Politique

Municipales à Lyon : Jean-Luc Mélenchon au secours d'Anaïs Belouassa-Cherifi, un meeting LFI sous haute surveillance

Ce jeudi 26 février, Anaïs Belouassa-Cherifi donne son dernier grand meeting dans le cadre des élections municipales lyonnaises. Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, la candidate LFI va tenter de relancer sa campagne percutée de plein fouet par la mort de Quentin Deranque.

C'est sous haute surveillance policière que se tiendra ce jeudi soir le meeting d'Anaïs Belouassa-Cherifi et de Florestan Groult.

Les candidats LFI aux élections municipales lyonnaises et métropolitaines comptent sur la venue de Jean-Luc Mélenchon pour remobiliser leur base militante et électorale, après deux semaines de vives attaques suite à la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste lynché par des membres de l'ultragauche.

Suffisant pour refaire décoller Anaïs Belouassa-Cherifi dans les urnes, après des sondages décevants, la plaçant sous la barre des 10% d'intentions de vote ?

L'évènement se déroule dès 19h à la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement de Lyon.

Un important dispositif de sécurité sera déployé pour encadrer le déplacement du leader insoumis, qui a refusé de lâcher Raphaël Arnault, le député lyonnais du Vaucluse dont l'assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot est mis en examen et incarcéré pour avoir participé à l'attaque du 12 février contre Quentin Deranque et d'autres membres de l'ultradroite.

A noter que le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais a demandé l'interdiction de ce meeting, qualifiant Jean-Luc Mélenchon de "chef de la meute qui a tué Quentin".

avatar
phil 6 le 26/02/2026 à 10:35

mr Doucet êtes-vous invité d honneur à ce meeting au côté de melanchon et belouassa- Cherifi ils devraient le faire à sciences po c est leur lieu de prédilection

avatar
MdRMdS le 26/02/2026 à 10:23
Ex Précisions a écrit le 26/02/2026 à 07h23

Elle est incapable de faire ses meetings elle-même qu'elle appelle le boss(u) ?
C'est comme si Aulas faisait venir macron pour prendre la parole ;-)

Normal,elle veut avoir un traducteur raciste à côté d'elle

avatar
brrrrrrrrrrrrrrrrrr le 26/02/2026 à 10:21
Lyon est avec vous a écrit le 26/02/2026 à 09h16

L’homme qui défend la Palestine à tout mes respect
Aulas on naufrage total et l’extrême droite rame pour sauver Aulas

Commentaire digne d'un partisan pro islamiste et de surcroit très violent

avatar
Super Marcel le 26/02/2026 à 10:06

Il est venu à mes oreilles que LFI a voté en faveur de la loi fin de vie

De surcroit ils ont voté avec leurs pieds!

avatar
Bellota le 26/02/2026 à 10:01

Provocation
Ce type ne doute de rien
Il va accepter la protection de la police ce soir ?
Mais ses amis de la jeune garde devraient amplement suffire

avatar
velobobo le 26/02/2026 à 10:01

Espérons que de nouveaux meurtres ne seront pas commis par les amis de ce parti fasciste et violent.

avatar
Corsica77788 le 26/02/2026 à 10:00

Les neocollabos reunis!

avatar
ffghghg le 26/02/2026 à 09:46

Houlala, hors de question que j'y aille, ça devient dangereux les meetings LFI. Je tiens à rentrer en vie.

avatar
Soyonscoherents.... le 26/02/2026 à 09:39

Melenchon a un problème, disons, de cohérence pour être poli..?
Il a déclaré ne pas être a l' aise quand il n' y a que des blancs aux yeux bleus, et il prend comme chef de sa milice privée, ARCHENAULT, un bon spécimen de type aryen ....🤪

avatar
La Meute le 26/02/2026 à 09:39

Qu'il fasse gaffe, en tant que facho, il risque d'être lynché à mort par la milice nazi la jeune garde...

avatar
AntiLFI le 26/02/2026 à 09:37

Sa venue à Lyon est honteuse.
Conclure un accord avec ce parti dangereux est une faute majeure.

avatar
Chouette le 26/02/2026 à 09:37

Alors monsieur Doucet vous allez interdire le meeting de Merluchon comme vous l’avez demandé pour Qentin la semaine dernière ????
Vous avez aucun respect pour la famille de Quentin et pour les lyonnais
Honte à vous

avatar
Arthur le 26/02/2026 à 09:26
Solidarité 69 a écrit le 26/02/2026 à 07h57

Qui n'ira pas admirer le Chef sera considéré comme fasciste.

L'inversion accusatoire de LFI.
Pourtant LFI répond pleinement à la définition du fascisme, dévotion absolue à un chef, milice privée qui élimine ses opposants politique, violence des discours, nazification des opposants.

avatar
Bob Eponge le 26/02/2026 à 09:24

Dehors ces extrémistes agitateurs... 10% c'est encore trop

avatar
Lyon est avec vous le 26/02/2026 à 09:16

L’homme qui défend la Palestine à tout mes respect
Aulas on naufrage total et l’extrême droite rame pour sauver Aulas

avatar
dictature fantoche le 26/02/2026 à 09:16

cachez vos femmes et vos enfants les milices vont sillonner la ville 🤮

avatar
Pacifiquement, mais bruyament le 26/02/2026 à 09:15
Fleur rose a écrit le 26/02/2026 à 08h20

J'ai bien impression qu'il y aura un peu de monde devant l'entrée pour accueillir défavorablement le haineux Melanchon!
Aux lyonnais de faire comprendre pacifiquement qu'on ne veut pas une extrême gauche pareille chez nous.

A Lyon , patrie des chefs, un concer de casseroles pacifiquement devrait déplaire à ce petit chef
Tous aux gamelles et pacifiquement en hommage aux vixtimes des brutes

avatar
1789 le 26/02/2026 à 09:12

Il ne parle pas du fascisme religieux qui ne respecte pas la loi sur l'égalité homme femme.

avatar
Moua le 26/02/2026 à 09:03

Inadmissible ce meeting , il aurait du etre interdit , si les fi avaient un tant soit peu d'intelligence ils devraient le déprogrammer seulement voila , venir faire le scandale dans la ville ou leurs "complices" ont tués leur fait trop plaisir !

avatar
le gone de Lyon le 26/02/2026 à 09:01

La France chaotique La France islamiste La France qui critique un système qu’il profite avec notre argent salaire Melanchon : 14700 € ..

avatar
D.K le 26/02/2026 à 08:46

Interdiction ! lfi - groupuscule politique plus détesté par les français ! Dissolution s’impose !!! J’espère que les lyonnais donnent une bonne réponse pour empêcher la réunion de cette secte extrémiste, anti-français et anti -républicain ! À bas lfi

avatar
3-2-1 le 26/02/2026 à 08:42

Les neonazis qui ont défilé samedi ne vont pas aimé cet article

avatar
Lyonintramuros le 26/02/2026 à 08:42
Quelle honte ! a écrit le 26/02/2026 à 08h23

Ce petit dictateur d'extrême gauche n'a rien à faire à Lyon après le meurtre de Quentin par ses amis

C'est une provocation.

Provocation a laquelle il ne faut pas répondre, c est leur but. Il faut tout conflictualiser, semer le chaos, nous ne reconnaîtrons pas le choix des urnes si la droite gagne ,....
,C est leur manière de faire, avec les complices a la mairie qui ne demande pas l interdiction de leur meeting après un mort du a leur rang.....
Je rêve de l arrestation de Melenchon pour complicité dans le meurtre de Quentin dans la ville même ou a eu lieu ce crime.
Juste retour de l histoire, Barbie n a t il pas été jugé a Lyon et incarcéré dans la cellule même de Jean MOULIN...?
Ni oubli, ni pardon

avatar
comique le 26/02/2026 à 08:40

Tout le monde fait croire qu'ils ne feront pas d'alliance pour remporter les postes ....
Tout le monde sait sans vouloir le dire clairement que PCF et EELV ne sont que des branches secondaires de LFI.
Le PS? il n'existe pas réellement il est soit LFI soit macronien (car place publique n'est que du macronisme).

avatar
Kairos le 26/02/2026 à 08:35

Il y'a bien d'autres choses à faire plutôt que de gaspiller de l'argent et du temps.

avatar
lolive06 le 26/02/2026 à 08:33

robespierre et sa clique

avatar
Contribuable69 le 26/02/2026 à 08:25

Les futurs alliés de Doucet et Bernard,.......

avatar
Quelle honte ! le 26/02/2026 à 08:23

Ce petit dictateur d'extrême gauche n'a rien à faire à Lyon après le meurtre de Quentin par ses amis

C'est une provocation.

avatar
Fleur rose le 26/02/2026 à 08:20

J'ai bien impression qu'il y aura un peu de monde devant l'entrée pour accueillir défavorablement le haineux Melanchon!
Aux lyonnais de faire comprendre pacifiquement qu'on ne veut pas une extrême gauche pareille chez nous.

avatar
kool le 26/02/2026 à 08:19
Gui a écrit le 26/02/2026 à 07h09

Doucet va t'il réclamer l'interdiction de ce meeting comme il l'a fait la semaine dernière pour la marche blanche ?

Doucet ne va pas interdire le fou furieux,car il va se bichonner avec LFI en mars

avatar
lol le 26/02/2026 à 08:18

Il va déposer une gerbe place Bellecour,pour Gaza ?

avatar
rebbeka le 26/02/2026 à 08:13

Le service d'ordre assuré par les meurtriers de la jeune garde?

avatar
bassta le 26/02/2026 à 08:10
Solidarité 69 a écrit le 26/02/2026 à 07h57

Qui n'ira pas admirer le Chef sera considéré comme fasciste.

"au nom de la masse incarnée dans un chef providentiel, le fascisme embrigade les groupes sociaux (jeunesse, milices) et justifie la violence d'État menée contre les opposants, assimilés à des ennemis intérieurs" (wikipedia)

avatar
Solidarité 69 le 26/02/2026 à 07:57

Qui n'ira pas admirer le Chef sera considéré comme fasciste.

avatar
Henry Golant le 26/02/2026 à 07:49

Est-il prévu un événement festif de type lynchage afin de remotiver les troupes ?

avatar
Et pourtant... le 26/02/2026 à 07:48
Non merci a écrit le 26/02/2026 à 07h20

Ils ne se rendent même pas compte qu’ils sont devenus des caricatures.
Toujours les mêmes méthodes les mêmes mensonges la même hypocrisie, anti police anti français anti France en version municipale c’est pire, aider de l’ultra gauche violence, anarchisme pillage, c’est plus un parti politique si un jour il l’a été ? C’est une machine à cash sur un créneau populaire sans concurrence. Ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes de leur électorat vu que ce sont ces problèmes qui leur font gagner des millions d’euros, sinon plus de problèmes plus d €… des hypocrites absolus ils ont que du dégoût pour leur électorat.

Et pourtant, il suffit de dire "Palestine" pour encaisser des voix.
Pas besoin d'aller chercher plus loin.

avatar
Et La jeune Garde le 26/02/2026 à 07:45

Sera t-elle là pour protéger le meeting et au passage participer à des lynchages d’opposants politiques ou de lyonnais ordinaires qui ne pensent pas comme vous?
Merluche se prend pour l’autocrate qu’il a toujours voulu être! Il y a une place au Venezuela!

avatar
Intolérables intolérants le 26/02/2026 à 07:43

LFI va venir avec sa milice ou police politique pour s'occuper des opposants qui pourraient s'exprimer ?

avatar
Ex Précisions le 26/02/2026 à 07:23

Elle est incapable de faire ses meetings elle-même qu'elle appelle le boss(u) ?
C'est comme si Aulas faisait venir macron pour prendre la parole ;-)

avatar
Non merci le 26/02/2026 à 07:20

Ils ne se rendent même pas compte qu’ils sont devenus des caricatures.
Toujours les mêmes méthodes les mêmes mensonges la même hypocrisie, anti police anti français anti France en version municipale c’est pire, aider de l’ultra gauche violence, anarchisme pillage, c’est plus un parti politique si un jour il l’a été ? C’est une machine à cash sur un créneau populaire sans concurrence. Ils ne sont pas là pour résoudre les problèmes de leur électorat vu que ce sont ces problèmes qui leur font gagner des millions d’euros, sinon plus de problèmes plus d €… des hypocrites absolus ils ont que du dégoût pour leur électorat.

avatar
Lyyyyyoooonnnnnnn le 26/02/2026 à 07:19

il faut aller manifester devant ce lieu, comme les gauchos savent bien le faire et dire ses 4 vérités à ce traître à la nation, financé depuis des années par l’argent de ceux qu’il déteste, on ne veut pas de toi ici Jean-Luc tu fais honte à notre pays !!!

avatar
Jolie Môme le 26/02/2026 à 07:15

Comment peut-on faire encore alliance avec Jean Luc Mélenchon ! A moins de vouloir perdre .
Je ne vous parle même pas des Présidentielles de 2027 . La France avec Mélenchon a la tête du pouvoir deviendrait un vrai cauchemar . J.M

avatar
arkom le 26/02/2026 à 07:13

il on beau faire tout les meetings qu'il veulent il ne passeront pas le premier tour il soutiennent la dequadance de la France

avatar
Gui le 26/02/2026 à 07:09

Doucet va t'il réclamer l'interdiction de ce meeting comme il l'a fait la semaine dernière pour la marche blanche ?

