Collision entre camions au nord de Lyon : l’A46 totalement coupée, un hélicoptère mobilisé

Peu avant 10h ce mardi 10 février, deux poids lourds sont entrés en collision sur l’autoroute A46, à hauteur de Neyron (Ain), à la limite de Rillieux-la-Pape. Parmi les véhicules impliqués figure un camion-benne de collecte d’ordures ménagères.

Selon les premiers éléments, trois personnes étaient concernées par l’accident. Deux d’entre elles ont été prises en charge par les secours : l’une en urgence absolue, l’autre plus légèrement touchée. Une troisième personne est ressortie indemne du choc. L’intervention des secours a nécessité une opération de désincarcération ainsi que l’engagement d’un hélicoptère.

Les circonstances précises de la collision ne sont pas encore connues.

Autoroute fermée en direction du sud

Conséquence directe de l’accident : la circulation est totalement interrompue sur l’A46 dans le sens nord-sud. La coupure intervient à hauteur du point kilométrique 25, au niveau de la sortie n°4 à Rillieux-la-Pape, et s’étend jusqu’aux jonctions vers la rocade Est et l’autoroute A42, au niveau du nœud des Îles.

Un important bouchon s’est rapidement formé en amont de l’accident. Les forces de l’ordre sont présentes sur place pour sécuriser la zone et gérer le trafic.