Hausse d'impôt pour les entreprises : la CPME s'étrangle, "pas faramineux" selon la Métropole de Lyon

Car les écologistes lorgnent sur le produit de cette CFE - 265 millions d'euros - pour assurer l'équilibre de son budget 2025, qu'il a fallu composer avec des économies et coupes budgétaires imposées par le gouvernement.

Le taux de CFE de 28,62% en 2024 passera ainsi à 30,34% cette année, après vote des conseillers métropolitains. Ce qui permettra de "ponctionner 15 millions d'euros supplémentaires sur les entreprises locales", s'étrangle la CPME du Rhône.

Le syndicat patronal a demandé à la Métropole de Lyon de renoncer à cette hausse d'impôt et plutôt d'ouvrir "un dialogue avec les acteurs économiques pour trouver des solutions équilibrées, sans pénaliser l’activité et l’emploi local".

"15 millions d'euros, pour nous, c'est une recette qui compte"

Mais le président de la collectivité Bruno Bernard a refusé, rappelant vendredi lors d'une conférence de presse que la CFE de la Métropole n'avait pas été modifiée depuis 10 ans.

"Ce n'est pas une augmentation faramineuse, s'est défendu l'élu vert. Ce taux qui passe à 30% est plutôt faible par rapport aux autres agglomérations : plus de 36% à Toulouse et Montpellier, plus de 35% à Bordeaux, 33% à Lille et Marseille... Alors que 15 millions d'euros, pour nous, c'est une recette qui compte".

La CPME du Rhône pourra compter sur le vote négatif des macronistes au conseil métropolitain. "Alors que le gouvernement a supprimé la CVAE et baissé l’impôt sur les sociétés pour alléger les charges des entreprises et stimuler l’emploi, la Métropole fait le choix inverse en augmentant les impôts locaux. C’est une décision irresponsable qui menace la vitalité économique de notre territoire. Nous devons défendre une Métropole attractive pour les entrepreneurs et les investisseurs", ont dénoncé Sarah Peillon, présidente de Renaissance Rhône, et Thomas Rudigoz, conseiller métropolitain, dans un communiqué.