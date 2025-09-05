Actes antisémites dans l'agglomération de Lyon : Mathias Ott attendu sur place ce vendredi

Il s'agit essentiellement de tags, retrouvés sur le mémorial de la Shoah ou face à un commerce halal du 8e arrondissement.

Ce vendredi, Mathias Ott, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+, se déplace à Lyon. Aux côtés de la sous-préfète Emmanuelle Darmon, il visitera le Mémorial de la Shoah en début d'après-midi. Il déposera ensuite une gerbe avec le maire écologiste Grégory Doucet.

Pour rappel, un tag "Free Gaza" avait été réalisé à cet endroit en fin de semaine dernière, occasionnant un couac puisque la Ville de Lyon s'était empressée de le faire effacer avant de prévenir la police et la préfecture.

Mathias Ott ira ensuite à Villeurbanne, pour le dévoilement de la nouvelle plaque en hommage aux Justes parmi les Nations, puisque la précédente a été arrachée durant l'été.

Enfin, le déplacement se conclura à Bron, avec un temps de recueil devant le monument des Fusillés et la stèle en mémoire de Yitzhak Rabin, également la cible de tags et de croix gammées réalisés le week-end dernier.