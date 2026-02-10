Quentin Taïeb : "Les communistes à Vénissieux, on compte bien les mettre dehors"

Vénissieux va-t-elle tomber en mars prochain ? Bastion communiste depuis la Libération, elle est dans le viseur de Quentin Taïeb. Le jeune candidat UDR-RN y croit car "la droite partait divisée habituellement, aujourd'hui, elle est unie. Et que la gauche partait unie et ce coup-ci, elle est bien divisée".

"Je représente la seule candidature de droite et donc cette ville peut tomber", se félicite celui fait de la sécurité sa priorité. Quentin Taïeb promet plus de 400 caméras de vidéosurveillance et "une vraie collaboration entre police nationale et police municipale. Ce n'est pas un secret de Polichinelle aujourd'hui. Michèle Picard, elle est anti-police".

"Aujourd'hui il faut arrêter d'avoir cette image de Vénissieux, de ville perdue", réclame-t-il.

"Il y a une offre politique qui est la mienne, celle du rassemblement de la droite et qui fera face à ce communisme vieillissant et on compte bien les mettre dehors", poursuit le candidat UDR soutenu par le RN.

Quid de LFI, annoncé très haut avec le député Idir Boumertit ? "Je pense que les habitants de Vénissieux sont déjà las d'avoir un député fantôme et qu'ils ne veulent pas d'un maire fantôme. On ne voit pas Idir sur les marchés", tacle-t-il.