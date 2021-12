Lyon : la Société Protectrice des Végétaux propose de louer un sapin pour Noël !

Quelques mois après son ouverture dans le quartier des Girondins dans le 7e arrondissement de Lyon, la Société Protectrice des Végétaux fait de nouveau parler d’elle avec un système de location de sapins.

"Le principe est de lutter contre le gaspillage de sapins et de pouvoir ramener de la végétalisation en ville", explique Nicolas Talliu, le fondateur des lieux. Une façon pour le pépiniériste de faire face aux nombreux sapins, notamment en pot, ne répondant pas au cahier des charges des collectes mises en place par la Métropole de Lyon.

Les sapins à louer, de tailles différentes pour une somme allant de 30 à 60 euros, viennent tout droit du département voisin de la Loire et sont à venir chercher directement à la SPV. Cela correspond à une période de 15 jours avant Noël ; un laps de temps idéal pour pouvoir replanter le sapin après les fêtes.

"Il y a des personnes qui ont des jardins et qui pourront le planter chez eux mais je m’engage dans tous les cas à le replanter ailleurs. Toute l’idée est de trouver les paysagistes qui vont avoir un projet", assure Nicolas Talliu qui entend par exemple végétaliser les cours de récréation des écoles de Lyon. "Si vous êtes paysagiste, vous avez le droit de me proposer un projet. Je suis ouvert à tout", ajoute celui dont le refuge offre une nouvelle vie aux plantes et arbres de l’agglomération lyonnaise.

A.D.