Lyon : deux restaurants criblés de balles en pleine nuit près de la Part-Dieu, une nouvelle vidéo attribuée à la "Jefe Mafia" circule

Mise à jour : Une vidéo attribuée à la “Jefe Mafia” circule depuis ce vendredi sur les réseaux sociaux. Les images montreraient les tirs perpétrés dans la nuit contre le restaurant Le Valentinoo, près de la Part-Dieu.
Comme lors des précédentes attaques revendiquées mi-février dans l’agglomération lyonnaise, les auteurs se seraient eux-mêmes filmés avant de diffuser la séquence en ligne. Une mise en scène assumée de la violence, phénomène encore inédit à Lyon, qui contribue à amplifier l’écho et l’inquiétude autour de ces faits.
🚨 LYON — NOUVELLE NUIT SOUS TENSION 🚨— Prison2France 🇫🇷 (@Prison2france) February 27, 2026
JEFE MAFIA : nouvelle nuit sous tension à Lyon.
Des tirs auraient visé un restaurant, semant la panique dans le quartier.
Une nouvelle escalade qui inquiète habitants et autorités.
+ de vidéo du conflit en BIO ⛔️ pic.twitter.com/CeEdocMmWh
Article initial 11h25: Aux alentours de 0h40, dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 février 2026, de nombreux tirs ont visé deux établissements de restauration situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, non loin de l’église du Sacré-Cœur et du quartier de la Part-Dieu.
Les façades des restaurants Le Valentinoo et Chez Sahbi, distants de quelques mètres seulement, ont été criblées d’impacts. Selon les premiers éléments, le ou les tireurs auraient utilisé un fusil d’assaut de type Kalachnikov.
Au moins une quinzaine de coups de feu auraient été tirés en direction des devantures. Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique avant d’ouvrir le feu. Il aurait ensuite pris la fuite, toujours à trottinette, en direction du secteur des Maisons-Neuves, à Villeurbanne, avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Malgré l’ampleur des dégâts matériels, aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller le ou les auteurs. Des opérations de relevés techniques étaient toujours en cours devant les établissements ce vendredi matin.
Mais si il a dissout les groupuscules d extrêmes droites qui posaient des problèmes aux lyonnais. Maintenant on est en sécurité, merci greg.Signaler Répondre
Aucun regret d'avoir quitté cette ville il y a 10 ans...Signaler Répondre
Entre eux...un ménage qui nous convientSignaler Répondre
les attaques personnelles c'est parce que t'es en manque d'argument? peut etre que les chiffres issus d'une etude marketing pour assureur ne sont pas si pertinent que ca. t'en penses quoi ?Signaler Répondre
dénoncer un mensonge c'est être partisan?
quand à passer mon chemin, dois-je rappeler que c'est toi qui es venu intervenir dans mon échange avec "pas d'inquiétude" donc celui qui piétine le chemin de l'autre c'est qui?
Merci Monsieur le maire Gregory Doucet pour votre super programme en vue des élections. Où étiez-vous ces six dernières années ?Signaler Répondre
Entre les travaux qui ont défiguré le paysage urbain, et les tirs d'armes semi-automatiques, j'ai la désagréable impression de vivre dans une ville dont les habitants sont préparés à vivre en temps de guerre.
La ville est une passoire on peut tirer et disparaitre sans être inquiétéSignaler Répondre
Quand tu pense que t'as touché le fond en fait il y a tjrs un level bonus chez nous.Signaler Répondre
2 fusillades par jour sérieusement on a déménagé Lyon définitivement entre Chicago et Bogota.
Encore 3 semaines comme ça on pourra installer des distributeur d'ak47 directement dans les quartiers ça ira plus vite .
Comment ça c'est déjà fait ?
On se demande ce qu'ils br ...lent à la dgsi et consort . Ils ont pas encore compris à quel point ça a dégénéré et qu'il faut envoyer des commandos en masse nettoyer les quartiers ?
On se fout du politiquement correct à ce stade le premier gros Trump bourrin bas de plafond qui va se présenter tlm va voter pour lui.
En lisant les noms de ces endroits, tu imagines les origines des propriétaires. Les copains des écolosSignaler Répondre
Pourquoi en faire un article ? C'est banal à Lyon.Signaler Répondre
Encore un coup de l'extrême droite chère à nos concitoyens lyonnais dont ils ont une trouille démesurée? Réponse très bientôtSignaler Répondre
c'est vrai la vérité on s'en tape.Signaler Répondre
Votre manière de répondre avec ce petit ton de petit roquet arrogant, méprisant et insultant avec le tutoiement, c'est pour mimer la mentalité et l'état d'esprit de ceux que vous défendez le mandat ? Du troll bas du front ? Passer votre chemin mon petit bonhomme.Signaler Répondre
Gregory Doucet à tellement apaisé l'agglomération Lyonnaise qu'il faut bien un peu d'animation !Signaler Répondre
Trop bon le Greg !
il faut qu'il aille faire profiter de son expérience ailleurs . J.M
ca t'intéresse si peu que t'as pris le temps de lire et de commenter.Signaler Répondre
t'as encore moins de vie qu'ex précision
PS c'est vrai tout le monde s'en fout de la vérité. mais ne soyez pas surpris alors.
Pourquoi "ou" ?!Signaler Répondre
Ceux qui se font casser les voitures, mitrailler la façade ou brûler le domicile s en tapent de votre combat de coqSignaler Répondre
d'ailleurs je n'appellerai pas ca des représailles mais un acte de justiceSignaler Répondre
Blanchisserie ou refus de payer le permis de travailler à la mafia locale?Signaler Répondre
quand je parle au charcutier si l'andouille veut me répondre elle prend la peine de, à défaut de comprendre, de lire les commentaires concernés.Signaler Répondre
Pas d’inquiétude le 27/02/2026 à 11:43 à écrit
"A part ca, les vols et effractions ont doublé en 1 an, mais tout est ok pour Grégory"
et dans mon lien on constate que les vols et effractions restent stable donc ce qu'il dit est faux.
quant à tes chiffres, c'est bien d'avoir des sources. c'est trop classe les stats en anglais. mais déjà que t'as du mal avec les chiffres apparemment t'as aussi du mal avec l'anglais.
"To do this, we used Numbeo’s crime index data across the last six-and-a-half years, which gives each city a “crime rating” score out of 100, with 100 being the most unsafe based on survey participants’ perceptions of crime levels in their city. "
ce qui se traduit par
"Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'indice de criminalité de Numbeo sur les six dernières années et demie, qui attribuent à chaque ville un score de « criminalité » sur 100, 100 étant le niveau d'insécurité le plus élevé, selon la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."
trop bien "la perception des participants à l'enquête concernant la criminalité dans leur ville."
comme source fiable.
Quand on propose des pizzas à l'ananas, faut pas s'étonner des représailles!Signaler Répondre
récupérateur de métaux lourds avec son pote CédricSignaler Répondre
Végétaliser...Signaler Répondre
Rappelle la police est sous la responsabilité du ministre de l’intérieur qui est dans le gouvernement de Macron son candidat est AulasSignaler Répondre
Un capable d’assumer ses amis une faute politique
Mais le militantisme anti voiture ce qui est très différentSignaler Répondre
Sur quoi se base ce que vous affirmez (avec votre tutoiement "si t'as du mal avec les chiffres") par rapport aux données que j'apporte ? Quel mal ? C'est vous visiblement qui avez du mal avec l'interprétation des données...du réel, déni ou posture ? Ecran de fumée dans une démarche de proche de celle des militants de la mairie ?Signaler Répondre
Vous avez raison ça peut rapporter gros mais voilà c'est très dangereux !Signaler Répondre
Et non pas la sécurité...Signaler Répondre
Et ça dérive toujours plus donc...
Blanchisserie, c'est un métier difficileSignaler Répondre
Ils ne voulaient pas payer la taxe ?Signaler Répondre
il faudrait que le maire qui en bobo écolo rêveur considère qu il n y a pas d animaux nuisibles à tuer , et les services de santé et d hygiène qui ferment les établissements envahis par les nuisibles que le maire ne veut pas tuer … le maire serait il hors la loi en ne menant pas une chasse radicale aux rats et souris qui pullulent surtout avec ses massifs de plantes le long des voies cyclables véritable garde manger et repères pour eux …Signaler Répondre
si t'as du mal avec les chiffres il y a des dessins qui montrent que ce que dit mon interlocuteur est faux.Signaler Répondre
visiblement pas très efficace le maire écologiste qui affirme avoir fait l maximum pour la sécurité des lyonnais… il devrait se repasser ses déclarations pendant son mandat sur le sujet .. car il semble atteint d un Alzheimer précoceSignaler Répondre
Lyon se place dans les villes les plus criminogènes de France avec Bordeaux, Grenoble, Lille, Paris, Rouen et devant Marseille. Toutes des villes gérées par la bien pensante ecologie ou socialisme.Signaler Répondre
Habitant le quartier, aucun mal à comprendre pourquoi ils ont été pris pour cible , mais chut !Signaler Répondre
Et il voudrait etre reelu dans 1 mois, mais pourquoi faire ???Signaler Répondre
Les fameux "fascistes a vélo" de EELV.Signaler Répondre
🤣😂🤡
Tout le monde est facho pour les droitards, sauf les néonazis et les groupuscules se réclamant de la pensée de Julius Evola et Benito Mussolini. .
Les mots ne veulent plus rien dire.
...et ce sont les mêmes droitards qui hurlent au point Godwin et au "reductio ad Hitlerum" si quelqu'un qualifie le GUD ou le groupuscule Lyon populaire de fascistes.
On vit bel et bien dans l'ère de la Post Vérité.
La délinquance c'est vague et général, les actes violents et criminels c'est plus précis., dans les faits : "Lyon à la 5e place sur 366 villes de plus de 22 500 habitants de France métropolitaine, des villes subissant le plus de crimes et de délits par habitant, soit la 362e ville la plus sûre de France".Signaler Répondre
Au niveau mondial "Lyon se classe 6e au monde pour la plus forte hausse de la criminalité depuis 2019. D’après l’étude menée par Compare the Market Australia sur plus de 400 villes dans le monde".
Greg l'escrologiste c'est bien occupé de la sécurité à Lyon dés le début de son mandat... enfin c'est ce qu'il croit dans son pays imaginaire....Signaler Répondre
Merci Greg le facho !!!Signaler Répondre
Il est plus occupé avec Lfi qu'à s'occuper de la sécurité des habitants..
Chicago sur Rhône !Signaler Répondre
Le Valentinoo et Chez Sahbi Des tireurs insoumis !Signaler Répondre
ben demandons au ministre de l'intérieur pourquoi la préfète du Rhône ne dépolit pas de policiers la nuit à Lyon.Signaler Répondre
depuis 2016 la délinquance est stable à lyon.Signaler Répondre
Lyon est au rang 716 du classement des villes les plus dangereuses de France.
https://www.linternaute.com/actualite/delinquance/lyon/ville-69123
Pourquoi la police Arrive toujours a la fin de filmsSignaler Répondre
1 il coupe la radio
2 peur d Aller rejoindre Johnny
3 des trotinettes Trop rapide
4 pas de police la nuit a Lyon
Un règlement de compte entre' "frérots".Signaler Répondre
Il suffit d'une recherche Google pour constater à quel type de restaurant on a à faire...
"Au moins un suspect serait arrivé à trottinette électrique"... bravo à ce jeune homme pour sa conscience écologiste!Signaler Répondre
la grande apaisitude dégenréeSignaler Répondre
Mais non, vous ne comprenez pas : Métropole apaisée...Signaler Répondre
Le bilan des pastèques sur l'insécurité n'est plus à prouver ;-)Signaler Répondre
Lyon est une ville géniale il y a même des pistes cyclablesSignaler Répondre