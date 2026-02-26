Municipales à Lyon : Jean-Luc Mélenchon au secours d'Anaïs Belouassa-Cherifi, un meeting LFI sous haute surveillance

C'est sous haute surveillance policière que se tiendra ce jeudi soir le meeting d'Anaïs Belouassa-Cherifi et de Florestan Groult.
Les candidats LFI aux élections municipales lyonnaises et métropolitaines comptent sur la venue de Jean-Luc Mélenchon pour remobiliser leur base militante et électorale, après deux semaines de vives attaques suite à la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste lynché par des membres de l'ultragauche.
Suffisant pour refaire décoller Anaïs Belouassa-Cherifi dans les urnes, après des sondages décevants, la plaçant sous la barre des 10% d'intentions de vote ?
L'évènement se déroule dès 19h à la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement de Lyon.
Un important dispositif de sécurité sera déployé pour encadrer le déplacement du leader insoumis, qui a refusé de lâcher Raphaël Arnault, le député lyonnais du Vaucluse dont l'assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot est mis en examen et incarcéré pour avoir participé à l'attaque du 12 février contre Quentin Deranque et d'autres membres de l'ultradroite.
A noter que le candidat UDR-RN Alexandre Dupalais a demandé l'interdiction de ce meeting, qualifiant Jean-Luc Mélenchon de "chef de la meute qui a tué Quentin".
