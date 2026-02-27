Faits Divers

Lyon : deux restaurants criblés de balles en pleine nuit près de la Part-Dieu, une nouvelle vidéo attribuée à la "Jefe Mafia" circule

Une quinzaine de détonations ont réveillé les riverains du 3ᵉ arrondissement.

Mise à jour : Une vidéo attribuée à la “Jefe Mafia” circule depuis ce vendredi sur les réseaux sociaux. Les images montreraient les tirs perpétrés dans la nuit contre le restaurant Le Valentinoo, près de la Part-Dieu.

Comme lors des précédentes attaques revendiquées mi-février dans l’agglomération lyonnaise, les auteurs se seraient eux-mêmes filmés avant de diffuser la séquence en ligne. Une mise en scène assumée de la violence, phénomène encore inédit à Lyon, qui contribue à amplifier l’écho et l’inquiétude autour de ces faits.

Article initial 11h25: Aux alentours de 0h40, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février 2026, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, non loin de l’église du Sacré-Cœur et du quartier de la Part-Dieu. 

Les façades des restaurants Le Valentinoo et Chez Sahbi, distants de quelques mètres seulement, ont été criblées d’impacts. Selon les premiers éléments, le ou les tireurs auraient utilisé un fusil d’assaut de type Kalachnikov. 

Au moins une quinzaine de coups de feu auraient été tirés en direction des devantures. Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique avant d’ouvrir le feu. Il aurait ensuite pris la fuite, toujours à trottinette, en direction du secteur des Maisons-Neuves, à Villeurbanne, avant l’arrivée des forces de l’ordre.

Malgré l’ampleur des dégâts matériels, aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs. Des opérations de relevés techniques étaient toujours en cours devant les établissements ce vendredi matin.

avatar
LFist le 27/02/2026 à 20:47
saco697 a écrit le 27/02/2026 à 14h27

visiblement pas très efficace le maire écologiste qui affirme avoir fait l maximum pour la sécurité des lyonnais… il devrait se repasser ses déclarations pendant son mandat sur le sujet .. car il semble atteint d un Alzheimer précoce

Mais si il a dissout les groupuscules d extrêmes droites qui posaient des problèmes aux lyonnais. Maintenant on est en sécurité, merci greg.

avatar
oufff le 27/02/2026 à 20:42

Aucun regret d'avoir quitté cette ville il y a 10 ans...

avatar
J6 le 27/02/2026 à 20:41

Entre eux...un ménage qui nous convient

avatar
et aussi du mal avec le débat le 27/02/2026 à 20:26
Des chiffres et des lettres a écrit le 27/02/2026 à 17h25

Votre manière de répondre avec ce petit ton de petit roquet arrogant, méprisant et insultant avec le tutoiement, c'est pour mimer la mentalité et l'état d'esprit de ceux que vous défendez le mandat ? Du troll bas du front ? Passer votre chemin mon petit bonhomme.

les attaques personnelles c'est parce que t'es en manque d'argument? peut etre que les chiffres issus d'une etude marketing pour assureur ne sont pas si pertinent que ca. t'en penses quoi ?

dénoncer un mensonge c'est être partisan?

quand à passer mon chemin, dois-je rappeler que c'est toi qui es venu intervenir dans mon échange avec "pas d'inquiétude" donc celui qui piétine le chemin de l'autre c'est qui?

avatar
DoucetLeBrave le 27/02/2026 à 20:03

Merci Monsieur le maire Gregory Doucet pour votre super programme en vue des élections. Où étiez-vous ces six dernières années ?

Entre les travaux qui ont défiguré le paysage urbain, et les tirs d'armes semi-automatiques, j'ai la désagréable impression de vivre dans une ville dont les habitants sont préparés à vivre en temps de guerre.

avatar
Michel 1212 le 27/02/2026 à 19:49

La ville est une passoire on peut tirer et disparaitre sans être inquiété

avatar
6mon le 27/02/2026 à 19:31

Quand tu pense que t'as touché le fond en fait il y a tjrs un level bonus chez nous.
2 fusillades par jour sérieusement on a déménagé Lyon définitivement entre Chicago et Bogota.
Encore 3 semaines comme ça on pourra installer des distributeur d'ak47 directement dans les quartiers ça ira plus vite .
Comment ça c'est déjà fait ?
On se demande ce qu'ils br ...lent à la dgsi et consort . Ils ont pas encore compris à quel point ça a dégénéré et qu'il faut envoyer des commandos en masse nettoyer les quartiers ?
On se fout du politiquement correct à ce stade le premier gros Trump bourrin bas de plafond qui va se présenter tlm va voter pour lui.

avatar
LudoLyonFier le 27/02/2026 à 19:19

En lisant les noms de ces endroits, tu imagines les origines des propriétaires. Les copains des écolos

avatar
Moon88 le 27/02/2026 à 17:42

Pourquoi en faire un article ? C'est banal à Lyon.

avatar
fatboy le 27/02/2026 à 17:40

Encore un coup de l'extrême droite chère à nos concitoyens lyonnais dont ils ont une trouille démesurée? Réponse très bientôt

avatar
tellement le 27/02/2026 à 17:31
À tous les deux a écrit le 27/02/2026 à 16h53

Ceux qui se font casser les voitures, mitrailler la façade ou brûler le domicile s en tapent de votre combat de coq

c'est vrai la vérité on s'en tape.

avatar
Des chiffres et des lettres le 27/02/2026 à 17:25
t'as du mal avec les dessins aussi? a écrit le 27/02/2026 à 16h12

quand je parle au charcutier si l'andouille veut me répondre elle prend la peine de, à défaut de comprendre, de lire les commentaires concernés.

Pas d’inquiétude le 27/02/2026 à 11:43 à écrit
"A part ca, les vols et effractions ont doublé en 1 an, mais tout est ok pour Grégory"

et dans mon lien on constate que les vols et effractions restent stable donc ce qu'il dit est faux.

quant à tes chiffres, c'est bien d'avoir des sources. c'est trop classe les stats en anglais. mais déjà que t'as du mal avec les chiffres apparemment t'as aussi du mal avec l'anglais.

"To do this, we used Numbeo’s crime index data across the last six-and-a-half years, which gives each city a “crime rating” score out of 100, with 100 being the most unsafe based on survey participants’ perceptions of crime levels in their city. "
ce qui se traduit par
"Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'indice de criminalité de Numbeo sur les six dernières années et demie, qui attribuent à chaque ville un score de « criminalité » sur 100, 100 étant le niveau d'insécurité le plus élevé, selon la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."

trop bien "la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."
comme source fiable.

Votre manière de répondre avec ce petit ton de petit roquet arrogant, méprisant et insultant avec le tutoiement, c'est pour mimer la mentalité et l'état d'esprit de ceux que vous défendez le mandat ? Du troll bas du front ? Passer votre chemin mon petit bonhomme.

avatar
Jolie Môme le 27/02/2026 à 17:21

Gregory Doucet à tellement apaisé l'agglomération Lyonnaise qu'il faut bien un peu d'animation !
Trop bon le Greg !
il faut qu'il aille faire profiter de son expérience ailleurs . J.M

avatar
tellement le 27/02/2026 à 17:11
À tous les deux a écrit le 27/02/2026 à 16h53

Ceux qui se font casser les voitures, mitrailler la façade ou brûler le domicile s en tapent de votre combat de coq

ca t'intéresse si peu que t'as pris le temps de lire et de commenter.

t'as encore moins de vie qu'ex précision

PS c'est vrai tout le monde s'en fout de la vérité. mais ne soyez pas surpris alors.

avatar
Enfin voyons le 27/02/2026 à 16:54
Velotaf a écrit le 27/02/2026 à 16h13

Blanchisserie ou refus de payer le permis de travailler à la mafia locale?

Pourquoi "ou" ?!

avatar
À tous les deux le 27/02/2026 à 16:53
t'as du mal avec les dessins aussi? a écrit le 27/02/2026 à 16h12

quand je parle au charcutier si l'andouille veut me répondre elle prend la peine de, à défaut de comprendre, de lire les commentaires concernés.

Pas d’inquiétude le 27/02/2026 à 11:43 à écrit
"A part ca, les vols et effractions ont doublé en 1 an, mais tout est ok pour Grégory"

et dans mon lien on constate que les vols et effractions restent stable donc ce qu'il dit est faux.

quant à tes chiffres, c'est bien d'avoir des sources. c'est trop classe les stats en anglais. mais déjà que t'as du mal avec les chiffres apparemment t'as aussi du mal avec l'anglais.

"To do this, we used Numbeo’s crime index data across the last six-and-a-half years, which gives each city a “crime rating” score out of 100, with 100 being the most unsafe based on survey participants’ perceptions of crime levels in their city. "
ce qui se traduit par
"Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'indice de criminalité de Numbeo sur les six dernières années et demie, qui attribuent à chaque ville un score de « criminalité » sur 100, 100 étant le niveau d'insécurité le plus élevé, selon la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."

trop bien "la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."
comme source fiable.

Ceux qui se font casser les voitures, mitrailler la façade ou brûler le domicile s en tapent de votre combat de coq

avatar
tellement le 27/02/2026 à 16:25
Tonio Miccelli a écrit le 27/02/2026 à 16h07

Quand on propose des pizzas à l'ananas, faut pas s'étonner des représailles!

d'ailleurs je n'appellerai pas ca des représailles mais un acte de justice

avatar
Velotaf le 27/02/2026 à 16:13

Blanchisserie ou refus de payer le permis de travailler à la mafia locale?

avatar
t'as du mal avec les dessins aussi? le 27/02/2026 à 16:12
Des chiffres et des lettres a écrit le 27/02/2026 à 14h50

Sur quoi se base ce que vous affirmez (avec votre tutoiement "si t'as du mal avec les chiffres") par rapport aux données que j'apporte ? Quel mal ? C'est vous visiblement qui avez du mal avec l'interprétation des données...du réel, déni ou posture ? Ecran de fumée dans une démarche de proche de celle des militants de la mairie ?

quand je parle au charcutier si l'andouille veut me répondre elle prend la peine de, à défaut de comprendre, de lire les commentaires concernés.

Pas d’inquiétude le 27/02/2026 à 11:43 à écrit
"A part ca, les vols et effractions ont doublé en 1 an, mais tout est ok pour Grégory"

et dans mon lien on constate que les vols et effractions restent stable donc ce qu'il dit est faux.

quant à tes chiffres, c'est bien d'avoir des sources. c'est trop classe les stats en anglais. mais déjà que t'as du mal avec les chiffres apparemment t'as aussi du mal avec l'anglais.

"To do this, we used Numbeo’s crime index data across the last six-and-a-half years, which gives each city a “crime rating” score out of 100, with 100 being the most unsafe based on survey participants’ perceptions of crime levels in their city. "
ce qui se traduit par
"Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'indice de criminalité de Numbeo sur les six dernières années et demie, qui attribuent à chaque ville un score de « criminalité » sur 100, 100 étant le niveau d'insécurité le plus élevé, selon la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."

trop bien "la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."
comme source fiable.

avatar
Tonio Miccelli le 27/02/2026 à 16:07

Quand on propose des pizzas à l'ananas, faut pas s'étonner des représailles!

avatar
peut etre le 27/02/2026 à 15:58
Lapalisse a écrit le 27/02/2026 à 14h00

Et il voudrait etre reelu dans 1 mois, mais pourquoi faire ???

récupérateur de métaux lourds avec son pote Cédric

avatar
Chris6969699 le 27/02/2026 à 15:51
Lapalisse a écrit le 27/02/2026 à 14h00

Et il voudrait etre reelu dans 1 mois, mais pourquoi faire ???

Végétaliser...

avatar
Échec de Macron le 27/02/2026 à 15:34

Rappelle la police est sous la responsabilité du ministre de l’intérieur qui est dans le gouvernement de Macron son candidat est Aulas
Un capable d’assumer ses amis une faute politique

avatar
Pas l écologie le 27/02/2026 à 15:12
Des villes où l'écologie est la priorité... a écrit le 27/02/2026 à 14h47

Et non pas la sécurité...

Et ça dérive toujours plus donc...

Mais le militantisme anti voiture ce qui est très différent

avatar
Des chiffres et des lettres le 27/02/2026 à 14:50
faux a écrit le 27/02/2026 à 14h32

si t'as du mal avec les chiffres il y a des dessins qui montrent que ce que dit mon interlocuteur est faux.

Sur quoi se base ce que vous affirmez (avec votre tutoiement "si t'as du mal avec les chiffres") par rapport aux données que j'apporte ? Quel mal ? C'est vous visiblement qui avez du mal avec l'interprétation des données...du réel, déni ou posture ? Ecran de fumée dans une démarche de proche de celle des militants de la mairie ?

avatar
oh oui le 27/02/2026 à 14:50
Parponnes a écrit le 27/02/2026 à 14h34

Blanchisserie, c'est un métier difficile

Vous avez raison ça peut rapporter gros mais voilà c'est très dangereux !

avatar
Des villes où l'écologie est la priorité... le 27/02/2026 à 14:47

Et non pas la sécurité...

Et ça dérive toujours plus donc...

avatar
Parponnes le 27/02/2026 à 14:34

Blanchisserie, c'est un métier difficile

avatar
Qu'est ce qui se passe le 27/02/2026 à 14:33

Ils ne voulaient pas payer la taxe ?

avatar
saco697 le 27/02/2026 à 14:32

il faudrait que le maire qui en bobo écolo rêveur considère qu il n y a pas d animaux nuisibles à tuer , et les services de santé et d hygiène qui ferment les établissements envahis par les nuisibles que le maire ne veut pas tuer … le maire serait il hors la loi en ne menant pas une chasse radicale aux rats et souris qui pullulent surtout avec ses massifs de plantes le long des voies cyclables véritable garde manger et repères pour eux …

avatar
faux le 27/02/2026 à 14:32
Des chiffres et des lettres a écrit le 27/02/2026 à 13h36

La délinquance c'est vague et général, les actes violents et criminels c'est plus précis., dans les faits : "Lyon à la 5e place sur 366 villes de plus de 22 500 habitants de France métropolitaine, des villes subissant le plus de crimes et de délits par habitant, soit la 362e ville la plus sûre de France".
Au niveau mondial "Lyon se classe 6e au monde pour la plus forte hausse de la criminalité depuis 2019. D’après l’étude menée par Compare the Market Australia sur plus de 400 villes dans le monde".

si t'as du mal avec les chiffres il y a des dessins qui montrent que ce que dit mon interlocuteur est faux.

avatar
saco697 le 27/02/2026 à 14:27

visiblement pas très efficace le maire écologiste qui affirme avoir fait l maximum pour la sécurité des lyonnais… il devrait se repasser ses déclarations pendant son mandat sur le sujet .. car il semble atteint d un Alzheimer précoce

avatar
velobobo le 27/02/2026 à 14:25
faux a écrit le 27/02/2026 à 12h45

depuis 2016 la délinquance est stable à lyon.
Lyon est au rang 716 du classement des villes les plus dangereuses de France.

https://www.linternaute.com/actualite/delinquance/lyon/ville-69123

Lyon se place dans les villes les plus criminogènes de France avec Bordeaux, Grenoble, Lille, Paris, Rouen et devant Marseille. Toutes des villes gérées par la bien pensante ecologie ou socialisme.

avatar
Je confirme le 27/02/2026 à 14:17
Petite Ortie a écrit le 27/02/2026 à 12h12

Un règlement de compte entre' "frérots".
Il suffit d'une recherche Google pour constater à quel type de restaurant on a à faire...

Habitant le quartier, aucun mal à comprendre pourquoi ils ont été pris pour cible , mais chut !

avatar
Lapalisse le 27/02/2026 à 14:00

Et il voudrait etre reelu dans 1 mois, mais pourquoi faire ???

avatar
INSEEP pas trop le 27/02/2026 à 13:38
Bob a écrit le 27/02/2026 à 12h54

Merci Greg le facho !!!

Il est plus occupé avec Lfi qu'à s'occuper de la sécurité des habitants..

Les fameux "fascistes a vélo" de EELV.
🤣😂🤡
Tout le monde est facho pour les droitards, sauf les néonazis et les groupuscules se réclamant de la pensée de Julius Evola et Benito Mussolini. .
Les mots ne veulent plus rien dire.
...et ce sont les mêmes droitards qui hurlent au point Godwin et au "reductio ad Hitlerum" si quelqu'un qualifie le GUD ou le groupuscule Lyon populaire de fascistes.
On vit bel et bien dans l'ère de la Post Vérité.

avatar
Des chiffres et des lettres le 27/02/2026 à 13:36
faux a écrit le 27/02/2026 à 12h45

depuis 2016 la délinquance est stable à lyon.
Lyon est au rang 716 du classement des villes les plus dangereuses de France.

https://www.linternaute.com/actualite/delinquance/lyon/ville-69123

La délinquance c'est vague et général, les actes violents et criminels c'est plus précis., dans les faits : "Lyon à la 5e place sur 366 villes de plus de 22 500 habitants de France métropolitaine, des villes subissant le plus de crimes et de délits par habitant, soit la 362e ville la plus sûre de France".
Au niveau mondial "Lyon se classe 6e au monde pour la plus forte hausse de la criminalité depuis 2019. D’après l’étude menée par Compare the Market Australia sur plus de 400 villes dans le monde".

avatar
rebbekka le 27/02/2026 à 13:16

Greg l'escrologiste c'est bien occupé de la sécurité à Lyon dés le début de son mandat... enfin c'est ce qu'il croit dans son pays imaginaire....

avatar
Bob le 27/02/2026 à 12:54

Merci Greg le facho !!!

Il est plus occupé avec Lfi qu'à s'occuper de la sécurité des habitants..

avatar
Hildegonde le 27/02/2026 à 12:52

Chicago sur Rhône !

avatar
gôche ! le 27/02/2026 à 12:49
Ex Précisions a écrit le 27/02/2026 à 11h52

Le bilan des pastèques sur l'insécurité n'est plus à prouver ;-)

Le Valentinoo et Chez Sahbi Des tireurs insoumis !

avatar
intéressant le 27/02/2026 à 12:48

ben demandons au ministre de l'intérieur pourquoi la préfète du Rhône ne dépolit pas de policiers la nuit à Lyon.

avatar
faux le 27/02/2026 à 12:45
Pas d’inquiétude a écrit le 27/02/2026 à 11h43

Aucune inquiétude, il y avait une caméra de videosurveillance à moins de 500m et M Doucet promet qu’il y en aura une autre l’an prochain.
A part ca, les vols et effractions ont doublé en 1 an, mais tout est ok pour Grégory

depuis 2016 la délinquance est stable à lyon.
Lyon est au rang 716 du classement des villes les plus dangereuses de France.

https://www.linternaute.com/actualite/delinquance/lyon/ville-69123

avatar
La raison le 27/02/2026 à 12:16

Pourquoi la police Arrive toujours a la fin de films
1 il coupe la radio
2 peur d Aller rejoindre Johnny
3 des trotinettes Trop rapide
4 pas de police la nuit a Lyon

avatar
Petite Ortie le 27/02/2026 à 12:12

Un règlement de compte entre' "frérots".
Il suffit d'une recherche Google pour constater à quel type de restaurant on a à faire...

avatar
Anti SUV le 27/02/2026 à 12:04

"Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique"... bravo à ce jeune homme pour sa conscience écologiste!

avatar
tout a fait le 27/02/2026 à 11:56
Jeanlaville a écrit le 27/02/2026 à 11h47

Lyon est une ville géniale il y a même des pistes cyclables

la grande apaisitude dégenrée

avatar
Chris6969699 le 27/02/2026 à 11:56
Ex Précisions a écrit le 27/02/2026 à 11h52

Le bilan des pastèques sur l'insécurité n'est plus à prouver ;-)

Mais non, vous ne comprenez pas : Métropole apaisée...

avatar
Ex Précisions le 27/02/2026 à 11:52

Le bilan des pastèques sur l'insécurité n'est plus à prouver ;-)

avatar
Jeanlaville le 27/02/2026 à 11:47

Lyon est une ville géniale il y a même des pistes cyclables

