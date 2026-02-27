Lyon Politiques : débat des municipales, alliance Doucet-LFI et Jeune Garde - 27/02/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le président de Lyon-La Duchère Jean-Christophe Vincent interviennent sur les sujets suivants :

- Bons et mauvais élèves du débat de BFM-TV : quelle incidence sur le vote des Lyonnais ?

- Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi prêts à travailler ensemble au second tour : une alliance qui risque de plomber l'union de la gauche ?

- La Jeune Garde, des liens toxiques avec les insoumis et écologistes lyonnais ?

