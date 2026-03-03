Lyon 6e : spectaculaire accident boulevard des Belges, une femme légèrement blessée

Un impressionnant accident de la circulation s’est produit ce mardi 3 mars vers 10 heures au 13 boulevard des Belges, dans le 6e arrondissement de Lyon. Deux voitures sont entrées en collision, provoquant d’importants dégâts matériels et l’intervention rapide des secours.
L’un des véhicules a été particulièrement endommagé par la violence du choc. Au moins deux airbags se sont déclenchés. Tout l’avant du véhicule, notamment la porte avant gauche, est entièrement enfoncée.
Le second véhicule présente également des dégâts importants au niveau du pare-chocs avant. Les deux voitures, dans l’incapacité de repartir, étaient en cours d’évacuation par des dépanneuses aux alentours de 10h40.
La circulation partiellement fermée
Face à l’ampleur de l’accident, trois engins et neuf sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place afin de sécuriser la zone et prendre en charge les victimes.
Des effectifs de la brigade motorisée de la police municipale se sont aussi rendus sur les lieux. Une partie de la circulation a été fermée le temps de l’intervention et des opérations d’évacuation des véhicules. D'après nos informations, une femme a été transportée par les pompiers vers un établissement hospitalier. Elle souffre de blessures légères.
À ce stade, les circonstances exactes de l’accident n’ont pas été précisées.
Une histoire Belge ?Signaler Répondre
"l'accidentologue est en baisse à Lyon". DoucetSignaler Répondre
Quand on voit le nombre de personnes qui téléphonent en conduisant, on se dis que les amendes sont pas assez élevées!Signaler Répondre
Je n'avais pas lu l'article concerné, j'ai vu encore un exemple ce matin ;-)Signaler Répondre
elle m a bien fait rire celle là!Signaler Répondre
Mais je sais je sais ...il ne faut pas rire de ces choses là...
Les pisses froids sont aux aguets ...et il y en a de plus en plus !
C’est donc ce qui t'es arrivé. On saisit dès lors mieux le niveau de tes commentaires.Signaler Répondre
Oui vivement Aulas qu'il éradique les accidents de la route avec le méga-tunnel qui se construira sans destruction de la voirie, voyez c'est en sous-sol, accidents créés par les écologistes puisqu'avant 2017 cela n'arrivait jamais.Signaler Répondre
Il était où d'ailleurs le Jean-MicheMiche ce matin alors qu'était prévue une interview sur RCF qu'il annule au dernier moment ?
Vous pouvez expliquer votre commentaire ?Signaler Répondre
Au tél? envoi de sms?Signaler Répondre
Cette zone a subie des travaux punitifs avec un résultat contre productif matin et soir avec le flux véhicules et rétrécissements des voies c’est une cata ! et pour plus humilier les automobilistes les feux sont courts, ceux qui arrivent des quai pour aller boulevard des Belges restent bloqués ! c’est lamentable j’espère que Aulas modifiera et prendra le problème pour le résoudreSignaler Répondre
Comme quoi ,chaque "secteur" de Lyon a sa spécialité .Signaler Répondre
Le 6eme , secteur bien tranquille, se joint aux autres secteurs apaisés avec son froissage de tôle .
En dessous vous avez le 3eme, ses agressions , ses arrachages de chaines et de telephones .
En dessous on arrive à la Guille -je ne développe pas -hein ?
Lyon 7 et Lyon 8 secteurs ultras apaisés depuis 5 ans
Autrement on a Villeurbanne qui remporte le 1er prix de l apaisement urbain .
Bravo.
Imaginez la choc entre 2 cyclistes à fond les pédales, ça aurait fait 2 blessés graves sinon plus...Signaler Répondre
Pourtant c'est pas encore le 8 mars ?Signaler Répondre