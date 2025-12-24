Judiciaire

Le videur d'un bar du Vieux Lyon passe à tabac un client, il est condamné à de la prison ferme

Dans le cadre d'une comparution immédiate, le videur du Black Hole a été jugé et condamné.

Dans la nuit de vendredi à samedi, il avait passé à tabac un client du bar du Vieux Lyon, à qui il reprochait d'avoir emprunté la porte de service pour sortir fumer sa cigarette.

Une altercation avait éclaté entre les deux hommes rue de la Baleine, et le videur avait rapidement pris le dessus, rouant le client de coups de pieds et de poings, visant principalement le visage selon le Progrès.

Prise en charge par les secours et hospitalisée, la victime s'en sort avec 45 jours d'ITT.

Aux enquêteurs, le suspect avait tenté de minimiser les faits, expliquant que les coups avaient été réciproques.

Une version qui n'a pas convaincu le tribunal, qui l'a condamné à 10 mois de prison ferme, 5 ans d'interdiction de détention d'arme et 5 ans d'interdiction d'exercer son métier de videur. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.

Moon88 le 24/12/2025 à 18:52

Si c'est effectivement une bagarre et que le client a voulu en decoudre aussi cette décision est ridicule, m'enfin elle esr dans la lignée de la pitoyable justice en France ou plutot parodie de justice.

Vu le recit ca donne pas l'impression que c'est le vigile qui l'a derouille et que le client s'est laissé faire.

marlonw le 24/12/2025 à 18:01

la victime travaillait au palais de justice? Car décision Inexplicable

Game over le 24/12/2025 à 17:59

Accueil typique aux bars et aux restaurants lyonnais dont les gérants perçoivent les clients comme des menaces emmerdantes. Je n'aurai aucun regret le jour où il n'y aura plus de bistros ici.

moi le 24/12/2025 à 17:46

joyeux noël mec....

