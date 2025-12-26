Après les fêtes, où déposer son sapin de Noël dans la métropole de Lyon ?

Mais il va falloir conserver encore un peu son conifère.

Car les 189 points de collecte répartis sur 67 communes de l’agglomération ne seront disponibles qu'à partir du 5 janvier, jusqu’au 17 janvier. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il est également possible de le déposer toute l’année dans l’une des 19 déchèteries métropolitaines.

La collectivité précise que seuls les sapins naturels sont acceptés. Ceux-ci peuvent être déposés avec ou sans socle en bois, et éventuellement dans des sacs spécifiques : sacs "Handicap International", sacs brun clair à base d’amidon de maïs ou sacs compostables portant la mention "OK compost".

En revanche, les sapins artificiels, les sapins naturels floqués, les guirlandes et décorations, ainsi que les pots en plastique ou en terre sont refusés. Tous les autres types de sacs, notamment les sacs en plastique, ne sont pas autorisés.

La Métropole souligne l’enjeu environnemental de cette collecte. Le dépôt des sapins dans les points prévus permet de lutter contre les dépôts sauvages, une pratique illégale et coûteuse. Selon la collectivité, la collecte et le traitement d’un dépôt sauvage coûtent dix fois plus cher qu’un dépôt en déchèterie. Les sapins collectés sont ensuite valorisés dans l’un des deux centres de compostage du territoire, contribuant ainsi à une gestion plus durable des déchets verts.

Pour rappel, le dépôt sauvage de sapin dans la rue vous vaudra une amende pouvant atteindre 150 euros. Si cette dernière n’est pas réglée dans les 45 jours, son montant peut grimper à 375 euros, voire 750 euros dans certains cas.