Municipales à Saint-Priest : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature

La députée du Rhône Tiffany Joncour a officiellement annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales à Saint-Priest ce mercredi 25 février. Elle sera la candidate du Rassemblement national dans la commune.

Déjà tête de liste aux élections métropolitaines, l’élue explique que cette décision est "le fruit de longs mois d’échanges avec les habitants, les acteurs associatifs, les commerçants et de nombreux membres de la société civile locale". Tous dresseraient "le même constat : la ville a besoin d’un cap clair, d’autorité et d’une présence de terrain constante."

Dans son communiqué, Tiffany Joncour évoque "la montée de l’insécurité", ainsi qu’un "sentiment d’abandon exprimé dans plusieurs quartiers". Elle pointe également "l’éloignement progressif de l’équipe municipale actuelle des préoccupations quotidiennes des San-Priots." Dans ce contexte, elle affirme faire "le choix d’un engagement total."

"Remettre Saint-Priest en ordre"

Son objectif est présenté comme "simple et assumé : remettre Saint-Priest en ordre". Elle entend "remettre de l’autorité dans l’espace public, redonner la priorité à la sécurité, restaurer le respect des règles communes et soutenir les forces de l’ordre et renforcer les moyens municipaux." Elle promet également d’être "présente, chaque jour, sur le terrain, au contact direct des habitants."

La candidate indique s’appuyer sur "une équipe composée de profils issus de la société civile, enracinés localement et déterminés à agir", qu’elle dit "pleinement mobilisée pour porter ce projet d’alternance."

Enfin, le communiqué précise que cette candidature s’inscrit "dans l’esprit de fermeté, de constance et de protection défendu au niveau national par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Saint-Priest mérite mieux que l’immobilisme et les demi-mesures. Les habitants demandent protection, clarté et efficacité. Nous sommes prêts", déclare Tiffany Joncour.

"Remettre Saint-Priest en ordre" sera ainsi "la ligne directrice de cette candidature", conclut le texte.