Relations tendues entre députés du Rhône depuis le rassemblement contre l'antisémitisme à Lyon

La députée Renaissance Anne Brugnera, avec Richard Zelmati (Crif) et Myriam Picot (Licra), prenait la parole pour dénoncer la recrudescence des agressions antisémites en France depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas.

Si la plupart des parlementaires étaient présents, ainsi que le maire de Lyon Grégory Doucet et d'autres écologistes, des élus manquaient à l'appel.

Outre la présence annoncée de membres de Reconquête! et du Rassemblement national qui a été utilisée comme excuse par les députés insoumis Gabriel Amard et Idir Boumertit, la manière dont a été organisé en coulisses ce rassemblement a laissé des traces. Et a particulièrement tendu les relations entre parlementaires rhodaniens.

Selon nos informations, l'objectif initial était de former le rassemblement le plus large possible sur la place Bellecour. La présidente de la Licra Auvergne-Rhône-Alpes Myriam Picot aurait ainsi convaincu tout le monde de venir, sauf les insoumis.

Mais l'ancienne maire du 7e arrondissement de Lyon a estimé que son travail avait été court-circuité par la publication d'un communiqué de presse d'Anne Brugnera.

Dans ce dernier, la députée de la 4e circonscription du Rhône avait passé les noms des parlementaires écologistes à la trappe, ne gardant que le sénateur PS Gilbert-Luc Devinaz comme caution NUPES. Sans oublier de se présenter comme initiatrice de l'appel à manifester. Elle évoquait également un "rassemblement organisé avec le soutien de la Licra".

Avec des parlementaires du Rhône, nous appelons de façon transpartisane à un #rassemblement contre l'#antisémitisme et pour la République ce dimanche 12.11 à 11h30 place Bellecour à #Lyon



Soyons nombreux à manifester contre l’antisémitisme, le racisme et la haine #mobilisation pic.twitter.com/r4Uq8c11QA — Anne Brugnera (@AnneBrugnera) November 9, 2023

Il y a même eu plusieurs versions de cet appel du Rhône. La députée MoDem Blandine Brocard, absente de la liste des parlementaires soutenant celui d'Anne Brugnera, est ainsi rajoutée dans le document qu'elle a partagé sur X...

Furieuse, Myriam Picot a eu une explication musclée avec ses anciens collègues des années Collomb. Et il a fallu que certains jouent les casques bleus pour empêcher l'évènement de tomber à l'eau.

Mais le mal était fait. Des élus bannis, seul le sénateur EELV Thomas Dossus s'est présenté dimanche derrière la banderole et face au Veilleur de Pierre, où il se tenait d'ailleurs aux côtés de la présidente de la Licra, très loin d'Anne Brugnera.