Lyon Politiques : débat des municipales, alliance Doucet-LFI et Jeune Garde - 27/02/26

Lyon Politiques

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le communicant Damien Gouy-Perret et le président de Lyon-La Duchère Jean-Christophe Vincent interviennent sur les sujets suivants :

- Bons et mauvais élèves du débat de BFM-TV : quelle incidence sur le vote des Lyonnais ?
- Grégory Doucet et Anaïs Belouassa-Cherifi prêts à travailler ensemble au second tour : une alliance qui risque de plomber l'union de la gauche ?
- La Jeune Garde, des liens toxiques avec les insoumis et écologistes lyonnais ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

4 commentaires
avatar
Hamissia le 27/02/2026 à 18:10

D'accord avec Jean-Christophe Vincent, il aurait été intéressant d'inviter Nathalie Perrin-Gilbert au débat de BFM.

avatar
CQFD... le 27/02/2026 à 17:48

Nouveau film : l'extrême gauche et les tueurs.

avatar
Doucet est piègé le 27/02/2026 à 17:45

Je suis d'accord : cette affaire Quentin le met en grave difficulté.

Son petit arrangement honteux avec LFI passera très mal dans l'électorat modéré. Et son groupe risque surtout d'exploser entre les deux tours.

LFI, c'est le diable. Mieux vaut les éviter désormais.

avatar
Jolie Môme le 27/02/2026 à 17:44

Vous imaginez Jean Luc Mélenchon président de la France ! Avec ça police secrète " la jeune garde ! "
Cela me rappelle certains pays de l'est !
Vous savez URSS et ces satellites ?
Jean Luc Mélenchon aime les hommes forts et les régimes qui vont avec !
Mais ne vous trompez pas de l'autre côté , ils sont peut-être bien propre sur eux , ça pue tout autant !
C'est pour cela qu'il faut regarder dans l'histoire car celle-ci n'est qu'un éternel recommencement .
Et on apprend toujours des erreurs du passé .
Ne dit-on pas " C'est la fille de son père " et elle ressemble a son père la Marine le Pen .
Mais Oui ! Rappelez vous en 2012 elle voulait réduire le nombre IVG déjà a l'époque comme Trump
Au faite Marine comment il va Donald ! J.M

