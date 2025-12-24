Le videur d'un bar du Vieux Lyon passe à tabac un client, il est condamné à de la prison ferme

Dans la nuit de vendredi à samedi, il avait passé à tabac un client du bar du Vieux Lyon, à qui il reprochait d'avoir emprunté la porte de service pour sortir fumer sa cigarette.

Une altercation avait éclaté entre les deux hommes rue de la Baleine, et le videur avait rapidement pris le dessus, rouant le client de coups de pieds et de poings, visant principalement le visage selon le Progrès.

Prise en charge par les secours et hospitalisée, la victime s'en sort avec 45 jours d'ITT.

Aux enquêteurs, le suspect avait tenté de minimiser les faits, expliquant que les coups avaient été réciproques.

Une version qui n'a pas convaincu le tribunal, qui l'a condamné à 10 mois de prison ferme, 5 ans d'interdiction de détention d'arme et 5 ans d'interdiction d'exercer son métier de videur. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.