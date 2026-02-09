Marion Maréchal : "Jean-Michel Aulas est passé de l'Olympique lyonnais à l'Olympique macroniste"

En tournée en France pour la sortie de son livre "Si tu te sens Le Pen" aux éditions Fayard, Marion Maréchal passe par Lyon pour évoquer cet ouvrage qui revient sur son "héritage familial et politique". "Je reviens sur l'histoire de ce nom dont je suis tout à fait fière", déclare l'eurodéputée.
Se sentir Le Pen, pique envoyée par son grand-père lors de son entrée en politique en 2012, c'est "avoir chevillé au corps les intérêts de la France et des Français. Il y a des générations de militants qui se sont sentis Le Pen bien avant moi", poursuit Marion Maréchal.
Réconciliée avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, elle veut "affirmer une vision et expliquer en quoi elle doit prendre toute sa place dans la coalition à venir, dans l'exercice du pouvoir" en 2027.
Marion Maréchal suit évidemment l'actualité politique lyonnaise. "Je partage l'envie ardente des Lyonnais de tourner la page écologiste", signale-t-elle, mais critique le favori des sondages : "Jean-Michel Aulas est passé de l'Olympique lyonnais à l'Olympique macroniste".
Elle lui préfère Alexandre Dupalais, le candidat UDR-RN, à qui elle souhaite d'envoyer un groupe au conseil municipal pour être "l'empêcheur de tourner en rond et avoir les moyens d'imposer la politique de droite à Jean-Michel Aulas vers laquelle il ne tend pas aujourd'hui".
00:00 Héritage familial et politique
02:03 Se sentir Le Pen
04:20 Timing de la sortie du livre
06:22 Coalition de la droite
07:48 Municipales à Lyon
09:53 Condamnation pour diffamation
J'aime beaucoup Marion et son intelligence, mais là il faut qu'elle le soit encore plus. Elle devrait plutôt soutenir Aulas et Sarselli pour être certain de se débarrasser de la peste verte.Signaler Répondre
J'apprécie en général tes remarques Marion, mais il faut des fois caractérisé tes remarques, ton candidat bien que certainement ton favori, semble réellemnt léger en notoriété vis à vis de Jean MichelSignaler Répondre
Le problème lyonnais actuel , c'est de rétablir la ville suite aux dégats des verts, ensuite on verra
Après un mandat sous le dogme écologiste, un prochain mandat sous le macronisme aulassien signerait la fin de la sécurité des lyonnais.Signaler Répondre
là elle déc...ne.Signaler Répondre
Aulas est le seul à pouvoir dégager les escrolos. Il est régulièrement mesuré à près de 45% et le candidat RN à environ 10%. Pour une fois, il faut la jouer efficace.
Quelle est cette maladie qui consiste de critiquer les autres au lieu de mettre en valeur ?Signaler Répondre
Elle trouve qu'il a changé de camp et, elle, combien de fois a t'elle changé ? RN, Reconquêtes, Identité-Libertés d'autant plus qu'elle avait dit ne plus vouloir faire de politique. Il faudrait savoir.
quand tu es un ou une lepen, tu vis trés confortablement sans avoir jamais bossé de ta vie.Signaler Répondre
On fait comment pour en être ?