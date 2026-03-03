Lyon 6e : spectaculaire accident boulevard des Belges, une femme légèrement blessée

Un impressionnant accident de la circulation s’est produit ce mardi 3 mars vers 10 heures au 13 boulevard des Belges, dans le 6e arrondissement de Lyon. Deux voitures sont entrées en collision, provoquant d’importants dégâts matériels et l’intervention rapide des secours.

L’un des véhicules a été particulièrement endommagé par la violence du choc. Au moins deux airbags se sont déclenchés. Tout l’avant du véhicule, notamment la porte avant gauche, est entièrement enfoncée.

Le second véhicule présente également des dégâts importants au niveau du pare-chocs avant. Les deux voitures, dans l’incapacité de repartir, étaient en cours d’évacuation par des dépanneuses aux alentours de 10h40.

La circulation partiellement fermée

Face à l’ampleur de l’accident, trois engins et neuf sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place afin de sécuriser la zone et prendre en charge les victimes.

Des effectifs de la brigade motorisée de la police municipale se sont aussi rendus sur les lieux. Une partie de la circulation a été fermée le temps de l’intervention et des opérations d’évacuation des véhicules. D'après nos informations, une femme a été transportée par les pompiers vers un établissement hospitalier. Elle souffre de blessures légères.

À ce stade, les circonstances exactes de l’accident n’ont pas été précisées.