel lancé par Alain Jakubowicz. Cet olivier planté en mémoire du jeune Ilan Halimi, torturé et assassiné parce qu’il était juif, symbolise notre mobilisation contre toute forme d’antisémitisme et de racisme. Parce que l’antisémitisme n’a pas sa place dans notre République", a déclaré le maire LR de Bron.

Pour rappel, Alain Jakubowicz, président d’honneur de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), avait lancé un appel à chaque maire de France, le 20 août dernier, en demandant de planter un arbre pour rendre hommage à la victime.

Dans la métropole, Lyon, Caluire et Bron ont donc déjà annoncé suivre ce mouvement.

Tags :

bron

Jérémie Bréaud

Ilan Halimi

4 commentaires
avatar
Chris696969 le 28/08/2025 à 07:19
Wallah',. a écrit le 28/08/2025 à 06h37

LFI ne va pas apprécier.

C'est pas grave...

avatar
LFI 69 le 28/08/2025 à 07:01

Et un olivier pour chaque enfants de Gaza ?

avatar
Wallah',. le 28/08/2025 à 06:37

LFI ne va pas apprécier.

avatar
1957 le 28/08/2025 à 06:16

Bravo M. Breaud pour cette décision !
Enfin un maire de la Métropole courageux.

