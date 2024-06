Conseil de la Métropole de Lyon : après la polémique, la question de la Gonette fait débat entre les élus

Alors qu’un rapport de la chambre régionale des comptes a tout juste entaché la réputation des élus écologistes et leur monnaie locale, le conseil métropolitain tombe à pic : parmi les sujets évoqués, l’implication du président de la Métropole et des Verts dans l’affaire de la gonette.

Ainsi, pour ouvrir le bal, c’est Nathalie Perrin-Gilbert qui a pris la parole sur le fâcheux sujet. Etant l’un des premiers soutiens à la monnaie locale, depuis son mandat en tant que maire du premier arrondissement, la conseillère du groupe Métropole en commun a annoncé que le parti "ne prendra pas part au vote". Cependant, elle "ne regrette ni ne renie cette adhésion car il était important de s’engager aux côtés de cette association". L’élue défend "une éthique qui consiste à avoir un positionnement clair, franc, assumé, et dire si oui ou non nous accompagnerons demain une monnaie locale et complémentaire, dans le respect de la loi".

De son côté, la droite en a profité via la personne de Philippe Cochet pour enfoncer la majorité, déplorant un "bilan édifiant de la piètre gestion de cette association – cette gestion à la petite semaine nous inquiète si par malheur les apprentis sorciers de la Nupes 2 arrivent en responsabilité". Solution toute prête : "stoppons immédiatement le soutien de la Métropole à la gonette".

En réponse, le président de la Métropole Bruno Bernard a pris acte d’un "rapport inquiétant", mais s’est défendu d’une augmentation des subventions puisque celles-ci seraient passées de 20 000 à 12 000 euros, et a indiqué avoir déclaré sa participation dans la SCI qui abritait l’association de la gonette.

Avant de finir sur un "malheureusement pour ceux qui aimeraient qu’il y ait un problème, il n’y en a pas" et de conclure : "nous aurons une réflexion à avoir sur la poursuite de notre soutien à la gonette et les conditions dans lesquelles elle pouvait se faire."