Drame sur l’A46 au sud de Lyon : une personne tuée dans une collision entre un poids lourd et une camionnette

Un nouveau drame de la route s’est produit ce vendredi 16 janvier sur l’A46, entre l’échangeur de Communay et la bifurcation de Ternay, dans le sens Marseille–Saint-Étienne. Il était presque midi lorsqu’un poids lourd, arrêté sur la voie de droite, a été percuté à l’arrière par une camionnette, à hauteur de la station-service du secteur.

Sous la violence du choc, un homme de 38 ans est décédé sur place. D’importants moyens de secours ont été engagés, dont un hélicoptère, pour intervenir sur cette collision particulièrement grave.

La circulation était déjà très perturbée dans ce secteur de l’autoroute en raison d’un premier accident survenu plus tôt dans la matinée, vers 10h45, sur l’A47, à hauteur de Ternay, en direction de Saint-Étienne. Une situation qui avait provoqué d’importants ralentissements.

Conséquence directe de l’accident mortel, l’A46 a été totalement coupée à la circulation pendant près de trois heures entre Vénissieux et Communay. Les automobilistes déjà engagés sur l’axe ont été contraints de quitter l’autoroute via une déviation mise en place par l’aire de service de Communay Nord.

La circulation a finalement pu reprendre peu avant 15h. En milieu d’après-midi, des ralentissements persistaient toutefois, avec environ cinq kilomètres d’embouteillages signalés dans le secteur.