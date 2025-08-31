Près de Lyon : de nouvelles inscriptions antisémites découvertes sur des monuments commémoratifs à Bron

À Bron, des inscriptions ont été découvertes sur une stèle ainsi que sur un monument aux morts. Des croix gammées ont été dessinées, et la mention "Mort aux juifs" a été inscrite.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a condamné "avec la plus grande fermeté" ces faits qualifiés d’"intolérables". Une enquête a été ouverte et confiée aux forces de l'ordre pour identifier les auteurs et les traduire en justice. "Leur détermination à interpeller les responsables est totale", assure la préfecture.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte de vigilance accrue. La préfecture a annoncé qu’elle recevra cette semaine les représentants de la communauté juive afin de leur réaffirmer "le soutien indéfectible de l’État" et de faire un point sur les mesures de sécurité en vigueur.

"Il est du devoir de chaque citoyen, de chaque responsable, à tous les niveaux de notre société, de se mobiliser pour gagner le combat contre le poison de l’antisémitisme", a rappelé la préfète, appelant à l’intransigeance face aux discours de haine.

Le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud, a également réagi : "Ces actes lâches et ignobles n’entameront jamais notre détermination collective. La République gagnera toujours face à la haine. À Bron, comme partout en France, nous serons toujours aux côtés de nos concitoyens juifs, comme nous le sommes aux côtés de toute communauté agressée, et nous combattrons sans relâche l’antisémitisme, le racisme et toutes les formes d’intolérance".