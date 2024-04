La Métropole de Lyon dément installer des dispositifs anti-SDF autour de son siège

Quel que soit le chemin emprunté pour accéder au siège de la collectivité, impossible de ne pas passer devant un campement de fortune.

Mais la Métropole dirigée par les écologistes se défend d'avoir installé des dispositifs pour lutter contre l'implantation de tentes et abris de fortune.

Ce mercredi, le Progrès révèle que des barrières sont en train d'être posées. Certaines obligeront les SDF vivant rue Paul-Bert et place du Lac à quitter les lieux. Que deviendront-ils ? La Métropole n'a pas souhaité répondre.

La collectivité indique que ces barrières sont uniquement faites pour prévenir de potentielles intrusions au sein de l'Hôtel de la Métropole. Le dernier épisode marquant en date remonte pourtant à juin 2023, avec l'action coup-de-poing de chauffeurs de taxi en pleine séance du conseil métropolitain. C'est donc bientôt un an après que les écologistes décident littéralement de se barricader.

Nos confrères rappellent par ailleurs que la Métropole a également fait poser des potelets et des arceaux vélos contre les murs et façades de l'Hôtel de la Métropole. Ce qui, même si ce ne serait pas l'objectif, empêche les tentes de s'agglutiner autour. Et comme la plupart ne sont pas utilisés, cela fait en tout cas douter certains acteurs sur les motivations réelles des Verts.