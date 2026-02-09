Marion Maréchal : "Jean-Michel Aulas est passé de l'Olympique lyonnais à l'Olympique macroniste"

En tournée en France pour la sortie de son livre "Si tu te sens Le Pen" aux éditions Fayard, Marion Maréchal passe par Lyon pour évoquer cet ouvrage qui revient sur son "héritage familial et politique". "Je reviens sur l'histoire de ce nom dont je suis tout à fait fière", déclare l'eurodéputée.

Se sentir Le Pen, pique envoyée par son grand-père lors de son entrée en politique en 2012, c'est "avoir chevillé au corps les intérêts de la France et des Français. Il y a des générations de militants qui se sont sentis Le Pen bien avant moi", poursuit Marion Maréchal.

Réconciliée avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, elle veut "affirmer une vision et expliquer en quoi elle doit prendre toute sa place dans la coalition à venir, dans l'exercice du pouvoir" en 2027.

Marion Maréchal suit évidemment l'actualité politique lyonnaise. "Je partage l'envie ardente des Lyonnais de tourner la page écologiste", signale-t-elle, mais critique le favori des sondages : "Jean-Michel Aulas est passé de l'Olympique lyonnais à l'Olympique macroniste".

Elle lui préfère Alexandre Dupalais, le candidat UDR-RN, à qui elle souhaite d'envoyer un groupe au conseil municipal pour être "l'empêcheur de tourner en rond et avoir les moyens d'imposer la politique de droite à Jean-Michel Aulas vers laquelle il ne tend pas aujourd'hui".

00:00 Héritage familial et politique

02:03 Se sentir Le Pen

04:20 Timing de la sortie du livre

06:22 Coalition de la droite

07:48 Municipales à Lyon

09:53 Condamnation pour diffamation