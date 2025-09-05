Actes antisémites dans l'agglomération de Lyon : Mathias Ott attendu sur place ce vendredi

Il s'agit essentiellement de tags, retrouvés sur le mémorial de la Shoah ou face à un commerce halal du 8e arrondissement.
Ce vendredi, Mathias Ott, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+, se déplace à Lyon. Aux côtés de la sous-préfète Emmanuelle Darmon, il visitera le Mémorial de la Shoah en début d'après-midi. Il déposera ensuite une gerbe avec le maire écologiste Grégory Doucet.
Pour rappel, un tag "Free Gaza" avait été réalisé à cet endroit en fin de semaine dernière, occasionnant un couac puisque la Ville de Lyon s'était empressée de le faire effacer avant de prévenir la police et la préfecture.
Mathias Ott ira ensuite à Villeurbanne, pour le dévoilement de la nouvelle plaque en hommage aux Justes parmi les Nations, puisque la précédente a été arrachée durant l'été.
Enfin, le déplacement se conclura à Bron, avec un temps de recueil devant le monument des Fusillés et la stèle en mémoire de Yitzhak Rabin, également la cible de tags et de croix gammées réalisés le week-end dernier.
Ce sont des gens comme vous qui alimentent la haine et l'antisémitisme d'ambiance en important des conflits étrangers en FranceSignaler Répondre
Wou pinaise, le Sherif qui se déplace en personne ! Et combien ça va nous coûter la tournée d’inspection gastronomique ?Signaler Répondre
Oui, pour cela il suffit que Hamas libére les otages israéliens.Signaler Répondre
Le prix des mouchoirs va augmenter !!Signaler Répondre
« Il déposera ensuite une gerbe avec le maire écologiste Grégory Doucet. » déposer une gerbe avec celui qui reçoit des terroristes, des islamistes, des haineux ça ne manque pas de sel. Puants ceux qui soutiennent des barbares, qui font comme si la Palestine n’avait pas refusé par 3 fois d’avoir son propre etat, et pour cause un etat voudrait dire s’occuper de son peuple arrêter de capter les milliards et surtout ne légitime plus le terrorisme barbare.Signaler Répondre
L'explosion des actes est totalement normale car l'Etat est faible et la justice est "conciliante".Signaler Répondre
De nombreuses personnalités s'interrogent de plus en plus ouvertement sur l'absence d'instruction des plaintes contre les élus LFI qui sont pour le moment en "stand by".. faut il y voir l'aide d'un certain syndicat? Qui protège Rima Hassan ? Macron prépare t'il déjà sa candidature de 2032 pour caresser autant les "communautés" ?
Le gars sur Toulouse avec le T-Shirt "arracheur de kipa"
Puis si vous circulez un peu dans les rues la fameuse "Liberté d'Expression" qui fait que les langues se sont déliées et qu'un nombre croissant de gens (souvent de gauche ou d'origine) disent clairement des choses antisémites.
Nos gens de la culture qui censurent Amir mais qui font venir le groupe Irlandais pro-Hezbollah (je vous laisserais lire une sortie de Matthieu Pigasse sur justement la Liberté d'Expression).
Raphaël Enthoven censuré par la mairie de Besançon ... pour avoir dit une vérité (clairement exposé dans le journal Bild allemand).
etc
etc
Je n'aime pas trop faire de comparatif avec les années 30 mais il faut être aveugle pour ne pas voir qu'on a bien des gouvernements très faibles et parfois conciliants (je parlerais pas de la situation espagnole ... pour avoir dans la famille des anciens républicains espagnols qui ont combattus lors de la guerre, ils doivent se retourner dans leurs tombes de voir ce pays sombré dans l'antisémitisme aidé en cela par un gouvernement socialiste en partie corrompu, et en Catalogne c'est encore pire).
Il faut arrêter le genocide à Gaza c’est de ce qui se passe la bas qui alimente la haineSignaler Répondre
Des contre manifestants Pro-Palestine sont attendus pour semer le désordre et de la violence ? Quand on voit qu'ils peuvent attaquer une femme enceinte en voulant faire une intrusion dans une synagogue : tout est possible dans l'ignoble avec eux.Signaler Répondre